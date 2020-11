The Last of Us está se tornando oficialmente uma série de TV da HBO

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HBO confirmou que está fazendo uma adaptação para a TV do popular videogame The Last of Us. Ele seguirá os eventos descritos no primeiro jogo.

Lembre-se, a HBO fez uma parceria com a desenvolvedora Naughty Dog na primavera passada e disse que criaria uma série baseada no título de 2013. Agora, é revelador que Neil Druckmann escreverá e produzirá o show com o criador de Chernobyl Craig Mazin . Enquanto isso, a PlayStation Productions da Sony produzirá a série.

Para refrescar, em The Last of Us, o personagem principal do jogo é Joel, um sobrevivente em um mundo apocalíptico que está sendo atormentado pelos Infectados. A história mostra Joel ajudando uma adolescente, Ellie, a sair de Boston, e os dois cruzam os Estados Unidos para alcançar seus objetivos. O seguimento do jogo, The Last of Us Part II , ocorre cerca de uma década depois e concentra Ellie e também as pessoas que buscam vingança contra Joel pelo que ele fez no primeiro jogo.

A HBO não disse se a série entrará nos eventos descritos em The Last of Us Parte II, nem anunciou atores ou uma janela de data de lançamento ou algo muito específico. Atualmente, é apenas uma produção de live-action com luz verde.

Em outras palavras, o projeto ainda está em seus estágios iniciais.

Escrito por Maggie Tillman.