Dispositivos Amazon Fire TV no Reino Unido estão finalmente recebendo uma nova guia de TV ao vivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está introduzindo uma nova guia Ao vivo no menu de navegação superior em todos os dispositivos Fire TV no Reino Unido - o recurso já existe nos EUA.

O Live reúne canais ao vivo, incluindo canais over-the-air (se você tiver uma TV com base na Fire TV), bem como acesso aos principais canais de vídeo e eventos ao vivo, como o esporte do Prime Video, incluindo jogos da Premier League. Inicialmente para o Reino Unido, My5 e TV Player são os primeiros a se integrar totalmente com a nova guia, com mais a caminho, é claro.

A guia Live começou a ser distribuída para os clientes e estará disponível em todos os dispositivos Fire TV no Reino Unido nas "próximas semanas", de acordo com a Amazon.

Quando falamos com Emma Gilmartin, chefe da Fire TV no Reino Unido algumas semanas atrás, ela confirmou que uma solução para o conteúdo ao vivo estava em andamento. "Sim, é algo em que estamos trabalhando", disse Gilmartin. "Estamos evoluindo o tempo todo."

A Amazon lançou recentemente sua nova interface Fire TV para dispositivos de geração atual, embora ainda não tenha sido implementada em dispositivos mais antigos. No entanto, o gigante do streaming diz que isso vai acontecer em breve.

Escrito por Dan Grabham.