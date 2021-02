Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tom Cruise é uma das estrelas mais lucrativas do mundo, em grande parte graças ao sucesso contínuo, e às vezes renovado, da franquia Missão Impossível.

Ele tem sido o rosto desses filmes de espionagem por algumas décadas, e eles continuam encontrando novas maneiras de usar seu entusiasmo e dedicação sobrenaturais para obter bons resultados. Dito isso, com um monte de entradas numeradas e três filmes sem numerais, você pode estar se perguntando em que ordem você realmente deve assistir os filmes Missão impossível - verifique a melhor ordem abaixo.

Para quem não quer saber mais, aqui está a ordem da lista em que você deve assistir aos filmes, para ter uma ideia melhor dos personagens recorrentes da série e dos enredos abrangentes (dos quais não existem muitos).

Missão Impossível

Missão Impossível II

Missão Impossível 3

Missão Impossível: Protocolo Fantasma

Missão Impossível: Rogue Nation

Missão Impossível: Fallout

squirrel_widget_4238479

Onde tudo começou - o soberbo thriller de Brian de Palma levou Tom Cruise em seu apogeu e o colocou no centro de uma conspiração sinuosa cheia de traumas e personagens duvidosos. Como Ethan Hunt, ele tem que descobrir quem traiu sua equipe e rastreá-los.

É um verdadeiro deleite para assistir novamente, com mais cenas de ação do que você pode se lembrar, e também é a introdução de que você precisa para o FMI, máscaras que mudam o rosto e, claro, aquele tema principal completamente icônico.

squirrel_widget_4238504

Uma mudança estilística de ritmo, o segundo filme da franquia foi dirigido por John Woo, então há muitos momentos de glória em câmera lenta para percorrer e um pouco de pivô para mais ação.

Assim como da primeira vez, você tem um elenco surpreendentemente bom para desfrutar enquanto eles se divertem, e embora o mistério em seu coração seja indiscutivelmente o menos atraente da série, ainda há muita diversão para se divertir aqui.

squirrel_widget_4238529

Desta vez, JJ Abrams está no assento do diretor, e ele leva as coisas em uma direção surpreendentemente sombria, com Philip Seymour Hoffman como um vilão positivamente horrível assediando Hunt e seus amigos.

Dito isso, há muita ação, incluindo um sequestro memorável e corajoso em uma ponte, e tudo é tão hi-tech e brilhante como de costume. Fechando a trilogia original, é uma bela conclusão que acabou ficando longe do final.

squirrel_widget_4238554

Com Brad Bird escalado para dirigir, Ghost Protocol deveria ser o início de um novo amanhecer para Missão Impossível, entregando o bastão do ator principal para Jeremy Renner.

Em vez disso, sua mistura de ação e reviravoltas tornou-se realidade novamente, e tornou óbvio que Cruise ainda tinha quilômetros para correr como Ethan Hunt. A sequência no topo do Burj Khalifa em Dubai viveu por muito tempo na memória de qualquer fã de filmes de ação, assim como a tempestade de areia que a segue.

squirrel_widget_4238579

Se Mission Impossible realmente atingiu seu ritmo em algum momento, começou com Rogue Nation - Christopher McQuarrie substituiu Bird, e algo em seu estilo se encaixa perfeitamente na franquia.

Em cooperação com Cruise, as acrobacias ficam mais loucas, são filmadas de forma criativa, o elenco é confiável como sempre (com Rebecca Ferguson chegando para oferecer uma alternativa espetacular para Hunt), e a trama é intrincada sem parecer exagerada. É um ótimo momento, basicamente.

squirrel_widget_4238604

Fallout é uma maravilha - o melhor filme de Missão Impossível, de longe, em nossa opinião, e um dos melhores filmes de ação lançados em anos. Com Henry Cavill e Ferguson como protetores de Cruise, ele se orgulha de cena após cena de acrobacias inacreditáveis, múltiplas reviravoltas que mudam as coisas enormemente e uma grande sensação de momentum.

É espirituosamente escrito e dirigido de forma impecável - com McQuarrie se tornando a primeira pessoa a realmente manter o emprego de diretor. É tão bom que imediatamente rendeu contratos de McQuarrie e Cruise para um sétimo e oitavo filmes, e mal podemos esperar para ver a loucura que eles planejam.

Escrito por Max Freeman-Mills.