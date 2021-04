Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Paramount +, de propriedade da ViacomCBS, revelou no Dia do Primeiro Contato que terá um monte de novos conteúdos de Jornada nas Estrelas em breve.

Semelhante a como a Disney celebra o Dia de Star Wars todos os anos em 4 de maio, a Paramount + escolheu homenagear o Dia do Primeiro Contato (uma referência ao filme Star Trek de 1996: Primeiro Contato, onde a humanidade fez contato pela primeira vez com uma raça alienígena) com uma série de Estrelas Anúncios relacionados a Trek, incluindo a segunda temporada de Jornada nas Estrelas: Picard, será lançada no serviço de streaming em 2022.

Paramount + até lançou um trailer, que provoca que John de Lancie retornará Q. Yay, Picard e Q juntos novamente!

Em seguida, a próxima temporada de Star Trek: Discovery, a principal série de Star Trek da Paramount +, será lançada ainda este ano. A nova temporada está "chegando em breve", e isso é tudo que sabemos. Ah, e um teaser para a quarta temporada da série foi lançado.

A data de lançamento e o trailer também foram anunciados para a segunda temporada de Star Trek: Lower Decks. Ele chegará à Paramount + em 12 de agosto de 2021. Jonathan Frakes irá repetir seu papel como Capitão William Riker, enquanto John de Lancie irá repetir seu papel como Q.

Paramount + também nos deu nossa primeira olhada na versão cartoon do Capitão Janeway, que será apresentado na série de animação Star Trek: Prodigy (chegando no final de 2021). Kate Mulgrew vai reprisar o personagem para a série, que é produzida pelo Nickelodeon Animation Studio.

Ela não está absolutamente fantástica? Um grande obrigado à equipe #StarTrekProdigy por dar vida a esta próxima iteração do Capitão Janeway. Uma honra estar de volta à minha família Trek com um novo programa voltado para a próxima geração! @brothershageman @StarTrek pic.twitter.com/PaluRAWozB - Kate Mulgrew (@TheKateMulgrew) 5 de abril de 2021

Finalmente, a Paramount + anunciou um documentário de longa-metragem chamado Woman in Motion: Nichelle Nichols, Star Trek e o Remaking of NASA. É sobre a atriz de Star Trek, Nichelle Nichols, e seu esforço para fazer a NASA contratar mais pessoas de cor e as primeiras astronautas do sexo feminino.

O documentário estreia Paramount + em 3 de junho de 201.

Aqui está todo o novo conteúdo de Star Trek chegando à Paramount +:

Star Trek: Picard - Temporada 2 (2022)

Mulheres em movimento: Nichelle Nichols, Star Trek e a reformulação da NASA (3 de junho de 2021)

Star Trek: Discovery - Temporada 4 (2021)

Star Trek: Lower Decks - Temporada 2 (12 de agosto de 2021)

Star Trek: Prodigy (final de 2021)

Escrito por Maggie Tillman.