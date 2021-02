Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HBO anunciou em março de 2020 que planejava desenvolver uma adaptação para a série de TV de ação ao vivo do videogame de 2013 da Naughty Dog, The Last of Us . Agora, um dos showrunners confirmou quem foi escalado para interpretar os personagens principais de Joel e Ellie.

The Last of Us está definido para ser a primeira série de TV da PlayStation Productions, que planeja produzir programas e filmes do catálogo de videogame IP do PlayStation. A série será dirigida por Craig Mazin, criador da série de TV Chernobyl, e também por Neil Druckmann, presidente da Naughty Dog Studios e diretor do jogo The Last of Us. Druckmann é quem confirmou o elenco em 10 de fevereiro de 2021.

Estamos absolutamente emocionados por ter Bella se juntando à família TLoU! https://t.co/4v9TbLhcMr - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 de fevereiro de 2021

Com citações e tweetando relatórios do The Hollywood Reporter e do Deadline Hollywood, Druckmann revelou que Joel será interpretado por Pedro Pascal e Ellie será interpretada por Bella Ramsey. Pedro Pascal é mais conhecido por seu papel titular em The Mandalorian, embora também tenha interpretado Oberyn Martell em Game of Thrones. Os fãs de Game of Thrones também se lembrarão de Ramsey, que interpretou a personagem agressiva de Lyanna Mormont.

Aaaaand aí está a outra metade. Estou feliz por ter o Pedro a bordo do nosso show! https://t.co/Etsjvfb2Wi - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 de fevereiro de 2021

Então, a série de TV The Last of Us verá Pascal com a tarefa de escoltar outro jovem, mas desta vez uma adolescente ao invés de Baby Yoda. O videogame se passa 20 anos após uma infecção devastadora transformar a maior parte da humanidade em criaturas semelhantes a zumbis. Joel ajuda Ellie a sair de uma quarentena em Boston e, eventualmente, em todo o país na esperança de encontrar uma cura para o vírus que está causando estragos na sociedade.

O jogo ganhou vários prêmios graças à sua história comovente, e sua sequência, The Last of Us II de 2020, teve o mesmo sucesso.

Não há data de lançamento definida para a série de TV, mas está definida para estrear na HBO (e provavelmente na HBO Max ) ainda este ano.

Escrito por Maggie Tillman.