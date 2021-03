O que assistir antes da Liga da Justiça de Zack Snyder

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Liga da Justiça está de volta! A resposta da DC aos Vingadores da Marvel chegou às telonas em 2017. Embora o filme tenha arrecadado US $ 650 milhões nas bilheterias, foi um fracasso crítico. Mas o corte de Zack Snyder pode mudar isso.

Também: Como assistir a Liga da Justiça de Zack Snyder e o que esperar

Zack Snyder dirigiu anteriormente Man of Steel e Batman vs Superman : Dawn of Justice. Ele estreou na Liga da Justiça de 2017, mas, tragicamente, sofreu uma tragédia familiar com a morte de sua filha, que o levou a abandonar o filme antes de sua finalização. A Warner Bros chamou Joss Whedon para terminar o filme, e o resto é história. Basicamente, isso desapontou os fãs da DC em todo o mundo.

Avançando para os dias atuais, Zack Snyder recebeu um orçamento enorme de $ 70 milhões para reformular a Liga da Justiça no que ele originalmente tinha em mente. Agora, o segundo lançamento da Liga da Justiça - também conhecido como Snyder Cut - está programado para estrear via HBO Max em 18 de março de 2021.

Se você está planejando assistir - de novo ou pela primeira vez - você deve ver alguns filmes da DCEU para se lembrar ou saber tudo o que está acontecendo na Liga da Justiça. Para ajudá-lo, reunimos o que você precisa assistir.

NOTA: Vá para a parte inferior para obter uma versão com marcadores deste guia para pular quaisquer spoilers.

Esta história de origem repleta de estrelas mostra Henry Cavill assumir o manto do Superman. Ele também lança Russel Crowe como o pai biológico do Superman, Jor-el, bem como Kevin Costner e Diane Lane como os Kents, que adotam e criam o Superman na Terra e o chamam de Clark Kent.

Após a morte de seu pai adotivo, Clark se culpa, viaja pelo mundo e tenta esconder sua verdadeira identidade e poderes. Eventualmente, Clark deve aceitar sua identidade como Superman para salvar o planeta de um grupo de kryptonianos do mal liderados pelo General Zod (Michael Shannon).

Zack Snyder foi o diretor deste filme.

Batman vs Superman mostra como dois dos super-heróis mais conhecidos acabam se odiando.

O Batman de Ben Affleck vê o Superman de Cavill como uma força alienígena imparável que é um risco muito grande para ser deixada sem vigilância. Enquanto isso, Superman vê o tipo de justiça vigilante de Batman como apenas mais um exemplo de crime desenfreado. Enquanto cada um trabalha para superar o outro, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) está nos bastidores fazendo uma arma poderosa o suficiente para derrotar os dois.

Zack Snyder também dirigiu Dawn of Justice.

O Esquadrão Suicida acontece um ano após a conclusão de Batman vs Superman e vê o governo considerando novas ideias após a morte do Superman. Isso leva à criação de uma nova equipe de combatentes do crime, chamada Força Tarefa X, que é composta por supervilões presos como Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) e muito mais.

Os vilões têm que se unir para impedir que outro recruta do esquadrão - uma bruxa demoníaca conhecida como Feiticeira - destrua Midway City. Mas a verdadeira razão pela qual este filme vale a pena assistir antes do Corte Snyder é que podemos ver um pouco mais da visão de Jared Leto sobre o palhaço príncipe do crime, Coringa. Sabemos que Leto aparecerá como seu personagem na nova versão da Liga da Justiça.

Mulher Maravilha serve como uma história de origem para a deusa amazônica Diana (Gal Gadot).

Dirigido por Patty Jenkins, a Mulher Maravilha vê o personagem principal entrar na briga da Primeira Guerra Mundial após resgatar o piloto americano Steve Trevor (Chris Pine). Trevor conta a Diana sobre um cientista alemão trabalhando para fazer uma versão mais mortal do gás mostarda. Ela acredita que o cientista é o malvado Deus da Guerra de Ares disfarçado, então ela deixa sua ilha natal, Themyscira, para enfrentar Ares e impedir a liberação de seu gás venenoso.

James Wan escreveu e dirigiu o primeiro filme autônomo do Aquaman, estrelado por Jason Mamoa. Este filme tecnicamente se passa depois da Liga da Justiça, mas é um dos melhores filmes da DCEU, e Aquaman aparece fortemente na trama da Liga da Justiça original.

Portanto, verifique enquanto espera pelo corte de Snyder.

Ele vê Arthur, também conhecido como Aquaman, forçado a parar seu meio-irmão, Orm (Patrick Wilson), que está unindo as pessoas subaquáticas na esperança de atacar a superfície. Para impedir seus planos, ele precisa obter um tridente mítico que pertenceu a um dos governantes originais da Atlântida.

Esta sequência da Mulher Maravilha foi dirigida por Patty Jenkins, que também dirigiu o primeiro filme da Mulher Maravilha. Mostra Diana vivendo nos anos 80 enquanto trabalha em um museu. Lá, ela entra em contato com um artefato raro que concede desejos. Embora, inicialmente, o artefato pareça uma bênção ao retornar seu amor perdido, Steve Trevor (Chris Pine), Diana logo descobre a verdadeira natureza do artefato.

Para cada desejo que ele concede, ele leva algo de volta de você. Isso a leva a se defrontar com duas outras pessoas que entendem o poder do artefato na forma de Maxwell Lord (Pedro Pascal) e Barbara Minerva, também conhecida como Cheetah (Kristen Wiig).

Se você quiser notar todas as diferenças entre a Liga da Justiça original e o novo Snyder Cut do filme, então não faria mal verificar o original. Claro, uma vez pode ter sido mais do que experiências de visualização suficientes para a opinião de Whedon sobre a Liga da Justiça.

Se for esse o caso, salve sua saúde mental para o corte de Snyder.

O filme é estrelado por Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman e Gal Gadot como Mulher Maravilha. Os personagens devem se juntar a outros heróis famosos da DC para impedir que o vilão alienígena conhecido como Steppenwolf destrua a Terra.

Esses dois filmes também fazem parte da DCEU. No entanto, ambos acontecem após os eventos da Liga da Justiça e não apresentam nenhum personagem que apareça na Liga da Justiça, exceto uma menção perdida ao Batman ou Superman.

Shazam! (2019)

Aves de Rapina (2020)

Este é o mesmo guia acima, apenas com marcadores e sem spoilers:

Homem de Aço (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Esquadrão Suicida (2016)

Mulher Maravilha (2017)

Aquaman (2018)

Mulher Maravilha 1984 (2020)

Opcional: Liga da Justiça (2017)

Liga da Justiça (2017) Outros filmes DC que você pode assistir:

Shazam! (2019) Aves de Rapina (2020)



