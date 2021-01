Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na CES deste ano apenas virtual, a TCL está apresentando uma nova mini TV LED que também suporta resolução de 8K .

A TCL é conhecida como um dos fabricantes de TV mais baratos dos Estados Unidos. Sua linha de TVs habilitadas para Roku são algumas das opções de baixo orçamento mais populares disponíveis no país. A empresa também é conhecida por fazer algumas das primeiras mini TVs de LED (as TVs das séries 8 e 6). Esta é uma tecnologia que concorrentes de ponta, como Samsung e LG , estão apenas começando a usar.

Para 2021, a empresa está planejando novos modelos de TV TCL Roku Série 6 com resolução de 8K. A empresa incluiu seu motor AiPQ para aumentar o conteúdo de 4K para 8K, anunciou a TCL em um comunicado à imprensa . Ela disse que os modelos do ano passado também permanecerão disponíveis comercialmente. Tenha em mente que não há muito conteúdo de 8K disponível para assistir, nativamente, agora, e isso provavelmente não mudará por um tempo.

No entanto, o TCL vai all-in na TV 8K. Mas seu alcance ainda será acessível? A empresa ainda não disse. Nós vamos você postar.

Quanto às TVs LCD, a TCL está atualizando sua linha de retroiluminação por mini LED. Ele tem um novo painel chamado “OD Zero” - onde o espaço entre a tela e o sistema de luz de fundo é zero milímetros, resultando no que a empresa descreve como uma “tela ultrafina com dezenas de milhares de mini LEDs e milhares de zonas de controle de contraste” Para ser claro, esta será a linha de terceira geração da TCL de mini TVs com retroiluminação LED.

Em 2021, a TCL também apresentará The XL Collection, que apresenta três monitores de 85 polegadas com vários preços e resoluções. Há uma TV TCL Roku série 4 de 85 polegadas, uma TV 4K HDR TCL Roku de 85 polegadas com qualidade de imagem QLED e uma TV TCL 8K Mini LED de 85 polegadas com tecnologia QLED de cores amplas. O 4-Series chegará primeiro, neste trimestre, por US $ 1.599. Os outros conjuntos XL virão no final de 2021.

O preço e as datas exatas de lançamento para os conjuntos XL restantes ainda não foram anunciados, e o mesmo vale para o 8K 6-Series da TCL.

Escrito por Maggie Tillman.