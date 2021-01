Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Discovery Channel, uma rede de televisão com sede nos Estados Unidos, lançou um serviço de streaming chamado Discovery + . Ele está disponível nos EUA em dispositivos Roku e Fire TV da Amazon, bem como em várias outras plataformas populares como Samsung, Apple TV, Google / Android e Xbox.

Discovery + não é tão completo quanto algo como o Netflix. Prime Video, ou Hulu , mas serve conteúdo sob demanda da rede Discovery.

Funciona da mesma forma que a HBO Max tem conteúdo da HBO e WarnerMedia, enquanto Peacock tem conteúdo da NBC e Universal, CBS All Access tem conteúdo da CBS e Viacom, e Disney + tem conteúdo da Disney, bem como Marvel, LucasFilm e assim por diante. Destina-se aos fanáticos por Discovery que não se cansam da rede de TV.

Discovery + inclui vários programas do Discovery Channel, como 90 Day Fiance, bem como novas versões de seus clássicos, incluindo uma nova série House Hunters. Há também uma série de Bobby Flay e Giada de Laurentiis da Food Network, e uma nova série de Chip da Magnolia Network e Joanna Gaines.

Discovery + começa em US $ 4,99 por mês para a versão com suporte de anúncio. Uma versão sem anúncios está disponível por US $ 6,99 por mês. Ainda não está disponível para PlayStation.

Escrito por Maggie Tillman.