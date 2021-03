Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Royal Shakespeare Company não é estranho ao uso da tecnologia em sua encenação de peças, seja como pano de fundo ou de maneiras mais inovadoras. Mas, está prestes a ir all-in em um conceito digital repleto de tecnologia, gerado em parte por meio de anos de pesquisa e desenvolvimento, e em parte graças à pandemia em curso e seus efeitos devastadores sobre as idas ao teatro.

Dream é uma produção criada pelo RSC em colaboração com o Manchester International Festival, o Marshmallow Laser Feast e a Philharmonia Orchestra. É uma experiência totalmente digital e interativa, vagamente inspirada em Sonho de uma noite de verão, de Shakespeare, e acontecerá de sexta-feira, 12 a sábado, 20 de março de 2021. O jogo ao vivo de 50 minutos usa captura de movimento, Unreal Engine da Eipc Games e outros elementos experimentais para não apenas apresente um programa para os telespectadores no celular, tablet e computador, mas dê a eles uma mão sobre como o desempenho progride.

Faz parte da comédia clássica - a floresta - e oferece ao público um tour em tempo real cheio de surpresas e ação ao vivo.

"Você será guiado pelo personagem de Puck e entrará e explorará a floresta", nos disse a diretora de desenvolvimento digital da RSC, Sarah Ellis, para o episódio 93 do Pocket-lint Podcast .

“O que estamos fazendo é colocar o mundo dessa jogada de uma forma que possamos compartilhar online por meio de um mecanismo de jogos. Mas, mantemos o espírito da performance ao vivo muito forte dentro dele.

"Temos atores atuando em captura de movimento - eles estão atuando em tempo real - então seus avatares estarão conectados e ao vivo. Seria muito mais fácil pré-gravar, mas é realmente importante que a vivacidade, a conexão seja lá."

É uma performance que poderia ter funcionado bem por meio de realidade virtual para uma imersão ainda maior, mas como Ellis acrescentou, ao fazê-la funcionar em uma tela 2D, a série poderia atingir um público muito mais amplo: "O que vimos é uma enorme desigualdade digital nas casas das pessoas. As pessoas não têm as habilidades e conhecimentos, não têm a tecnologia em suas mãos. Muito poucas pessoas têm um fone de ouvido de realidade virtual.

"Portanto, é muito importante projetarmos algo para desktop, tablet e celular, porque essa é a tecnologia que as pessoas têm.

"E, se também pudermos resolver algumas das desigualdades, acho que mais pessoas se conectarão e entrarão."

Você pode ver como isso funciona quando o Dream começa na sexta-feira, 12 de março, às 11h GMT. É gratuito assistir ao show inteiro como um membro da audiência sem interação, ou £ 10 para um ingresso do Audience Plus que permitirá que você interaja com a performance.

As reservas para ambos os tipos de bilhetes estão disponíveis em dream.online .

Você também pode acompanhar a entrevista inteira no último Podcast Pocket-lint .

Escrito por Rik Henderson.