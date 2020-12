Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Warner Bros. Pictures confirmou que a Mulher Maravilha de 1984 receberá um vídeo premium sob demanda (PVOD) mais cedo do que o esperado originalmente - em 13 de janeiro de 2021.

Segue-se a um lançamento teatral geralmente mais curto do que o esperado no Reino Unido, devido a regulamentos de emergência que fizeram com que muitos cinemas fechassem - os de Londres, por exemplo, foram forçados a fechar a partir de 16 de dezembro, que foi a data de lançamento do filme no Reino Unido.

Onde o filme puder continuar a ser exibido nos cinemas, ele continuará, incluindo até e além da data de PVOD escrita. Mas dadas as circunstâncias atuais e os conselhos rígidos para ficar em casa, um aluguel de 48 horas provavelmente faz mais sentido para a maioria dos telespectadores.

Variety relata que este não será um exclusivo Sky , o que significa que outros pontos de PVOD poderão lhe vender um bilhete de aluguel.

Foi uma viagem de montanha-russa para o cinema em 2020. De Trolls: World Tour perdendo seu lançamento nos cinemas e a Universal Pictures concordando em reduzir a exclusividade teatral para apenas 17 dias com o AMC , parece significar a sentença de morte para o cinema.

Com a sequência da Mulher Maravilha indo da tela grande para a tela inicial em menos de um mês - são precisamente 28 dias pelas nossas contas - isso é um movimento sem precedentes. Certamente outros seguirão o exemplo, em vez de adiar para sempre o lançamento nos cinemas ( como o próximo Bond, No Time To Die , que agora está atrasado um ano inteiro)?

A única vantagem, a nosso ver, é que o conteúdo de qualidade continua sendo produzido. Portanto, embora uma visita a um cinema tradicional possa ser uma oportunidade passageira em 2021, pelo menos teremos muitos filmes para assistir em casa.

Escrito por Mike Lowe.