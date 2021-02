Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HBO Max está chegando ao seu aniversário de um ano e, para comemorar, a WarnerMedia anunciou que o serviço de streaming começará a primeira fase de seu lançamento internacional. A partir de junho de 2021, o HBO Max será lançado na América Latina e no Caribe.

Atualmente, o HBO Max está disponível apenas nos EUA. Eventualmente, a WarnerMedia disse que estará disponível em dezenas de outros países. Após o lançamento na América Latina, a WarnerMedia se concentrará na transição dos serviços da HBO na Europa. Os serviços de streaming existentes com a marca HBO nos países nórdicos, Espanha, Europa Central e Portugal estão programados para serem atualizados para HBO Max ainda este ano.

Não está claro se o Reino Unido terá o HBO Max.

Começando em apenas quatro meses, o HBO Max se expandirá para 39 países e territórios, incluindo:

Anguila, Antígua, Argentina, Aruba, BVI., Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Ilhas Cayman, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti , Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Uruguai e Venezuela.

Como parte desse lançamento internacional, a WarnerMedia disse que planeja encerrar e substituir o aplicativo HBO Go pelo novo aplicativo HBO Max que já está disponível nos EUA. Os clientes que pagam pelo HBO Go através da WarnerMedia serão automaticamente novos assinantes do HBO Max.

Escrito por Maggie Tillman.