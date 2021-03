Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O drama de correção policial Line of Duty esteve ausente de nossas telas por muito tempo, mas Ted Hastings e a equipe AC-12 estão de volta e têm muito trabalho para eles.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a sexta série de Line of Duty, incluindo como assistir, quando sair e como e onde assistir as temporadas anteriores em preparação.

Após meses de atrasos devido à atual pandemia global, a sexta série de Line of Duty irá ao ar no domingo, 21 de março de 2021 na BBC e BBC iPlayer no Reino Unido.

Estava originalmente previsto para ir ao ar em 2020, então os fãs estão esperando há algum tempo pelo seu lançamento e agora você está correndo contra o tempo para se lembrar do que aconteceu nas cinco séries anteriores.

A sexta série do Line of Duty estará disponível para visualização na BBC no Reino Unido e no iPlayer da BBC. Ainda não está claro se a BBC lançará todos os episódios da nova série no iPlayer de uma vez, como fez com The Serpent, ou se será um caso semana após semana.

Se semana a semana, é provável que o final da série Line of Duty seis vá ao ar no domingo, 9 de maio de 2021.

Para aqueles que moram fora do Reino Unido, temos um guia prático sobre como assistir a serviços de streaming usando uma VPN que você pode tentar para assistir a série 6. Porém, a BBC normalmente bloqueia VPNs, então pode não ser uma tarefa fácil.

Fala-se que a série 6 do Line of Duty está sendo vendida internacionalmente, então é provável que chegue aos Estados Unidos em algum momento, mas no momento não está claro para quem será vendido. Encontrar uma VPN que não esteja bloqueada pela BBC é, infelizmente, sua melhor aposta por enquanto.

A série um de Line of Duty tem cinco episódios, enquanto as séries dois, três, quatro e cinco têm seis, o que significa que há um total de 29 episódios até o momento.

A sexta série terá sete episódios, porém, depois que a BBC confirmou em um tweet que um episódio extra estava chegando na sexta série, apesar de seis terem sido originalmente encomendados.

Ouçam, rapazes. Quando o feitor pede mais, é melhor você entregar.

#LineOfDuty retorna para a Série 6 com um episódio extra (7 em vez de 6). Em breve para @BBCOne e @BBCiPlayer . pic.twitter.com/6An7jywJI1 - BBC Press Office (@bbcpress) 2 de fevereiro de 2021

Há um trailer da série Line of Duty seis que foi lançado no início de março de 2021, que você pode assistir abaixo. A equipe em AC-12 - que inclui os três personagens principais das temporadas anteriores, DS Steve Arnott (Martin Compston), DI Kate Fleming (Vicky McClure) e Supt Ted Hastings (Adrian Dunbar) - terá outro caso complicado em suas mãos baseado em o trailer.

Olhando para Joanne Davidson (Kelly Macdonald), que já havia sido um investigador sênior em um caso de assassinato de alto perfil, a equipe AC-12 irá investigar se o assassinato em que Davidson estava permanece sem solução devido à corrupção policial.

O trailer também sugere que podemos descobrir a identidade do quarto membro do grupo de oficiais corruptos, conhecido como H. A nova recruta do AC-12, Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin) pergunta a Arnott no trailer: "Você ainda acha que há um quarto homem aí fora? ". Arnott responde com "Homem ou mulher".

As séries Line of Duty de um a cinco estão disponíveis para assistir no iPlayer da BBC no Reino Unido. Você também pode assisti-los sob demanda pela Sky , se tiver uma assinatura da Sky.

Como alternativa, você pode se inscrever para uma avaliação gratuita do Acorn TV nos canais da Apple TV e nos canais de TV de vídeo Prime e assistir às séries de um a cinco. A Netflix também oferece o Line of Duty no Reino Unido, mas apenas a série cinco no momento.

Para quem está nos Estados Unidos, o Hulu e o Amazon Prime Video oferecem as séries de um a cinco de Line of Duty.

Escrito por Britta O'Boyle.