Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a Amazon pronta para lançar uma nova série ambientada no universo de O Senhor dos Anéis, nunca houve melhor momento para recuperar o atraso em todas as aventuras de nossos pequenos amigos Hobbit até este ponto para ter uma noção do universo em que vivem .

É importante notar que a série da Amazon não vai repetir ou percorrer os caminhos da história já trilhados nas duas trilogias de filmes até agora. Em vez disso, eles serão baseados em algum do mundo mais longo, profundo e histórico perdido pelos dois filmes. Pense neles como ocorridos milhares de anos antes de O Hobbit, quando o mal reaparece na Terra-média.

Mas a questão permanece: qual a melhor ordem para assistir as duas trilogias existentes? Não existe uma maneira certa, é claro, mas existe uma maneira que achamos que faz mais sentido.

Dependendo de quão paciente e comprometido você é, você pode querer procurar as edições estendidas. Cada um dos seis filmes está disponível em uma versão muito mais longa do que a lançada nos cinemas / cinemas. Tudo isso ultrapassa facilmente a marca de três horas.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO

A maior parte do filme pode ser ambientada no tempo após a trilogia O Hobbit, mas A Sociedade do Anel é uma introdução realmente boa à Terra-média, Hobbits, Elfos, o Condado e - mais importante - a história de O Um Anel. Além do mais, parte de sua narrativa é a chave para entender o que acontece nos filmes do Hobbit. Primeiramente, porque os filmes do Hobbit começam com um velho Bilbo escrevendo suas aventuras para Frodo, então uma introdução a Frodo é importante.

Neste filme, Frodo e sua companhia: Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Merry (Meriadoc), Pippin (Peregrin) e Sam

(Samwise) toma posse do anel e começa sua jornada para Mordor, onde eles pretendem jogar o anel no fogo para destruí-lo. O tempo todo sendo perseguido e perseguido pelo terrível Nazgul de Sauron e pelo exército de Orc e Uruk-hai de Saruman.

squirrel_widget_4148626

Como mencionado, a história começa com Bilbo contando suas aventuras a Frodo. Somos apresentados à época em que Bilbo entra em uma aventura pelo mago Gandalf e uma gangue de anões que buscam recuperar sua cidade perdida na Montanha Solitária, que está cheia de tesouros e atualmente é o lar do dragão Smaug. Bilbo consegue o Um Anel pela primeira vez neste filme depois de um jogo de charadas com a criatura Gollum. O que tem nos bolsos dele?

squirrel_widget_4148650

Bilbo, os anões - liderados por Thorin - e Gandalf, o Cinzento, continuam em sua missão de recuperar a cidade. Eles passaram pelas Montanhas Nebulosas e agora precisam enfrentar a Floresta da Floresta das Trevas, o que não é sem perigo e eles devem fazer isso sem Gandalf. Assim que chegarem à montanha, Bilbo - como o ladrão designado - tem que encontrar a Porta Secreta e roubar de volta a preciosa Pedra Arken que os anões reverenciam como sendo a chave para seu poder e retomar o controle de sua cidade.

squirrel_widget_4148674

Bilbo e companhia estão envolvidos em uma guerra, o dragão deixou a Montanha Solitária e o povo da Cidade do Lago está sob ameaça. Orcs, anões, elfos, pessoas e até águias gigantes estão se preparando para a guerra enquanto Bilbo está lidando com Thorin louco por poder. Gandalf também é resgatado do Necromante neste filme.

squirrel_widget_4148698

A empresa é dividida no final da Sociedade, e Frodo e Sam continuam na missão de destruir o anel sem o resto da empresa. É nessa jornada que eles encontram Gollum adequadamente pela primeira vez, enquanto Aragorn, Legolas e Gimli partem em busca de Merry e Pippin que foram capturados por orcs. Eles encontram o povo de Rohan, sua cidade sitiada e cavaleiros exilados. Somos apresentados aos Ents - pastores de árvores que demoram muito para dizer qualquer coisa - e Faramir, irmão de Boromir.

squirrel_widget_4148722

A perigosa jornada de Sam e Frodo quase terminou mais cedo graças a algum trabalho furtivo de Gollum, mas não importa os obstáculos em seu caminho, eles têm que colocar o anel no fogo da Montanha da Perdição. O resto da companhia - agora unido pelo poder de Rohan - está engajado em uma guerra com as forças das trevas da Terra-média para salvar Gondor, enquanto seu administrador louco pelo poder parece ter a intenção de derrubá-lo por dentro.

squirrel_widget_4148765

Embora algumas das cenas em Fellowship of the Ring ocorram anos antes do primeiro filme do Hobbit, a maioria delas se passa na época posterior. É ambientado na época após o 111º (ou onze primeiro) aniversário de Bilbo. Da mesma forma, enquanto as histórias do Hobbit estão sendo escritas posteriormente por um Bilbo mais velho, a própria história se passa quando Bilbo é mais jovem.

O Hobbit: Uma jornada inesperada (2012)

O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013)

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014)

O Senhor dos Anéis: Fellowship of the Ring (2001)

O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

O Senhor dos Anéis: Retorno do Rei (2003)

Claro, você pode apenas assisti-los na ordem em que foram lançados. Dessa forma, você os está observando na ordem em que qualquer um os teria visto, se tivesse ido vê-los nas noites de estreia. Não há nada de especialmente errado com isso, mas se o fizer, você estará terminando com o mais fraco dos seis filmes.

O Senhor dos Anéis: Fellowship of the Ring (2001)

O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

O Senhor dos Anéis: Retorno do Rei (2003)

O Hobbit: Uma jornada inesperada (2012)

O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013)

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014)

Existem dois filmes animados que foram produzidos muito antes dos épicos de grande orçamento de Jackson. O Hobbit (1977), O Senhor dos Anéis (1978) e O Retorno do Rei (1980) foram todos baseados nos romances de Tolkien e são histórias animadas clássicas, mas vamos apenas dizer que não envelheceram muito bem. Também houve uma série de curtas-metragens e até mesmo alguns curtas de Lego para coincidir com os jogos de console / PC da Lego.

squirrel_widget_4148818

A série de TV O Senhor dos Anéis é baseada na Segunda Idade da Terra-média, situando-se milhares de anos antes dos eventos iniciados em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Portanto, não espere ver muito de Frodo ou Bilbo nesta produção. É assim que Amazon Studios o descreve:

“Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Sombrias, às majestosas florestas da capital dos elfos de Lindon, ao reino da ilha de tirar o fôlego de Númenor, aos confins do mapa, esses reinos e personagens irão esculpir legados que viverão muito tempo depois eles se foram."

A primeira temporada está em produção desde o início de 2020, com a produção suspensa não muito tempo depois. A estreia está prevista para o Amazon Prime Video em algum momento de 2021, e uma segunda temporada já foi encomendada. Na verdade, o acordo inicial incluía um compromisso de cinco temporadas, então podemos ver isso como uma série recorrente por alguns anos.

Claro, há muito mais ação de Lord of the Rings além dos principais lançamentos nos cinemas. Você encontrará muitos jogos para consoles e PC, incluindo - mas não se limitando a - o seguinte:

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2002)

O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

O Hobbit (2003)

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

O Senhor dos Anéis: Guerra do Anel (2003)

O Senhor dos Anéis: A Batalha pela Terra-média (2004)

O Senhor dos Anéis: A Terceira Idade (2004)

O Senhor dos Anéis: Táticas (2005)

O Senhor dos Anéis: A Batalha pela Terra-Média II (2006)

O Senhor dos Anéis Online (2007)

O Senhor dos Anéis: Conquista (2009)

O Senhor dos Anéis: Aragorns Quest (2010)

O Senhor dos Anéis: Guerra no Norte (2011)

Lego, o Senhor dos Anéis (2012)

Terra-média: Shadow of Mordor (2014)

Lego, o Hobbit (2014)

Terra-média: Shadow of War (2017)

Então talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Escrito por Cam Bunton.