Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quer um presente de Natal antecipado? A maior parte da coleção de filmes de James Bond é totalmente gratuita para assistir no YouTube por um tempo limitado.

Claro, você terá que sentar-se para ver os anúncios, mas ei, eles são gratuitos. E nem todo filme está no YouTube; você terá que alugar ou comprar Skyfall e Spectre se quiser assistir essas duas parcelas. Não se sabe por quanto tempo eles estarão disponíveis para transmissão gratuita, mas imaginamos que o negócio não durará para sempre, especialmente com o próximo filme de Bond, No Time to Die, previsto para ser lançado em abril de 2021 após um ano de atrasos .

A melhor parte de tudo isso é que você também pode assistir aos filmes no Peacock (com uma conta gratuita) e na PlutoTV , já que os 22 filmes de James Bond agora são gratuitos nesses serviços também. Você também pode encontrá-los no Hulu e no Amazon Prime. Até a Netflix tem alguns. Mas você precisa de assinaturas para todos esses três serviços.

Então, você tem muitas opções, o que é bom, já que Sean Connery morreu recentemente e muitos de vocês podem estar sentindo nostalgia do 007 original. Se você gostaria de saber por onde começar, ou qual filme assistir primeiro, Pocket- O lint tem uma ordem de visualização detalhada de James Bond aqui . Você se importa em saber quais filmes estrelam Connery, ou talvez Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, George Lazenby ou Daniel Craig? Nós temos você coberto.

Escrito por Maggie Tillman.