O que é ALLM e VRR? Explicação da tecnologia de jogos para TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o surgimento dos novos consoles - Xbox Series X / S ePlayStation 5 - fabricantes de TV, como Philips, Samsung, LG, Panasonic e Sony (é claro) estão adicionando recursos de tecnologia específicos para jogos que permitem aos jogadores aproveitar ao máximo de suas máquinas.

Uma delas é uma taxa de atualização de 120 Hz, para corresponder nativamente à saída de 120 quadros por segundo de alguns jogos de última geração. Explicamos o que isso significa aqui .

Mas talvez mais confusos sejam a taxa de atualização variável (VRR) e o modo de baixa latência automático (ALLM) - duas tecnologias suportadas por muitas TVs modernas com portas HDMI 2.1. Você pode não saber o que eles oferecem e por que é importante que sua TV os suporte.

É por isso que explicamos cada uma das tecnologias de jogos abaixo.

Taxa de atualização variável é uma tecnologia HDMI que permite que uma TV ou monitor ajuste sua taxa de atualização automaticamente e em tempo real, a fim de corresponder à taxa de quadros emitida por um console de jogos compatível ou PC.

O Xbox Series X / S, o Xbox One X e o Xbox One S suportam VRR, portanto, uma TV compatível pode garantir que, independentemente da taxa de quadros enviada ao painel, ela terá a mesma saída. Isso garante um movimento suave, mesmo quando as taxas de quadros aumentam ou diminuem em um jogo.

Por exemplo, se um jogo tem saída de 60 quadros por segundo, mas ocasionalmente perde quadros devido a cenas complicadas e ocupadas, uma TV normal sem VRR exibiria gagueira e / ou tela rasgada durante essas quedas de quadro.

No entanto, uma TV habilitada para VRR ajusta a taxa de atualização para se adequar à saída do jogo, então você não verá gagueira ou lacrimejamento. Ele pode até mesmo suavizar as mudanças mais extremas na taxa de quadros dinâmica.

No momento, como o PS4 e o PS4 Pro, o PlayStation 5 não suporta VRR por meio de sua saída HDMI, então mesmo se você tiver uma TV habilitada para VRR, você ainda pode ver gagueira em alguns jogos. Porém, a Sony planeja apresentar VRR ao PS5 em uma data posterior.

Os jogadores de PC têm desfrutado de VRR em monitores compatíveis por um bom tempo.

O modo de baixa latência automático é uma tecnologia de TV que você já pode ter em seu aparelho, mesmo se não tiver VRR.

Ele efetivamente permite que sua TV alterne automaticamente para um modo de jogo específico ao detectar o jogo. Uma pequena bandeira é enviada do console conectado à TV e o modo de imagem é escolhido para você.

Os modos de jogo geralmente desligam coisas como o processamento de movimento para reduzir a latência (o tempo entre uma ação do jogo ser realizada e você vê-la ocorrer na tela).

Muitas TVs têm várias predefinições de jogos, que podem depender se o jogo está sendo reproduzido em HDR ou não.

Se você é um jogador - especificamente um jogador de console de última geração - e está no mercado para uma nova TV, você deve garantir que sua compra inclua pelo menos uma porta HDMI 2.1 que suporte 4K 120 Hz, VRR e ALLM.

Você também pode querer garantir que ele suporte áudio Dolby Atmos - que alguns jogos no Xbox Series X / S agora oferecem.

Dolby Atmos não é compatível com o PS5, pelo menos para jogos. No entanto, você pode transmitir áudio Dolby Atmos de um Blu-ray 4K. Explicamos como fazer isso aqui .

Escrito por Rik Henderson.