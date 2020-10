Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Halloween é a hora perfeita para assistir a um dos caras mais assustadores a usar um macacão: Michael Myers. Seu reinado de terror começou há décadas e agora abrange 11 filmes de Halloween. Mas eles não seguem uma ordem clara.

A franquia foi reiniciada algumas vezes - em 1998 e 2018 - e há um remake de Rob Zombie do filme original. Isso torna difícil montar um guia cronológico, mas não é impossível, já que a maioria dos filmes o mostra perseguindo a pobre Laurie Strode. Então, fizemos um pedido que segue o rei dos filmes de terror desde seus primeiros dias em 45 Lampkin Lane até hoje.

Incluímos uma versão sem spoiler deste guia na parte inferior, junto com uma data de lançamento nos cinemas e pedidos de reinicialização.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

O primeiro filme de Halloween começa na noite de Halloween, é claro, em 1963. Vemos Michael Myers, de seis anos, assassinar sua irmã mais velha com uma faca de cozinha em 45 Lampkin Lane. Quinze anos se passam e Myers sai de uma instituição onde está detido, e seu psiquiatra, Samuel Loomis (Donald Pleasance), é forçado a persegui-lo. Myers retorna à sua antiga cidade natal de Haddonfield, Illinois, para caçar algumas babás desavisadas lideradas por Laurie Strode de Jamie Lee Curtis. John Carpenter dirigiu este filme e o escreveu com Debra Hill.

Pegando bem no final do filme original, vemos Laurie transportada para um hospital após supostamente derrotar Michael Myers. Mas ele se levanta e se afasta de uma série de esfaqueamentos e ferimentos à bala que, de outra forma, matariam a maioria das pessoas. Embora o Dr. Loomis inicialmente pense que Michael tem procurado babás indiscriminadamente, ele logo descobre que o assassino está atrás de Laurie por um motivo específico.

Rick Rosenthal dirigiu este filme, mas John Carpenter voltou a escrever e produzi-lo com Debra Hill.

Sim, pulamos o Halloween III. Mais sobre isso mais tarde. Halloween IV, dirigido por Dwight Little, começa 10 anos após os eventos dos dois primeiros filmes, com Michael Myers acordando de um coma e saindo para encontrar e matar a filha de Laurie, Jamie Lloyd (Danielle Harris). Para quem está se perguntando, Laurie “morreu” em um acidente de carro fora da tela antes dos eventos do Halloween 4.

Além disso, John Carpenter não escreveu ou produziu este filme. Ele fez o Halloween III, mas não volta à franquia até o Halloween de 2018.

O final do Halloween 4 viu Michael Myers ser baleado várias vezes e jogado no fundo de um poço de mina. Este quinto filme mostra seu corpo sendo levado até um riacho, onde um homem que mora sozinho na floresta o encontra. Ele passa um ano cuidando do corpo em coma de Michael antes de acordar na noite de Halloween. Michael imediatamente mata o homem e sai para encontrar Jamie (Danielle Harris), que está em terapia desde seu último encontro com ele.

Situado seis anos depois, The Curse of Michael Myers abre com Jamie, agora interpretado por JC Brandy, como um prisioneiro de um culto que libertou Michael no final do Halloween 5. Ela foi forçada a carregar uma criança e morre durante uma fuga tentativa. Ela consegue esconder seu filho, no entanto, que é então encontrado por Tommy Doyle (Paul Rudd), o menino que Laurie Strode cuidou do primeiro filme de Halloween.

H20 começa com Michael Myers vandalizando a casa de seu ex-psiquiatra recentemente falecido. Ele descobre que Laurie (Jamie Lee Curtis) fingiu sua morte e tem vivido como a diretora de um internato particular que seu próprio filho John (Josh Hartnett) frequenta.

Michael Myers, naturalmente, chega bem a tempo para uma reunião de família no Halloween.

Este capítulo mostra duas coisas que nunca pensamos que veríamos: Michael Myers finalmente consegue matar Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), e ele consegue lutar caratê Busta Rhymes. O filme abre com Laurie institucionalizada após os eventos de H20 três anos antes, e Michael vem fazer uma visita a ela. Depois disso, ele segue para sua antiga casa abandonada para encontrar os concorrentes de um reality show que querem passar uma noite com ele.

O filme de maior bilheteria da franquia também é o mais recente. É outra reinicialização, mas serve como uma sequência direta do Halloween original, o que significa que trata todos os outros filmes como se eles não tivessem acontecido. Como fez tanto sucesso, tem mais duas sequências em andamento.

Jamie Lee Curtis mais uma vez retorna como Laurie Strode. Ela ainda está traumatizada por causa da noite de Halloween, 40 anos antes, quando Michael Myers voltou para casa. Ela está vivendo uma vida reclusa em uma casa fortemente fortificada. Ela mantém contato com sua neta, Allyson (Andi Matichak), mas raramente vê sua filha, que foi tirada dela quando criança. Felizmente, Myers foge de um asilo para realizar uma terapia familiar.

David Gordon Green dirigiu este filme de Halloween. As próximas sequências são chamadas Halloween Kills (que foi recentemente adiado para outubro de 2021) e Halloween Ends (em outubro de 2022). Green está programado para dirigir os dois.

Estamos fechando nosso guia do relógio com os dois remakes de Rob Zombie. O primeiro filme, também chamado apenas de Halloween, de forma confusa, segue o mesmo curso de eventos do filme original, mas se passa décadas depois e se concentra em diferentes aspectos, como os preparativos para os primeiros assassinatos de Michael Myers quando criança em 1990 Vemos também seus anos de terapia com o Dr. Loomis (Malcolm McDowell).

A história ainda termina no mesmo lugar, com Michael escapando e voltando para Haddonfield para encontrar Laurie Strode (Scout Taylor-Compton).

Estamos colocando este filme no final porque é uma linha do tempo separada. Ainda é bom assistir, pois revela a história de Michael, mas isso não é algo que todos queriam, incluindo o próprio John Carpenter. Não ajuda que, no final do segundo filme de Halloween de Rob Zombie, o histórico e as motivações de Myers estejam turvos por muitas das mesmas características de seus irmãos do filme de terror Jason Vorhees.

Passado um ano após o primeiro Halloween com Rob Zombie, Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) ainda está lidando com o trauma do Halloween anterior. Michael Myers, por sua vez, vive fugindo como carona, até que começa a ter visões de sua mãe chamando-o para voltar para casa e encontrar Laurie. Halloween II tenta desenvolver a conexão entre Michael e Laurie.

Este filme de zumbis é uma reimaginação da franquia de Halloween, mas não é um grande filme. Mas consegue ser mais sombrio do que os filmes originais.

O filme final em nosso guia é tecnicamente o terceiro filme lançado da franquia Halloween.

Lançado em 1982, Season of the Witch é uma tentativa fracassada de criar uma série de antologias de Halloween. Isso significa que não há nada que o conecte a qualquer outra coisa no universo do Halloween. Não há nem mesmo um Michael Myers. Em vez disso, Halloween III gira em torno de uma trama tortuosa de uma empresa que faz máscaras de Halloween e está planejando matar todas as crianças que usam uma de suas máscaras usando chips de computador movidos a Stonehenge.

James Carpenter, o diretor original do Halloween, produziu este filme com Debra Hill.

OK, então aqui está uma versão resumida do guia acima, apenas livre de spoilers:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween H20: vinte anos depois (1998)

Halloween: Ressurreição (2002)

Halloween (2018)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Aqui estão todos os filmes de Halloween na ordem em que foram lançados nos cinemas:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween H20: vinte anos depois (1998)

Halloween: Ressurreição (2002)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween (2018)

John Carpenter escreveu e dirigiu o primeiro filme de Halloween e participou de mais três filmes da franquia. Aqui estão seus filmes:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween (2018)

Aqui estão todos os filmes originais de Halloween antes de a franquia começar a ser reiniciada:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

A franquia foi reiniciada com H20, que não contou com Halloween III a VI. Esta é a ordem de reinicialização:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween H20: vinte anos depois (1998)

Halloween: Ressurreição (2002)

A franquia foi reiniciada novamente em 2018, onde inclui apenas o Halloween original. Aqui estão os dois filmes nessa ordem:

Halloween (1978)

Halloween (2018)

Escrito por Maggie Tillman.