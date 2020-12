Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video e outros serviços de streaming de vídeo estão sendo instados a tornar a definição padrão a qualidade padrão por especialistas em mudanças climáticas no Reino Unido.

A Royal Society publicou um relatório sugerindo que se os serviços de streaming diminuíssem a qualidade dos feeds de vídeo - para smartphones, pelo menos - as plataformas poderiam reduzir muito suas emissões.

Ele afirma que o streaming de HD em um telefone gera cerca de oito vezes mais emissões do que o SD.

Ele também afirma que a tecnologia digital contribui entre 1,4 e 5,9 por cento do total das emissões globais.

Além de reduzir a qualidade dos filmes e programas de TV transmitidos, você pode ajudar a reduzir as emissões durante o streaming de música, desligando qualquer vídeo que o acompanha, afirma a Royal Society.

Em declarações à BBC News, coautora do relatório, a professora da Universidade de East Anglia Corinne Le Querre disse: "Para ser honesto, a tecnologia digital é uma pequena fração de suas emissões em comparação com, digamos, voar até uma vez por ano - mas cada pedaço de A economia de CO2 é significativa. "

"Além do mais, estamos tentando estimular as pessoas a aproveitar o poder do digital para ajudar a combater as mudanças climáticas."

Atualizar seu telefone celular todos os anos também é impossível - mesmo a cada dois. O relatório sugere que as atualizações a cada quatro anos ou a compra de dispositivos usados reduzirão muito as emissões de fabricação.

Escrito por Rik Henderson.