Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O drama médico Greys Anatomy tem nos mantido entretidos por 16 anos. Desde o minuto em que Meredith Gray e Derek Shepherd (McDreamy) voltaram às nossas telas, tem sido um programa cheio de emoção, com várias reviravoltas para nos manter assistindo ano após ano.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a temporada 17 de Greys Anatomy, incluindo como assisti-la, quando ela for lançada no Reino Unido e onde assistir as temporadas anteriores (todas as 16) em preparação.

A temporada 17 de Greys Anatomy estreou nos Estados Unidos em 12 de novembro de 2020, mas ainda não chegou ao Reino Unido.

Felizmente, um anúncio para o programa revelou que a temporada 17 de Greys Anatomy irá ao ar no Reino Unido na quarta-feira, 7 de abril de 2021, no Sky Witness, então não há muito tempo para esperar.

Greys Anatomy estará disponível para assistir no Sky Witness no Reino Unido. Será um caso de semana a semana, como Line of Duty , com um novo episódio saindo todas as quartas-feiras a partir de 7 de abril, ao invés de toda a temporada sendo disponibilizada no Sky On Demand de uma vez.

Ainda não está claro se haverá uma pausa no meio da temporada, como houve nos Estados Unidos entre os episódios seis e sete. Se não houver pausa, esperamos que o final da temporada vá ao ar no final de julho.

Nos EUA, Greys Anatomy vai ao ar na ABC. Cada episódio está então disponível para transmissão no site da ABC no dia seguinte, bem como no Hulu.

Existem 17 episódios na temporada 17 de Greys Anatomy, que é uma das temporadas mais curtas na história do programa, com apenas a primeira temporada tendo menos, e a quarta temporada tendo o mesmo número de episódios.

A primeira temporada teve nove episódios e a quarta temporada teve 17, caso contrário, as outras temporadas têm mais de 20 episódios, o que significa que há mais de 350 episódios da primeira à dezesseis. Paraíso para assistir à compulsão.

A temporada 17 de Greys Anatomy tem como foco a pandemia Covid-19 com todos no Gray Sloan Memorial Hospital tendo que lidar com a crise, junto com o drama contínuo de suas vidas cotidianas, continuando de onde a temporada 16 parou.

A temporada também traz de volta alguns dos membros do elenco original, incluindo Derek Shepherd, também conhecido como McDreamy (Patrick Dempsey), Georgy OMalley (TRKnight) e April Kepner (Sarah Drew).

No estilo clássico de Greys Anatomy, há também uma reviravolta com um membro do elenco vendo sua última temporada na temporada 17. Não vamos estragar isso para você, mas sugerimos que você fique longe de qualquer uma das contas oficiais de mídia social de Greys Anatomy se não quiser para saber quem.

O trailer da temporada 17 não revela muito, mas mostra Teddy e Owen, assim como Amelia e Link e seu novo bebê. Há também uma recapitulação da primeira parte da 17ª temporada no canal do YouTube da TV Glimpse, se você realmente não puder esperar.

As temporadas de um a 16 de Greys Anatomy estão disponíveis no Amazon Prime Video no Reino Unido . A temporada 1 a 15 está disponível no Disney + Star , com a temporada 16 chegando em 2 de abril.

Nos EUA, da primeira à 16ª temporada estão disponíveis na Netflix US. Você pode assistir à 17ª temporada no site da ABC ou através do Hulu, se você perdeu o início.

No momento, o futuro de Greys Anatomy parece estar um pouco incerto. A Showrunner Krista Vernoff disse ao The Hollywood Reporter : "Estou planejando uma temporada e um final que pode funcionar como um final de temporada ou um final de série.

"Estou planejando para as duas contingências e é difícil e não é o ideal. Não é onde eu gostaria que estivéssemos", disse Vernoff.

A ABC ainda não confirmou se o programa de 16 anos vai continuar, mas se continuar, espera-se que o primeiro episódio da temporada 18 vá ao ar no final de 2021.

Escrito por Britta O'Boyle.