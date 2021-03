HBO Max lançará um plano de streaming mais barato com anúncios em junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - WarnerMedia e AT&T anunciaram que o HBO Max estará disponível a um preço mais barato a partir de junho de 2021.

Mas há uma ressalva: será um plano apoiado por anúncios , provavelmente projetado para encorajar o crescimento de assinantes para o serviço de streaming. Nenhuma informação adicional sobre o preço ou mesmo uma data de lançamento específica foi revelada, mas a AT&T disse que revelará mais nos próximos meses.

A HBO Max também está lançando em cerca de 60 mercados fora dos Estados Unidos este ano - 39 territórios na América Latina e no Caribe no final de junho e outros 21 territórios na Europa no segundo semestre do ano. Os serviços de streaming da marca HBO na Europa serão atualizados para HBO Max.

Quanto ao plano de publicidade da HBO Max, a AT&T está subseqüentemente aumentando as metas de assinantes para 2021 e 2025, com a empresa esperando terminar 2021 com cerca de 67 milhões a 70 milhões de assinantes em todo o mundo e terminar 2025 com cerca de 120 milhões e 125 milhões de assinantes.

Lembre-se de que a HBO e a HBO Max encerraram 2020 com um total de 41 milhões de assinantes, embora menos da metade tenha ativado a atualização do HBO Max.

O plano mais barato com publicidade da HBO Max será basicamente o mesmo que o plano mais caro, que custa US $ 15 - exceto para lançamentos no mesmo dia nos cinemas . Os clientes do plano apoiado por anúncios não podem assistir Dune quando ele é lançado, por exemplo.

E embora o plano apoiado por anúncios gere anúncios, eles não serão reproduzidos em títulos originais da HBO, como The Sopranos e Game of Thrones.

squirrel_widget_4152470

Escrito por Maggie Tillman.