(Pocket-lint) - Quer seja a Mulher Maravilha em 1984, a versão de Zac Snyder da Liga da Justiça ou o próximo filme liderado por Robert Pattinson, O Batman, há uma tonelada de razões para estar animado com o futuro do DC Extended Universe.

Apesar de décadas de filmes, o DCEU "oficial" não começou tecnicamente até 2013, com o reinício do Superman em Man of Steel. No entanto, outro projeto da DC em andamento pode recolocar alguns filmes da DC mais antigos na DCEU. Rumores sugerem que Michael Keaton, que interpretou Batman tanto em Batman em 1989 quanto em Batman Returns em 1991, retornará como o Cavaleiro das Trevas por meio de um filme solo em Flash com lançamento previsto para 2022 .

A parte mais interessante sobre esse boato é que Ben Affleck, ou Batffleck, pode retornar como o Batman neste mesmo filme - já que o Flash pode dobrar o tempo e o espaço, potencialmente aproximando os Batmen de multiversos. É complicado, mas abre a porta para conectar todos os filmes da DC.

Isso tudo nos faz pensar: se você quisesse assistir todos os filmes da DC em ordem cronológica, como o faria? Colocamos nossas cabeças pensantes e chegamos a um pedido definitivo de 33 filmes para cada filme com personagens da DC. Já que fizemos isso cronologicamente, ou quando cada filme é definido, estamos liderando com Mulher Maravilha, que foi lançado em 2017, mas é ambientado durante a Primeira Guerra Mundial.

Se você preferir assistir a todos os filmes da DC com base na ordem de lançamento nos cinemas, incluímos uma lista separada na parte inferior. Também anexamos uma versão sem spoiler deste guia, um pedido do Superman, além de um pedido para assistir a todos os oito filmes "oficiais" da DCEU (que é diferente do nosso guia que mostra todos os filmes com personagens da DC).

Temos até um pedido de data de lançamento para todos os programas de TV DC de ação ao vivo.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Vamos começar com um dos filmes mais recentes da DC porque se passa no cenário da Primeira Guerra Mundial. Mulher Maravilha serve como uma história de origem para a deusa amazônica Diana (Gal Gadot). Ela resgata o piloto americano Steve Trevor (Chris Pine) e, após interrogá-lo, descobre que um cientista alemão está trabalhando para fazer uma versão mais mortal do gás mostarda. Ela acredita que o cientista é o malvado deus da guerra conhecido como Ares disfarçado, então ela deixa sua ilha natal, Themyscira, na esperança de enfrentar Ares e, finalmente, impedir a liberação de seu gás venenoso.

SQUIRREL_3325696

O primeiro filme oficial de super-heróis com personagens da DC mostra George Reeves como o Homem de Aço. Superman, como seu alter ego Clark Kent, junto com Lois Lane (Phyllis Coates), vai investigar o poço de petróleo mais profundo do mundo apenas para descobrir uma raça de criaturas humanóides que emergiram do subsolo. Este filme, dirigido por Lee Sholem, teve como objetivo despertar o interesse para as Aventuras do Superman, um programa de TV que estreou no ano seguinte.

SQUIRREL_3325697

Outro filme que pretendia despertar o interesse por uma nova série de TV foi Batman, de 1966. Ele vê Adam West como Batman e Burt Ward como seu ajudante Robin. Curiosamente, The Caped Crusader enfrenta não um, mas quatro de seus mais temíveis inimigos: Mulher-Gato, O Pinguim, O Charada e o Coringa de Cesar Romero.

SQUIRREL_3325753

Superman começou o gênero de filmes de super-heróis. Vemos a história da origem do Superman, na qual seu pai Jor-El (Marlon Brando) o envia do mundo agonizante de Krypton para a Terra, onde sua estrutura molecular única lhe dá superpoderes. Ele é criado pelos Kents até descobrir a verdade sobre de onde ele vem e tem que enfrentar Lex Luthor (Gene Hackman), que tem um plano para afundar toda a costa oeste dos EUA usando uma arma nuclear.

SQUIRREL_3325776

Uma bomba de hidrogênio é enviada ao espaço pelo Superman e, inadvertidamente, libera três criminosos de guerra kryptonianos liderados pelo General Zod (Selo de Terence). Com os mesmos poderes do Superman, os três kryptonianos partiram para conquistar a Terra. Enquanto isso, simultaneamente, Superman se livra de seus poderes para que possa viver uma vida normal com Lois Lane (Margot Kidder). Richard Donner dirigiu Superman I e a sequência Superman II.

SQUIRREL_3325799

Sabemos que o Joker de 2019 não faz parte oficialmente do universo de filmes DCEU em andamento - ele pretende ser um filme independente. Ainda o estamos recomendando em seu relógio DC porque ele tem personagens DC e dá uma ideia de como o vilão mais notório do Batman veio a ser, bem, o Coringa. Além disso, com a DC planejando adicionar retroativamente personagens mais antigos, como o Batman de Michael Keaton, ao DCEU, podemos acabar vendo Joker de Joaquin Phoenix reprisado ao longo da linha.

Ambientado inteiramente em uma versão de Gotham de 1981, razão pela qual ganhou seu lugar anteriormente em nosso guia de relógios, Joker conta a história de Arthur Fleck, um homem mentalmente doente que trabalha como palhaço de festas enquanto sonha em se tornar um comediante stand-up. Phoenix ganhou um Oscar de melhor ator por sua atuação, enquanto Todd Phillips escreveu e dirigiu.

SQUIRREL_3325816

Swamp Thing não é tão conhecido quanto seus homólogos de DC, Batman e Superman, mas sua estreia em 1982 na tela grande é um clássico cult que ainda vale a pena assistir quase 40 anos depois. O filme mostra o cientista Alec Holland (Ray Wise) transformado no Swamp Thing após ser encharcado com uma fórmula especial durante um ataque a seu laboratório por um grupo de terroristas liderados por Anton Arcane (Louis Jordan). Wes Craven, que imediatamente fez Nightmare on Elm Street, dirigiu Swamp Thing.

Superman III marca uma queda vertiginosa na qualidade dos dois primeiros filmes do Superman, talvez porque um novo diretor, Richard Lester, foi contratado. Sua interpretação mostra o retorno de Christopher Reeves como Clark Kent, que volta para sua cidade natal, Smallville, Kansas. Enquanto isso, o CEO da Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), contrata um programador de computador talentoso, mas desajeitado (Richard Pryor) para ajudá-lo a destruir seus concorrentes e matar o Superman.

SQUIRREL_3325845

Supergirl é o subproduto esquecido dos filmes Superman de Christopher Reeves. Foi uma bilheteria e uma decepção da crítica, mas dá um vislumbre do futuro dos universos interconectados em filmes de super-heróis. Supergirl segue Kara Zor-El, uma refugiada kryptoniana que mora em Argo City e acidentalmente perde um dispositivo que alimenta toda a cidade. Mas vemos Kara acompanhá-lo até a Terra, na esperança de recuperá-lo.

SQUIRREL_3325868

O último filme do Superman de Christopher Reeves mostra o Homem de Aço em uma corrida armamentista nuclear. Quando Superman anuncia que pretende destruir todas as armas nucleares, as nações da Terra concordam também e começam a disparar as armas para o espaço. Superman pretende coletá-los no espaço e jogá-los no sol. No entanto, o inimigo do Superman, Lex Luthor (Gene Hackman), anexa uma mecha do cabelo do Superman a uma das armas nucleares e, quando é jogada ao sol, cria outro ser superpoderoso, o Homem Nuclear (Mark Pillow), que é igual ao do Superman poder. Sydney J Furie dirigiu The Quest for Peace.

SQUIRREL_3325869

Abby Arcane (Heather Locklear) vai para Everglades, na Flórida, para encontrar seu padrasto, Anton Arcane (Louis Jourdan), que ressuscitou após o final do primeiro filme Swamp Thing. Arcane começou a criar uma raça de híbridos humano-alienígenas, então quando ele tenta fazer um experimento em sua filha, cabe a Swamp Thing (Dick Durock) pará-lo. Jim Wynorski dirigiu The Return of Swamp Thing.

SQUIRREL_3325914

Esta reinicialização vê a estreia de Michael Keaton como Batman. (Espera-se que Keaton repita o papel de Batman em um próximo filme do Flash. Também há rumores de um filme Batman Beyond dirigido por Keaton .) De qualquer forma, Tim Burton dirigiu este filme, que mostra a versão de Keaton do Cruzado de Cabo em um gangster desfigurado, o Coringa, interpretado por Jack Nicholson.

SQUIRREL_3325915

O segundo e último filme do Batman dirigido por Tim Burton mostra o Batman de Keaton enfrentando Oswald Cobblepot, também conhecido como o Pinguim (Danny Devito). O filme gira em torno do plano da Penguin de tomar o poder em Gotham, com a ajuda de Max Shreck, um milionário que quer construir uma usina de energia na cidade. Batman se junta à Mulher-Gato (Michelle Pfeiffer) para frustrar os planos dos dois.

SQUIRREL_3325960

Com Batman Forever, temos Joel Schumaker dirigindo e Val Kilmer como Bruce Wayne. Ele vê Batman lutar não apenas com Duas Caras (Tommy Lee Jones), mas também com um ex-funcionário da Wayne Enterprises, Edward Nygma (Jim Carrey), que se torna o Charada. Batman também leva um jovem, Dick Grasyon (Chris ODonnell), depois que seus pais são mortos por Duas Caras. Quando Grayson descobre a identidade secreta de Bruce Wayne, ele se junta a ele como seu ajudante Robin.

SQUIRREL_3325962

Joel Schumaker dirigiu novamente este filme, embora com muito menos sucesso de crítica do que os filmes anteriores do Batman. Nós diríamos que este filme é uma obra-prima sutil da comédia graças aos mamilos e codpieces em todos os batsuits e o Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger jogando trocadilhos relacionados ao gelo a cada segundo que ele está na tela. O filme mostra George Clooney revirando como Batman / Bruce Wayne, Chris ODonnell retornando como Robin e Alicia Silverstone fazendo a estreia de Batgirl no cinema. Há também Uma Thurman como Poison Ivy. Sim. Então, anos 90.

SQUIRREL_3326029

O aço é uma relíquia de um momento no final dos anos 1990 - quando as pessoas pensavam que Shaquille ONeal poderia ser uma estrela de cinema. Nela, o figurão da NBA assume a história de origem de Steel, também conhecido como John Henry Irons, um designer avançado de armas que faz uma armadura para combater o crime depois de ver suas armas usadas por criminosos. Sim, isso se parece muito com o enredo do Homem de Ferro.

SQUIRREL_3326030

A Mulher-Gato estrela Halle Berry como Patience Phillips, uma tímida designer de anúncios de uma empresa de cosméticos. Quando ela é descoberta ouvindo uma conversa sobre os perigosos efeitos colaterais do produto da empresa, ela é assassinada por capangas corporativos. No entanto, ela é ressuscitada por um gato misterioso e desperta como uma nova mulher.

SQUIRREL_3326041

Keanu Reeves estrela como John Constantine, um detetive que trabalha com o ocultismo. Pense em Columbo misturado com o padre de O Exorcista. Embora não seja um grande sucesso de bilheteria, o filme teve uma longa vida na TV a cabo dos Estados Unidos. Dirigido por Francis Lawrence e inspirado nos quadrinhos de Alan Moore, Constantine é um detetive titular que luta contra um câncer de pulmão terminal enquanto enfrenta a condenação eterna por ter tentado o suicídio. Se o câncer não fosse um inimigo grande o suficiente, ele também teria que impedir o filho de Satanás, Mammon, de tomar a Terra.

SQUIRREL_3326092

O primeiro capítulo da trilogia Dark Knight de Christopher Nolan mostra um desencantado Bruce Wayne (Christian Bale) deixar Gotham e encontrar seu caminho para a Liga das Sombras. Ele é treinado pelo líder da organização Ras Al Ghul (Liam Neeson) antes de voltar para Gotham e começar a limpar o crime. Mas ele descobre um plano sinistro para destruir a cidade usando um alucinógeno que induz ao medo.

SQUIRREL_350549

Um falso começo na redefinição do universo do Superman, este filme é uma sequência dos primeiros dois filmes do Superman de Christopher Reeves. Mas ignora os eventos do terceiro e quarto filmes. É o filme mais difícil de colocar em nossa linha do tempo porque deveria ser ambientado cinco anos depois de Superman II, que aconteceu em 1982, mas ignora tudo isso e de alguma forma acontece nos “dias modernos” de 2006.

Brandon Routh estrela como Clark Kent / Superman, que retorna à Terra após uma ausência de cinco anos para encontrar seu arquinemesis Lex Luthor (Kevin Spacey) planejando matá-lo e destruir os EUA para criar seu próprio continente que ele possa governar. Superman também tem que lidar com problemas com sua vida amorosa, já que Lois Lane (Kate Bosworth) se afastou dele durante sua ausência da Terra.

SQUIRREL_3326121

Provavelmente o melhor filme de super-heróis já feito, The Dark Knight traz de volta Christian Bale como Bruce Wayne para lidar com o icônico Coringa de Heath Ledger. Wayne está em busca de uma saída de sua vida como Batman, no entanto, e acredita que a encontrou na forma do novo promotor público de Gotham, Harvey Dent (Aaron Eckhart). Infelizmente, o Coringa tem seus próprios planos para Dent. Este é o segundo filme da trilogia Dark Knight de Christopher Nolan.

SQUIRREL_3326122

Dirigido por Zac Snyder e baseado nos quadrinhos de Alan Moore, Watchmen conta a história de um grupo envelhecido de super-heróis que descobrem que pode haver uma trama para eliminá-los um por um. O filme se passa separadamente do resto do DC Extended Universe. É ambientado em uma versão de história alternativa da América, e não há Gotham ou Metrópolis. Mas os Watchmen ficaram cara a cara com membros da Liga da Justiça nas páginas da DC Comics.

SQUIRREL_3326167

Com uma classificação espantosa de 12% no Rotten Tomatoes, Jonah Hex é certamente um dos filmes mais esquecíveis desta lista. Mas, se você tem a intenção de assistir absolutamente tudo em DC, então você deve assistir Josh Brolin retratar Jonah Hex, um soldado confederado que está em busca de vingança contra Quentin Turnbull (John Malkovich), seu ex-comandante. Turnbull matou sua esposa e filho e deixou Hex como morto, mas Hex foi revivido e recebeu o poder de ressuscitar os mortos por um curto período de tempo. Lembre-se de que Brolin retratou Hex antes de trocar de universo - e franquia - para ser Thanos no Universo Cinematográfico da Marvel.

SQUIRREL_3326373

Ryan Reynolds estrela como Hal Jordan, o mais novo recruta do Green Lantern Corps, uma antiga ordem que jurou proteger a galáxia usando os poderes concedidos a eles por seus poderosos anéis do Lanterna Verde. Eles têm o poder de criar qualquer coisa que o usuário possa imaginar. Jordan é lento para entender seus poderes antes de ser colocado em ação para defender a Terra do ex-Lanterna Verde transformado em malvado Parallax (Clancy Brown). Se você quiser uma versão mais rápida do filme, veja a versão do Lanterna Verde de Ryan Reynolds no Twitter.

SQUIRREL_3326168

A conclusão da Trilogia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan mostra um Bruce Wayne (Christian Bale) envelhecido literalmente no fundo do poço enquanto enfrenta Bane (Tom Hardy) e um recém-ressurgido League of Shadows empenhado em destruir Gotham.

The Dark Knight Rises (2012)

O filme que deu início ao DC Extended Universe oficial, que inclui apenas oito títulos, mostra Henry Cavill assumindo o manto de Superman. A história de origem repleta de estrelas lança Russel Crowe como o pai biológico do Superman, Jor-el, bem como Kevin Costner e Diane Lane como os Kents que adotam e criam Superman e o nomearam Clark.

No filme, vemos Clark, que se culpa após a morte de seu pai adotivo, viajar pelo mundo e tentar esconder sua verdadeira identidade e poderes. Eventualmente, Clark deve aceitar sua identidade como Superman para salvar o planeta de um grupo de kryptonianos do mal liderados pelo General Zod (Michael Shannon).

SQUIRREL_3326213

Batman v Superman mostra como dois dos super-heróis mais conhecidos acabam se odiando. O Batman de Ben Affleck vê o Superman de Cavill como uma força alienígena imparável que é um risco muito grande para ser deixada sem vigilância. Enquanto isso, Superman vê o tipo de justiça vigilante de Batman como apenas mais um exemplo de crime desenfreado. Enquanto cada um trabalha para superar o outro, Lex Luthor (Jesse Eisenburg) está nos bastidores, fazendo uma arma poderosa o suficiente para derrotar os dois. Zack Snyder dirigiu Dawn of Justice.

SQUIRREL_3326214

O Esquadrão Suicida acontece um ano após a conclusão de Batman v Superman e vê o governo considerando novas idéias após a morte de Superman. Isso leva à criação de uma nova equipe de combatentes do crime, chamada Força Tarefa X, que é composta por supervilões presos como Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) e outros. Os vilões têm que se unir para impedir que outro recruta do esquadrão - uma bruxa demoníaca conhecida como Feiticeira - destrua Midway City.

SQUIRREL_3326237

Batman (Ben Affleck) e Mulher Maravilha (Gal Gadot) estão desarmados e ainda se recuperando da morte de Superman (Henry Cavill) em Batman v Superman, então Justice League vê a equipe clássica de super-heróis se unir para enfrentar Steppenwolf, um vilão que está fora para terraformar a Terra em um planeta inabitável como sua própria casa. Há uma nova versão “Snyder Cut” de quatro horas de Justice League indo para a HBO Max em setembro de 2021. Ela está sendo montada pelo diretor original Zac Snyder, que foi forçado a deixar a produção devido a uma tragédia familiar. Joss Whedon terminou a versão teatral original do filme.

SQUIRREL_3326238

James Wan escreveu e dirigiu o primeiro filme autônomo do Aquaman, estrelado por Jason Mamoa como personagem-título. Ele vê Arthur, também conhecido como Aquaman, forçado a parar seu meio-irmão, Orm (Patrick Wilson), que está unindo as pessoas subaquáticas na esperança de atacar a superfície. A fim de impedir seus planos, ele precisa obter um tridente mítico que pertenceu a um dos governantes originais de Atlântida.

SQUIRREL_3326247

Em Shazam, Billy Batson (Asher Angel), um órfão de 14 anos, é escolhido por um antigo mago (Djimon Hounsou). Ao dizer a palavra Shazam, ele se transforma em Shazam e tem poderes como força e velocidade sobre-humanas. Ele começa a aprender como usar seus poderes com um filho adotivo, Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), antes de ser confrontado por Thaddeus Sivana (Mark Strong), que foi considerado indigno pelo mago quando criança.

SQUIRREL_3326302

O último filme em nosso guia mostra o retorno de Margot Robbie como Harley Quinn (que ela interpretou no Esquadrão Suicida). Harley acabou de romper com o Coringa e está lidando com isso de maneiras bastante destrutivas que a colocam do lado errado de um senhor do crime chamado Roman Sionis. Quinn une forças com A Caçadora (Mary Elizabeth Winstead) e Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell) para derrubar Sionis (Ewan McGregor) e seu império criminoso.

SQUIRREL_3326303

Aqui está a versão com marcadores e sem spoiler do guia acima.

Mulher Maravilha (2017)

Superman e os homens-toupeira (1951)

Batman: o filme (1966)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Joker (2019)

Swamp Thing (1982)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

The Return of Swamp Thing (1989)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman e Robin (1997)

Aço (1997)

Mulher-Gato (2004)

Constantine (2005)

Batman Begins (2005)

Superman Returns (2006)

The Dark Knight (2008)

Watchmen (2009)

Jonah Hex (2010)

Lanterna Verde (2011)

The Dark Knight Rises (2012)

Homem de Aço (2013)

Batman V Superman: Dawn of Justice (2016)

Esquadrão Suicida (2016)

Liga da Justiça (2017)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Aves de Rapina (2020)

Aqui estão todos os filmes com personagens da DC, mas na ordem em que foram lançados nos cinemas.

Superman e os homens-toupeira (1951)

Batman: o filme (1966)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Swamp Thing (1982)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

The Return of Swamp Thing (1989)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman e Robin (1997)

Aço (1997)

Mulher-Gato (2004)

Constantine (2005)

Batman Begins (2005)

Superman Returns (2006)

The Dark Knight (2008)

Watchmen (2009)

Lanterna Verde (2011)

The Dark Knight Rises (2012)

Homem de Aço (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Esquadrão Suicida (2016)

Mulher Maravilha (2017)

Liga da Justiça (2017)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Joker (2019)

Aves de Rapina (2020)

Aqui estão todos os filmes da DCEU "oficial" atual:

Mulher Maravilha (2017)

Homem de Aço (2013)

Batman V Superman (Dawn of Justice)

Esquadrão Suicida (2016)

Liga da Justiça (2017)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Aves de Rapina (2020)

Aqui está um pedido específico para os filmes do Superman (se você quiser um pedido do Batman, temos um guia separado ):

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Superman IV: The Quest For Peace (1987)

Superman Returns (2006)

Homem de Aço (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Liga da Justiça (2017)

Não achou que esqueceríamos todas as séries de TV de ação ao vivo no universo DC, não é? Aqui está o pedido definitivo:

Aventuras do Superman (1952 a 58)

Batman (1966 a 1968)

Shazam (1974 a 1976

Mulher Maravilha (1975 a 1979)

Superboy (1988 a 1992)

Swamp Thing (1990 a 1993)

The Flash (1990 a 1991)

Lois e Clark: The New Adventures of Superman (1993 a 1997)

Smallville (2001 a 2011)

Aves de Rapina (2002 a 2003)

Arrow (2012 a 2020)

Gotham (2014 a 2019)

O Flash (de 2014 até o presente)

Constantine (2014 a 2015)

Supergirl (2015 até o presente)

Legends of Tomorrow (2016 até o presente)

Powerless (2017)

Black Lightning (2018 até o presente)

Titan (2018 até o presente)

Krypton (2018 a 2019)

Doom Patrol (2019 até o presente)

Batwoman (2019 até o presente)

Swamp Thing (2019)

Pennyworth (2019 até o presente)

