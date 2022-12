Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Paramount+ foi lançada nos EUA e Canadá na primavera de 2021, mas agora está disponível no Reino Unido, na Irlanda e em vários outros países também.

Aqui está o que você precisa saber sobre o serviço de streaming, incluindo onde ele está disponível, quanto custa e que conteúdo ele apresenta.

O que é Paramount+?

A Paramount+ começou como uma rebrand da CBS All Access, um serviço de assinatura de TV ao vivo que a CBS lançou em 2014.

Entretanto, desde então, ela se tornou um concorrente válido da Netflix, Prime Video e Disney+ por direito próprio.

A Paramount+ é única porque oferece conteúdo da rede combinada ViacomCBS, que inclui propriedades como Paramount, Nickelodeon, MTV, BET, e Comedy Central.

A ViacomCBS também é proprietária do serviço gratuito de streaming de TV Pluto e da rede Showtime (com esta última aparecendo como uma seção em formato de pacote na versão do Reino Unido da Paramount+).

Quando a Paramount+ foi lançada?

A Paramount+ foi lançada nas Américas do Norte e do Sul em 4 de março de 2021. Posteriormente chegou à Coréia do Sul em 16 de junho de 2022, e ao Reino Unido e Irlanda em 22 de junho.

Também se expandiu para outros países da Europa e do resto do mundo, incluindo Austrália, Caribe, França, Itália, Alemanha, Áustria e Suíça.

Quanto custa a Paramount+?

Premium (sem publicidade, exceto em canais ao vivo): $9,99 por mês

$9,99 por mês Essencial (tem publicidade e baixa seu CBS local ao vivo): $4 ,99 por mês

,99 por mês No Reino Unido: £6,99 por mês ou sem custo adicional para assinantes da Sky Cinema com Sky Q ou Sky Glass

£6,99 por mês ou sem custo adicional para assinantes da Sky Cinema com Sky Q ou Sky Glass Na Europa: 7,99 euros por mês

A Paramount+ custa $9,99 por mês ou $99,99 anualmente para ser transmitida sem anúncios nos EUA. Este plano "premium" inclui tudo na Paramount+, incluindo as transmissões ao vivo dos canais locais da Rede CBS (mas há publicidade nos canais ao vivo). A Paramount+ também custa $4,99 por mês ou $49,99 anualmente em um plano "essencial". O plano essencial tem anúncios e remove o acesso à sua estação local da CBS ao vivo.

Com o plano essencial, a NFL na CBS e a Liga dos Campeões da UEFA ainda estão disponíveis através de canais ao vivo separados.

Nota: Você também pode obter o plano essencial com o Showtime por 11,99 dólares por mês. Novamente, o plano essencial não inclui sua estação local da CBS ao vivo. Se você quiser sua estação CBS local ao vivo, obtenha o plano premium. Você também pode obter o plano premium com o Showtime por $14,99 por mês.

No Reino Unido, a Paramount+ custa £6,99 por mês ou £69,90 anualmente. Também está disponível sem custo adicional para clientes da Sky Q e da Sky Glass que assinam a Sky Cinema.

Também custa 7,99 euros por mês na Alemanha, França, Itália e outros países da UE.

Onde a Paramount+ está disponível?

A Paramount+ foi lançada primeiramente nos EUA, Canadá e América Latina. Na América Latina, a Paramount+ está disponível na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

A Paramount+ também está disponível no Reino Unido, Irlanda, Hungria, Rússia, Coréia do Sul, Austrália, Caribe, França, Itália, Alemanha, Áustria e Suíça, e no Oriente Médio.

A Índia obterá a Paramount+ em 2023.

Ela está disponível nas plataformas Sky no Reino Unido (a Sky também continua a operar com canais de televisão por assinatura ViacomCBS, como a Comedy Central), bem como através de um aplicativo autônomo. Os assinantes da Sky Cinema obtêm a Paramount+ sem custo adicional.

O que você pode assistir na Paramount+?

Nos EUA, a Paramount+ apresenta programação esportiva ao vivo, esportes e notícias de última hora, assim como 30.000 filmes e programas de TV da rede mais ampla da ViacomCBS, que inclui CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central e o Canal Smithsonian.

A versão britânica também apresenta grande parte das versões acima (além de esportes ao vivo ou notícias). Ela inclui o conteúdo do canal Showtime.

Um grande lançamento de nome adicionado a ele em dezembro de 2022 é Top Gun: Maverick.

Também vale a pena notar que atualmente no Reino Unido, a transmissão de conteúdo é limitada a um máximo de Full HD (1080p) e com som surround Dolby 5.1. Já os assinantes premium nos EUA têm acesso a alguns shows e filmes em 4K HDR (Dolby Vision) e Dolby Atmos.

Entretanto, um porta-voz da Paramount+ UK disse à Pocket-lint que há "outros desenvolvimentos planejados para o futuro".

Quais são alguns dos principais recursos da Paramount+?

Os downloads móveis estão disponíveis através do aplicativo dedicado da Paramount+, embora limitado a 25 títulos. Ele também apresenta perfis separados - até seis deles - incluindo perfis infantis com bloqueio de idade. Finalmente, ele permite três fluxos simultâneos. Para ver uma lista de mais recursos, consulte a página FAQ da Paramount+.

Quais dispositivos suportam a Paramount+?

A Paramount+ está disponível para streaming no ParamountPlus.com e nos aplicativos móveis Paramount+ para dispositivos Apple iOS e dispositivos Android. Fora isso, ele é acessível em todos os lugares onde a CBS All Access foi suportada, inclusive:

Apple TV

iPhone e iPad

TV Android

Telefone e tablet Android

Chromecast

Amazon Fire TV

Portal TV

PlayStation

Samsung TV

Sky Q

Vidro celeste

Vizio TV

LG TV

Roku

Xbox

Xfinity Flex

Você pode ver a lista completa dos dispositivos suportados aqui.

E se você assinou a CBS All Access?

CBS All Access subscrições transferidas automaticamente para a Paramount+.

