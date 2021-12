Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Prepare-se para um retorno à Matriz.

A franquia que deu início ao novo milênio há mais de 20 anos está voltando - com sua primeira sequência desde The Matrix Revolutions lançado em 2003. O próximo capítulo, The Matrix Resurrections (Matrix 4), é na verdade um dos filmes que a WarnerMedia planeja estrear na HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo em 22 de dezembro de 2021. É novamente estrelado por Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Lana Wachowski também voltou a dirigir.

Lana, com sua irmã Lilly, escreveu e dirigiu a trilogia original.

Para ajudá-lo a se familiarizar com toda a franquia, reunimos todos os filmes Matrix, bem como os curtas de animação, em um guia de ordem de visualização.

Também os listamos em ordem cronológica, para que você possa acompanhar os eventos conforme eles acontecem. É realmente bastante óbvio, considerando que a ordem das datas de lançamento é cronológica, mas nós dizemos onde encaixar os curtas de animação - e, como os filmes não têm seu número no título, isso deve dificultar encontrar a ordem certa mais fácil. Uma versão sem spoiler de nosso guia está listada na parte inferior.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

O filme Matrix original segue Keanu Reeves, que interpreta um hacker de computador chamado Thomas “Neo” Anderson. Neo começa a perceber que algumas coisas não são o que parecem em seu mundo, quando de repente ele é pego por agentes misteriosos que exigem que Neo os leve até a localização de um terrorista conhecido como Morpheus (Laurence Fishburne). No entanto, Morpheus quebra Neo e oferece a ele uma escolha: tome a pílula azul e acorde na sua cama amanhã pensando que tudo isso foi um sonho, ou tome a pílula vermelha e descubra a verdade.

O Animatrix é um filme de animação - ou melhor, uma coleção - de nove curtas (quatro dos quais foram escritos pelos Wachowskis) que contam diferentes histórias ambientadas em The Matrix Universe. Foi originalmente lançado entre o segundo e o terceiro longa-metragem de Matrix.

As nove histórias diferentes acontecem em pontos diferentes no Universo Matrix, tornando difícil colocá-las em nossa linha do tempo. O motivo pelo qual os colocamos aqui é que o primeiro curta-metragem do Animatrix serve como uma prequela direta dos eventos de Matrix Reloaded, o próximo filme de nossa lista. Os outros curtas podem não se encaixar perfeitamente na linha do tempo aqui, mas é mais fácil para os espectadores pela primeira vez entender o Universo com o conhecimento prévio do primeiro filme Matrix.

Por exemplo, há curtas que apresentam Neo de Keanu Reeves e dois outros que mostram a guerra entre o homem e a máquina que eventualmente destrói a Terra. Ambos são relógios divertidos, mas são aprimorados com o conhecimento de alguns dos materiais originais.

Se você está morrendo de vontade de assistir cada pedacinho de Matrix em ordem cronológica, a lista abaixo ordena os curtas animados em ordem cronológica. Incluímos outra lista no final deste guia que mostra onde cada um dos curtas do Animatrix se encaixa na linha do tempo do filme.

Programa

A Segunda Renascença parte 1

A Segunda Renascença parte 2

Recorde mundial

Uma história de detetive

História infantil

Além

Matriculado

Voo Final do Osiris

Duas sequências do filme Matrix original foram lançadas para fechar a trilogia original, e ambos estrearam em 2003.

Reloaded estreou em maio de 2003 e começa seis meses após os eventos do primeiro filme. Ele gira em torno da tentativa das máquinas de destruir Sião, a última cidade humana. Enquanto isso, o bandido do primeiro filme, Agente Smith (Hugo Weaving), não apenas ainda está vivo, mas passou por grandes mudanças após seu confronto com Neo em Matrix.

A trilogia Matrix original foi concluída com The Matrix Revolutions, lançado em dezembro de 2003. É escrito e dirigido por The Wachowskis - assim como os outros dois filmes.

Ele pega imediatamente após os eventos de Reloaded. O agente Smith, que teve sua conexão com a Matrix cortada por Neo, se tornou ainda mais poderoso e encontrou seu caminho para o mundo real assimilando o corpo de Bane (Ian Bliss). Neo, entretanto, foi preso na versão do purgatório da Matrix, o que leva a Trinity e Morpheus tentando libertá-lo.

Se você chegou até aqui em sua reprise, agora você sabe que o final de The Matrix Revolutions vê (SPOILER ALERT) os dois principais heróis da franquia ambos mortos. Neo e Trinity se sacrificaram para ajudar a garantir a liberdade da humanidade e acabar com a guerra entre o homem e a máquina. Bem, já conhecemos Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, e a julgar pelo trailer oficial, parece que os dois personagens, agora muito mais velhos, estão experimentando um grande déjà vu.

Além das duas estrelas, Jada Pinkett Smith deve repetir seu papel como Niobe dos filmes originais, e Neil Patrick Harris, Jonathan Groff e Priyanka Chopra estão entre os que devem se juntar à série como novos personagens. O filme está confirmado para ser ambientado após os eventos da trilogia original, no entanto.

OK, então aqui está a versão rápida e sem spoiler do guia acima:

The Matrix (1999)

* Opcional: The Animatrix (2003)

The Matrix Reloaded (2003)

The Matrix Revolutions (2003)

As ressurreições de Matrix (22 de dezembro de 2021)

* O Animatrix é opcional. Ele contém curtas animados, alguns dos quais são prequelas de Matrix.

Os curtas da Animatrix estão em negrito abaixo e organizados cronologicamente com os filmes Matrix de ação ao vivo:

Programa (Animatrix - 2003)

The Second Renaissance part 1 (Animatrix - 2003)

The Second Renaissance part 2 (Animatrix - 2003)

Recorde mundial (Animatrix - 2003)

Uma história de detetive (Animatrix - 2003)

The Matrix (1999)

Kids Story (Animatrix - 2003)

Além (Animatrix - 2003)

Matriculado (Animatrix - 2003)

Voo Final do Osiris (Animatrix - 2003)

The Matrix Reloaded (2003)

The Matrix Revolutions (2003)

As ressurreições de Matrix (2021)

