(Pocket-lint) - A ViacomCBS anunciou sua substituição para CBS All Access - Paramount + (também chamado de Paramount Plus) - será lançado em março de 2021. Aqui está o que você precisa saber sobre o serviço de streaming , incluindo onde estará disponível, quanto custa e o que conteúdo que apresentará.

Paramount + é uma nova marca do CBS All Access, um serviço de assinatura de TV ao vivo que a CBS lançou em 2014. Combinava conteúdo da Rede CBS, bem como streaming ao vivo por meio de mais de 150 afiliados, incluindo jogos da NFL. Também tinha séries originais. Paramount + adicionará propriedades da rede ViacomCBS combinada, incluindo Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central.

O CBS All Access supostamente tem de 8 a 9 milhões de assinantes nos Estados Unidos, portanto, está longe do tamanho do Netflix , Disney + , Amazon Prime Video ou mesmo do Hulu . A ViacomCBS provavelmente espera que, com o relançamento do Paramount +, possa alcançar a concorrência com sucesso.

No ano passado, o CEO da ViacomCBS Bob Bakish disse que o estúdio cinematográfico e a marca da Paramount são "amados pelos consumidores em todo o mundo". Ele o descreveu como icônico e disse que é sinônimo de "qualidade, integridade e narrativa de classe mundial" - enquanto a CBS é apenas um canal dos EUA.

Lembre-se de que a ViacomCBS também possui o serviço gratuito de streaming de TV Pluto (suportado por anúncios), bem como a rede Showtime.

Paramount + apresentará programação de esportes ao vivo, notícias de última hora, séries originais e filmes e programas da rede ViacomCBS mais ampla, incluindo Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central. Você não deve perder nada do CBS All Access também. Isso significa que terá Star Trek: Picard, The Good Fight e muito mais. Em termos de originais, aqui estão cinco shows marcantes que foram anunciados até agora:

A oferta: uma visão dos bastidores do processo de produção de O Poderoso Chefão

Lioness: uma série de drama de espionagem de Taylor Sheridan (Yellowstone)

Uma reinicialização de Behind the Music

The Real Criminal Minds: uma versão de crimes verdadeiros do drama da CBS

Um renascimento da série de comédia The Game

No lançamento, a Paramount + oferecerá programação de streaming ao vivo, incluindo esportes e notícias, bem como uma biblioteca com cerca de 30.000 títulos.

O preço ainda não foi anunciado. Mas, nos EUA, o CBS All Access custa atualmente US $ 5,99 por mês com anúncios ou US $ 9,99 por mês sem anúncios.

Paramount + começará a ser lançado em 4 de março de 2021.

Paramount + estará disponível nos Estados Unidos e na América Latina a partir de 4 de março de 2021. Ainda não há informações sobre quando estará disponível no Reino Unido.

A ViacomCBS disse que os países nórdicos terão acesso ao Paramount + a partir de 25 de março de 2021, seguidos pela Austrália em meados de 2021. Curiosamente, o Canadá terá a Paramount + rebranding em 4 de março de 2021 - mas sem o conteúdo expandido (que chegará mais tarde em 2021).

Confira a página da web Paramount + placeholder para ser notificado quando o serviço de streaming estiver disponível.

A ViacomCBS disse que fará uma apresentação para investidores em 24 de fevereiro de 2020 para elaborar os planos da empresa para Paramount +, expandindo sua estratégia de streaming e os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano para 2020. Atualizaremos este guia com detalhes desse evento.

Escrito por Maggie Tillman.