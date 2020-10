Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo filme de James Bond, No Time to Die , foi adiado mais uma vez para ser lançado nos cinemas. A data de estreia mais recente está marcada para 2021.

O 25º filme de Bond está previsto para chegar em 2 de abril de 2021. Originalmente, deveria ser lançado nos cinemas em todo o mundo em abril. No entanto, devido à pandemia de coronavírus, os produtores do filme anunciaram que o filme seria adiado para novembro de 2020. Claro, COVID-19 ainda é uma ameaça muito real nos EUA e em outros lugares, e já é outubro, então não é surpreendente para saiba que os produtores adiaram o filme novamente - desta vez, para a próxima primavera.

Os produtores da MGM, Universal e Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, anunciaram hoje o lançamento de NO TIME TO DIE, o 25º filme da série de James Bond, que será adiado até 2 de abril de 2021 para ser visto em um teatro mundial público. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 - James Bond (@ 007) 2 de outubro de 2020

Muitos outros filmes e programas foram adiados várias vezes ou adiados no ano que vem devido à pandemia, incluindo Black Widow da Marvel . Até mesmo filmes com estréia no próximo ano, como O Batman , foram adiados por meses. Ao mesmo tempo, muitos estúdios estão optando por pular os lançamentos nos cinemas, optando por streaming em casa. A Disney, por exemplo, estreou Mulan na Disney +, embora fosse para ter um lançamento cinematográfico global.

Poucos filmes tentaram estrear globalmente. O princípio é provavelmente o maior exemplo. Mas mesmo esse filme só conseguiu chegar a US $ 20 milhões nas bilheterias dos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.