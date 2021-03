Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passaram mais de 80 anos desde que Superman fez sua estreia nas páginas dos quadrinhos da DC em 1938.

Apenas 10 anos depois disso, o Homem de Aço chegou às telonas através de seriados do Superman que foram ao ar nos cinemas. Desde então, tivemos oito atores diferentes experimentando as meias-calças vermelhas e azuis, e estamos adicionando mais a essa lista o tempo todo. Recentemente, Tyler Hoechin interpretou Clark Kent no novo programa da CW Superman e Lois. Também estamos prontos para dar uma olhada final na versão de Henry Cavill do personagem quando o corte de Snyder da Liga da Justiça for lançado na HBO Max em 18 de março de 2021.

Também aprendemos que uma nova reinicialização do Superman está no estágio inicial de desenvolvimento, com Ta-Nehesi Coates escrevendo o roteiro de um Superman Negro. Este será um personagem inteiramente novo, não apenas uma versão negra do super-homem de Clark Kent. Então, com todo esse conteúdo novo de Homem de Aço, pensamos que agora seria um bom momento para organizar cada aparição do Superman em ordem.

Começaremos com as antigas séries pós-Segunda Guerra Mundial e continuaremos até Crise nas Terras Infinitas. Infelizmente, porque Superman foi reiniciado e relançado várias vezes, não há uma ordem cronológica singular a seguir. Então, nós seguimos o caminho clássico: a ordem da data de lançamento, com exceção de alguns títulos. Também incluímos uma lista com muitas de suas aparições animadas na parte inferior.

NOTA: pode haver spoilers abaixo. Pule para o final deste guia se desejar ver uma versão com marcadores, você pode folhear em vez disso.

Aqui estão todos os filmes, séries e programas de TV do Superman em ordem ...

A primeira aparição live-action do Homem de Aço pode ser rastreada até seriados que estrearam nos cinemas em 1948 e 1950. Cada um dos dois seriados tem 15 capítulos e é estrelado por Kirk Alyn como Superman e Noel Nielle como Lois Lane. Spencer Gordon Bennett foi o diretor de ambas as séries, embora ele compartilhasse as tarefas de co-direção com Thomas Carrin no primeiro Superman Serial.

O primeiro filme oficial de super-heróis com personagens da DC mostra George Reeves como o Homem de Aço. Superman, como seu alter ego Clark Kent, junto com Lois Lane (Phyllis Coates), vão investigar o poço de petróleo mais profundo do mundo apenas para descobrir que uma raça de criaturas humanóides emergiu do subsolo. O filme, dirigido por Lee Sholem, pretendia despertar o interesse para The Adventures of Superman, um programa de TV que estreou no ano seguinte e durou seis temporadas. Também estrelou George Reeves.

Superman começou o gênero de filmes de super-heróis.

Neste filme clássico, vemos a história da origem do Superman: seu pai Jor-El (Marlon Brando) o envia do mundo agonizante de Krypton para a Terra, onde sua estrutura molecular única lhe dá superpoderes. Ele é criado pelos Kents até descobrir a verdade sobre de onde ele vem e tem que enfrentar Lex Luthor (Gene Hackman), que planeja afundar a costa oeste dos Estados Unidos com uma arma nuclear.

SQUIRREL_4263580

Uma bomba de hidrogênio é enviada ao espaço pelo Superman e, inadvertidamente, libera três criminosos de guerra kryptonianos liderados pelo General Zod (Terence Stamp). Com os mesmos poderes do Superman, os três kryptonianos partiram para conquistar a Terra. Enquanto isso, Superman se livra de seus poderes para que possa viver uma vida normal com Lois Lane (Margot Kidder).

Richard Donner dirigiu Superman I e esta sequência, Superman II.

Superman III marca uma queda vertiginosa na qualidade dos dois primeiros filmes do Superman, talvez porque um novo diretor, Richard Lester, foi contratado. Sua interpretação mostra Christopher Reeves retornando como Clark Kent e voltando para sua cidade natal, Smallville, Kansas. Enquanto isso, o CEO da Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), contrata um programador de computador talentoso, mas desajeitado (Richard Pryor) para ajudá-lo a destruir seus concorrentes e, com sorte, matar o Superman.

Supergirl é o subproduto esquecido dos filmes Superman de Christopher Reeves. Foi uma bilheteria e uma decepção da crítica, mas dá um vislumbre do futuro dos universos interconectados em filmes de super-heróis. Supergirl segue Kara Zor-El, uma refugiada kryptoniana. Ela mora em Argo City e acidentalmente perde um dispositivo que alimenta toda a cidade. Ela o segue até a Terra para recuperá-lo.

O último filme do Superman de Christopher Reeves mostra o Homem de Aço em uma corrida armamentista nuclear. Quando Superman anuncia que pretende destruir todas as armas nucleares, as nações da Terra concordam também e começam a disparar as armas para o espaço.

Superman pretende coletar as armas no espaço e jogá-las no sol. No entanto, o inimigo do Superman, Lex Luthor (Gene Hackman), anexa uma mecha do cabelo do Superman a uma das armas nucleares e, quando é jogada ao sol, cria outro ser superpoderoso, o Homem Nuclear (Mark Pillow), que é igual ao do Superman potência. Sydney J Furie dirigiu The Quest for Peace.

Superboy é um programa de TV que durou quatro temporadas, começando em 1988.

Foi produzido por Ilya e Alexander Salkind, que produziram os três primeiros filmes de Christopher Reeves Superman, bem como Supergirl. O show é estrelado por John Haymes Newton como uma versão jovem de Clark Kent / Superman cursando a faculdade. A série também apresenta Stacy Haiduk como o interesse amoroso do Superman, Lana Lang, e Scott James Wells, como o inimigo do Superman, Lex Luthor.

Lois e Clark foi um programa de TV de sucesso surpresa em meados dos anos 90, com Dean Cain no papel de Clark Kent e Terri Hatcher no papel de Lois Lane. A série começa com Kent assumindo um novo emprego no Daily Bugle na cidade de Metropolis, onde conhece Lois e se apaixona. Enquanto a série está mais focada no interesse amoroso entre seus dois personagens principais, ainda tem muita ação, bem como os novos e clássicos vilões do Superman enfrentando Lois e Clark ao longo das quatro temporadas da série.

Smallville se propõe a responder à questão de como era o ensino médio para o Superman.

É estrelado por Tom Welling como a versão em idade escolar de Clark Kent morando em Smallville. É a mais longa série de ação ao vivo do Superman com 10 temporadas. Claro, a história de origem do Superman foi um pouco reformulada para o show, com Lex Luthor, interpretado por Michael Rosenbaum, frequentando Smallville High com Clark. Também apresenta outros vilões do Superman, como Darkseid, General Zod e Brainiac.

Um falso começo na redefinição de The Superman Universe, este filme é uma sequência dos dois primeiros filmes do Superman de Christopher Reeves. Mas ignora os eventos do terceiro e quarto filmes. É o filme mais difícil de colocar em nossa linha do tempo porque deveria ser ambientado cinco anos depois de Superman II, que aconteceu em 1982, mas ignora tudo isso e de alguma forma acontece nos “dias modernos” de 2006.

Brandon Routh estrela como Clark Kent / Superman, que retorna à Terra após uma ausência de cinco anos para encontrar seu arquinêmese Lex Luthor (Kevin Spacey) planejando matá-lo e destruir os EUA para criar seu próprio continente que ele possa governar. Superman também tem que lidar com problemas em sua vida amorosa, já que Lois Lane (Kate Bosworth) se afastou dele durante sua ausência da Terra.

O filme que deu início ao DC Extended Universe oficial mostra Henry Cavill assumindo o manto de Superman. A história de origem repleta de estrelas lança Russel Crowe como o pai biológico do Superman, Jor-el, e Kevin Costner e Diane Lane como os Kents que o adotaram.

Clark, que se culpa após a morte de seu pai adotivo, viaja pelo mundo para esconder sua verdadeira identidade e poderes. Eventualmente, Clark deve aceitar sua identidade como Superman para salvar o planeta dos kryptonianos do mal liderados pelo General Zod (Michael Shannon).

Supergirl faz parte do canal CW Arrowverse, que inclui outros programas inspirados no DC Universe, como Arrow, Batwoman e as novas séries Lois e Superman. Supergirl é estrelado por Melissa Benoist como Kara Zor-El, que foi enviada para a Terra de Krypton aos 13 anos de idade com seu primo bebê. Sua espaçonave sai do curso e faz um desvio pela zona fantasma a caminho da Terra.

Esse desvio acaba fazendo Kara pular 24 anos no futuro, onde ela descobre que seu primo bebê agora é o Superman.

Batman v Superman mostra como dois dos super-heróis mais conhecidos acabam se odiando.

O Batman de Ben Affleck vê o Superman de Cavill como uma força alienígena imparável que é um risco muito grande para ser deixada sem vigilância. Enquanto isso, Superman vê o tipo de justiça vigilante de Batman como apenas mais um exemplo de crime desenfreado. Enquanto cada um trabalha para superar o outro, Lex Luthor (Jesse Eisenburg) está nos bastidores fazendo uma arma poderosa o suficiente para derrotar os dois.

Zack Snyder dirigiu Dawn of Justice.

Batman (Ben Affleck) e Mulher Maravilha (Gal Gadot) estão desarmados e ainda se recuperando da morte de Superman (Henry Cavill) em Batman v Superman, então Justice League vê a equipe clássica de super-heróis se unir para enfrentar Steppenwolf, um vilão que está fora para terraformar a Terra em um planeta inabitável como sua própria casa.

Há uma nova versão “Snyder Cut” de quatro horas da Liga da Justiça indo para a HBO Max em setembro de 2021. Ela está sendo montada pelo diretor original Zac Snyder, que foi forçado a deixar a produção devido a uma tragédia familiar.

Joss Whedon terminou a versão teatral original do filme.

Crisis on Infinite Earths é um evento cruzado - que ocorre ao longo de cinco episódios da série de TV Arrowverse - onde heróis da DC como Superman e Supergirl se unem para impedir a destruição da Terra que existe em diferentes dimensões.

A primeira parte da série é na verdade um episódio do programa Supergirl da CW, mas essa não é a única conexão com o Homem de Aço. Recebemos três versões do Superman durante o evento de crossover, duas das quais você deve se lembrar de anteriormente em nossa lista.

Brandon Routh retorna como sua versão de Clark Kent do filme Superman Returns de 2006, e Tom Welling aparece como sua versão do personagem de Smallville. A série também estreia a versão de Clark Kent para a versão mais recente do Superman.

Aqui está uma lista dos episódios de Crisis on Infinite Earths:

Supergirl - 5ª temporada, episódio 9

5ª temporada, episódio 9 Batwoman - Temporada 1 episódio 9

- Temporada 1 episódio 9 The Flash - 6ª temporada, episódio 9

- 6ª temporada, episódio 9 Arrow - Temporada 8 Episódio 8

- Temporada 8 Episódio 8 Legends of Tomorrow - Episódio especial

Superman e Lois estrearam na CW em fevereiro de 2021 como a mais recente expansão do Arrowverse. Ele vê Tyler Hoechlin como Superman e Elizabeth Tulloch como Lois Lane. No show, Clark e Lois casados voltam para Smallville para criar seus dois filhos, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan Kent (Alex Garfin). A série foi recentemente renovada para uma segunda temporada.

A lista abaixo inclui todos os filmes, seriados e programas de TV mencionados acima, mas sem spoilers.

The Superman Serials (1948 e 1950)

The Adventures of Superman (1952 a 1958 - Programa de TV) Superman and the Mole Men (1951)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

Lois e Clark: The New Adventures of Superman (1993 a 1997 - programa de TV)

Smallville (2001 a 2011 - programa de TV)

Superman Returns (2006)

Homem de Aço (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Supergirl (2015 até o presente - programa de TV)

Liga da Justiça (2017)

Crisis on Infinite Earths (2020 - evento de TV)

Superman e Lois (2021 - programa de TV)

Também compilamos uma lista que inclui as aparições mais notáveis do Superman em animações - é para aqueles que desejam até o último pedaço de conteúdo do Superman que puderem encontrar. Se você for escolher quais projetos de animação conferir, recomendamos os mais recentes filmes de animação produzidos pela DC, como Death of Superman de 2018 ou Superman de 2020: Red Son.

The Superman Serials (1948 e 1950)

As Aventuras do Super-Homem e do Super-Homem e os Homens-Toupeira (1951)

Animado: The New Adventures of Superman (1966 a 1969 - programa de TV)

Animado: Super Amigos (1973 a 1985 - programa de TV)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

Superman (1988)

Superboy (1988 a 1992 - programa de TV)

Lois e Clark: The New Adventures of Superman (1993 a 1997 - programa de TV)

Animado: Superman: The Animated Series (1996 - programa de TV)

Animado: Liga da Justiça (2001 a 2004 - programa de TV)

Programa de TV de Smallville (2001 a 2011)

Animado: Justice League Unlimited (2004 a 2006 - programa de TV)

Animado: Superman: Doomsday (2007 - filme)

Superman Returns (2006)

Animado: Justiça Jovem (2010 a 2013 - filme)

Animado: All-Star Superman (2011 - filme)

Homem de Aço (2013)

Animado: Teen Titans Go (2013 até o presente - programa de TV)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Supergirl (2015 até o presente)

Liga da Justiça (2017)

Animado: The Death of Superman (2018 - filme)

Animado: The Reign of Superman (2019 - filme)

Animado: Superman: Man of Tomorrow (2020 - filme)

Animado: Superman: Red Son (2020 - filme)

Crisis on Infinite Earths (2020 - programa de TV)

Superman e Lois (2021 - programa de TV)

