(Pocket-lint) - A versão de Zack Snyder da Liga da Justiça foi lançada recentemente e, agora, uma segunda versão da nova versão foi anunciada.

Chamado Zack Snyders Justice League: Justice is Grey, é essencialmente uma versão em preto e branco do filme. É o mesmo novo corte que estreou na HBO Nax na proporção de 4: 3, só que em tons de cinza. Justice is Grey foi anunciado na conta oficial da Liga da Justiça de Zack Snyder no Twitter, sem data de lançamento. Mas um clipe em preto e branco da nova versão foi incluído na provocação.

Liga da Justiça de Zack Snyder: Justice is Grey em breve para @HBOMax . #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI - Liga da Justiça de Zack Snyder (@snydercut) 21 de março de 2021

Zack Snyder dirigiu anteriormente Man of Steel e Batman vs Superman : Dawn of Justice. Ele estreou na Liga da Justiça de 2017, mas, tragicamente, sofreu uma tragédia familiar com a morte de sua filha, que o levou a abandonar o filme antes de sua finalização. A Warner Bros chamou Joss Whedon para terminar o filme, e o resto é história. Basicamente, isso desapontou os fãs da DC em todo o mundo.

Avançando para os dias atuais, Zack Snyder recebeu um orçamento enorme de $ 70 milhões para reformular a Liga da Justiça no que ele tinha em mente originalmente. Agora, o segundo lançamento da Liga da Justiça - também conhecido como Snyder Cut - estreou via HBO Max em 18 de março de 2021.

Se você está planejando assistir - de novo ou pela primeira vez - você deve ver alguns filmes da DCEU para se lembrar ou saber tudo o que está acontecendo na Liga da Justiça. Para ajudá-lo, reunimos o que você precisa assistir aqui .

Também temos este guia sobre como você pode pegar a Liga da Justiça nos EUA e no Reino Unido e este guia sobre tudo o que você deve saber sobre a HBO Max .

Lembre-se de que Liga da Justiça de Zack Snyder não é o primeiro filme popular a ter uma versão em preto e branco. A mesma coisa aconteceu com Mad Max: Fury Road e o filme independente Wolverine, Logan. É também apenas outra maneira de fazer com que você sintonize o HBO Max novamente.

Escrito por Maggie Tillman.