Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Prepare-se para um retorno à Matriz.

A franquia que deu início ao novo milênio há mais de 20 anos estará de volta em 2021 - com sua primeira sequência desde The Matrix Revolutions lançado em 2003. O próximo episódio, Matrix 4, é na verdade um dos filmes que a WarnerMedia planeja estrear na HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo em 22 de dezembro de 2021, embora o nome oficial do filme ainda seja um mistério.

Um trailer recente sugeriu que ele poderia ser chamado de Matrix, embora observadores atentos no Reddit e no Twitter tenham compartilhado capturas de tela de um post do Instagram agora excluído que supostamente revela que o novo filme Matrix será chamado de Matrix Resurrections. Vai ver Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss reprisar seus papéis como Neo e Trinity dos filmes Matrix originais.

Lana Wachowski está voltando para dirigir o novo filme. Lana, com sua irmã Lilly, escreveu e dirigiu o filme original. (Lilly não vai voltar para ajudar com Matrix 4 devido a conflitos pré-existentes com um programa de TV que ela está produzindo.)

De qualquer forma, estamos ansiosos para assistir Matrix 4 ou Matrix Resurrections ou o que quer que seja chamado quando estrear na HBO Max ainda este ano. Para ajudá-lo a se familiarizar com a franquia, de modo que você possa se divertir da maneira correta, reunimos todos os filmes Matrix, incluindo os curtas de animação. Também os listamos em ordem cronológica, para que você possa acompanhar os eventos conforme eles acontecem.

É realmente bastante óbvio, considerando que a ordem da data de lançamento é cronológica, mas nós dizemos a você onde encaixar os curtas animados. Vá para o fundo se você não quiser spoilers - temos uma versão com marcadores lá.

SQUIRREL_4152398

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

O filme Matrix original segue Keanu Reeves, que interpreta um hacker de computador chamado Thomas “Neo” Anderson. Neo começa a perceber que algumas coisas não são como parecem em seu mundo, quando de repente ele é pego por agentes misteriosos que exigem que Neo os leve até a localização de um terrorista conhecido como Morpheus (Laurence Fishburne). No entanto, Morpheus quebra Neo e oferece a ele uma escolha: tome a pílula azul e acorde em sua cama amanhã pensando que tudo isso foi um sonho, ou tome a pílula vermelha e descubra a verdade.

O Animatrix é uma coleção de nove curtas animados que contam diferentes histórias ambientadas no Universo Matrix. Foi originalmente lançado entre o segundo e o terceiro longa-metragem de Matrix. Mas as nove histórias acontecem em momentos diferentes. O primeiro curta no Animatrix serve como uma prequela direta dos eventos de The Matrix Reloaded e é intitulado The Final Flight of the Osiris.

Dois outros curtas de animação mostram uma guerra entre máquinas e humanos, enquanto a maioria dos outros curtas apresenta histórias em torno dos eventos da franquia Matrix. Os Wachowski produziram o Animatrix e também escreveram quatro curtas de animação.

Uma vez que The Animatrix contém uma riqueza de informações contextuais relacionadas aos filmes de ação ao vivo, sugerimos assisti-los antes de se aprofundar muito na franquia.

Duas sequências do filme Matrix original foram lançadas para fechar a trilogia original, e ambos estrearam em 2003.

Reloaded estreou em maio de 2003 e começa seis meses após os eventos do primeiro filme. Ele gira em torno da tentativa das máquinas de destruir Sião, a última cidade humana. Enquanto isso, o bandido do primeiro filme, Agente Smith (Hugo Weaving), não apenas ainda está vivo, mas passou por grandes mudanças após seu confronto com Neo em Matrix.

A trilogia Matrix original foi concluída com The Matrix Revolutions, lançado em dezembro de 2003. É escrito e dirigido por The Wachowskis - assim como os outros dois filmes.

Ele pega imediatamente após os eventos de Reloaded. O agente Smith, que teve sua conexão com a Matrix cortada por Neo, se tornou ainda mais poderoso e encontrou seu caminho para o mundo real assimilando o corpo de Bane (Ian Bliss). Neo, entretanto, foi preso na versão do purgatório da Matrix, o que leva a Trinity e Morpheus tentando libertá-lo.

Se você chegou até aqui em sua reprise, agora você sabe que o final de Matrix Revolutions vê (SPOILER ALERT) os dois principais heróis da franquia mortos. Neo e Trinity se sacrificaram para ajudar a garantir a liberdade da humanidade e acabar com a guerra entre o homem e a máquina. Bem, já sabemos que Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss irão reprisar esses papéis para uma quarta entrada na série. Além disso, o título que vazou do filme, Matrix Resurrections, sugere que os dois personagens voltam à vida de alguma forma.

Além das duas estrelas, Jada Pinkett Smith deve repetir seu papel como Niobe dos filmes originais, e Neil Patrick Harris, Jonathan Groff e Priyanka Chopra estão entre os que devem se juntar à série como novos personagens. Além disso, pouco mais se sabe sobre o enredo. O filme está confirmado para ser ambientado após os eventos da trilogia original, no entanto.

OK, então aqui está a versão rápida e sem spoilers do guia acima:

The Matrix (1999)

The Animatrix (2003)

The Matrix Reloaded (2003)

The Matrix Revolutions (2003)

As ressurreições de Matrix (22 de dezembro de 2021)

Então talvez você goste de nossos guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Escrito por Maggie Tillman.