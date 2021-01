Por que você deve assistir a luta de Conor McGregor x Dustin Poirier 2 na ESPN +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É um novo ano - e uma nova década - e o UFC está começando em grande estilo com uma das revanche mais esperadas do MMA - The Notorious Conor McGregor vs Dustin The Diamond Poirier 2.

A superestrela do MMA McGregor retorna ao octógono quase um ano depois de vencer o veterano Donald The Cowboy Cerrone no UFC 246. Ele enfrenta o ressurgente Poirier, que busca consolidar sua posição como o próximo candidato a uma chance pelo UFC leve de Khabib Nurmagomedov Campeonato.

Veja por que você deve assistir ao UFC 257 na EPSN neste sábado .

Esta é a segunda vez que McGregor e Poirier se enfrentam - e o Diamante quer vingança.

Poirier, nativo da Louisiana, teve apenas seis derrotas em sua carreira profissional, e uma delas foi para o novato McGregor em 2014. Havia muito entusiasmo em torno de McGregor entrar naquele PPV, com o irlandês afirmando que pararia Poirier dentro de minutos.

McGregor provou ser um homem de palavra, abandonando o especialista em boxe e jiu-jitsu Poirier em apenas 106 segundos para a vitória por TKO dominante. Esse W colocou a estrela irlandesa no caminho da vitória e unificação do Campeonato dos Pesos Pena do UFC e cimentou seu status como um dos maiores candidatos em esportes de combate.

Poirier perdeu apenas duas vezes, e uma delas foi para o homem que também entregou a McGregor uma de suas derrotas mais significativas - o atual campeão peso leve do UFC Khabib Nurmagomedov. Uma vitória dominante sobre McGregor pode ser o suficiente para vingar a derrota de seis anos e potencialmente tirar o campeão da semi-aposentadoria.

McGregor e Poirier têm um histórico de luta e carreira semelhantes - mas Poirier tem sido o lutador mais ativo

The Notorious One e The Diamond têm estatísticas e registros muito semelhantes ao longo de suas carreiras em esportes de combate.

McGregor atualmente tem um recorde de 22-1, enquanto Poirier tem 26-1 (sem contestação). No entanto, McGregor lutou apenas oito vezes no MMA desde sua vitória sobre o The Diamond, enquanto seu oponente esteve bem mais ativo com 13 lutas desde aquele confronto de 2014 (dez das quais ele ganhou).

O vencedor pode tirar Nurmagomedov da semi-aposentadoria - se conseguir uma vitória espetacular

Khabib Nurmagomedov manteve uma verdadeira raridade no MMA moderno - um recorde imaculado de invencibilidade de 29-0 -, mas o atual campeão peso leve do UFC decidiu abandonar o esporte após a morte de seu pai e mentor, Abdulmanap Nurmagomedov.

Tendo feito tudo o que se propôs a realizar na luta profissional, The Eagle poderia muito bem ser feito no MMA para sempre. No entanto, o presidente do UFC, Dana White, revelou que o especialista em wrestling russo pode ficar tentado a entrar no octógono novamente se alguém da divisão leve fizer algo realmente especial no UFC 257.

Poirier é a semente # 1 e já ganhou o respeito de The Eagle após sua luta no UFC 242, mas a história de Nurmagomedov com McGregor - e a popularidade considerável de Notorious One no PPV - é impossível de ignorar.

De qualquer maneira, os dois lutadores precisarão terminar o outro de forma decisiva nos primeiros rounds para convencer o russo a embrulhar as mãos.

O UFC 257 também tem um co-evento principal na forma de outra luta leve entre Dan Hooker (o homem que Poirier venceu em junho passado por decisão unânime) e o astro do Bellator Michael Chandler. Chandler provou ser um dos lutadores mais dominantes do Bellator com 155 libras, e sua estréia no UFC pode ser o fator X necessário para convencer o campeão a retornar.

Escrito por Dan Grabham.