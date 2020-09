Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os filmes de Christopher Nolan têm seduzido o público em todo o mundo há décadas, e ele está cada vez mais consolidando seu lugar como um dos diretores mais importantes do mundo.

Seus filmes conseguem casar o apelo mainstream e a ação com complexidades na forma e na montagem, sem alienar seu público, e isso o leva de sucesso em sucesso. Agora, seu último filme está finalmente chegando aos cinemas, dependendo de onde você mora. Tenet foi aguardado com ansiedade e muito atrasado, e é tão desconcertante e emocionante quanto você esperaria.

Quer você tenha visto Tenet e queira fazer um curso de atualização, ou queira se preparar para o grande novo lançamento, nós fizemos algumas pesquisas e algumas reflexões sobre a melhor ordem possível para assistir os filmes de Nolan, e ter alguns de opções para você considerar. Em primeiro lugar, apresentaremos nosso pedido preferido e, em seguida, apresentaremos uma alternativa mais típica.

Confie em nós neste aqui - embora existam algumas maneiras funky em que Tenet pode ou não se relacionar com outros filmes feitos por Nolan, é uma experiência independente, e você realmente não precisa se preparar. Se você está pensando em ver o filme, faça-o e não se preocupe com o quanto dos outros de Nolan você conseguiu até agora.

Como você logo descobrirá, há um quebra-cabeça cíclico no núcleo de Tenet que significa que qualquer sensação de confusão que você sente ao vê-lo pela primeira vez é totalmente intencional, certifique-se de verificar o que é um quadrado SATOR depois de assisti-lo. Não estamos dizendo que é o melhor filme de Nolan, mas achamos que é um ótimo lugar para começar.

squirrel_widget_350547

Há um monte de pessoas que pensam que Memento é o melhor filme de Nolan, talvez por causa de como ele mostra sua predileção por trapaça sem ser obscurecido por grandes cenários de ação e visuais alucinantes.

É uma história de mistério muito mais simples com amnésia em seu cerne e é um grande limpador de paladar após as travessuras do enredo de Tenet que salvam o mundo. Esse contraste é o motivo pelo qual pensamos que é um grande arrasador para o mais novo filme de Nolan.

squirrel_widget_350549

É aqui que chegamos ao ponto - o nome de Nolan estava se tornando conhecido antes de se associar à DC e à Warner Bros na franquia Batman, mas é justo dizer que há definitivamente um sentimento pré e pós-Batman em sua carreira.

Batman Begins não é o melhor filme de Batman que ele já fez, mas foi uma demonstração bastante clara e imediata de que ele poderia ser confiável com um grande orçamento e uma produção cinematográfica mais cheia de ação. Também ligou o Batman a uma configuração e tom mais realistas que seriam dobrados mais tarde.

squirrel_widget_350548

Aqui estamos em uma seção da ordem em que espelharemos a cronologia do próprio Nolan - assim como ele, não achamos que você deva enfrentar a trilogia do Batman uma após a outra, ou correrá o risco de esgotamento. Em vez disso, siga seu exemplo e vá para The Prestige.

Este emocionante conto de mágicos rivais é tortuoso e imprevisível e extremamente gratificante de assistir com o conhecimento do que está por vir. Tem um cenário de época lindo e está ao lado dos melhores trabalhos de Nolan.

squirrel_widget_350610

Mais de uma década depois, e apesar de todos os esforços da Marvel para conquistar bilheterias, este ainda é o predador do cinema de super-heróis - um filme de enorme sucesso que tem cenários memoráveis e performances de sobra.

Achamos que atua como um ponto intermediário perfeito para um watchthrough de Nolan e dá uma boa pausa tonal do mistério de The Prestige. É um lugar para sentar e desfrutar, não importa quantas vezes você tenha visto.

squirrel_widget_350612

Pode não parecer na sua memória, mas O Cavaleiro das Trevas tem um monte de trabalho policial nele - a parte de Gordon na trama é significativa, e nos estágios iniciais há muito para ele e Batman tentarem resolver.

É por isso que pensamos que leva bem a um dos primeiros filmes de Nolan, Insomnia, no qual Al Pacino tenta desvendar um crime horrível. Tem um cenário diferente de muitos dos outros filmes de Nolan, e também foi visto de forma bem menos ampla.

squirrel_widget_350673

Você pode notar um tema em como construímos esta ordem - pensamos que a melhor maneira de curtir Nolan é evitar a fadiga do espetáculo saltando de seus filmes menores para seus filmes maiores. É por isso que o enredo mais restrito de Insomnia é um bom trampolim para a escala universal mais ampla de Interestelar.

Algumas pessoas adoram, outras acham que é Nolan chegando o mais perto que se atreve do schmaltz, mas não há como negar o poder visual das vistas deslumbrantes de Interestelar, ou mesmo a qualidade emocionante de sua trilha sonora.

squirrel_widget_350692

Seguindo a lógica que estabelecemos, estamos mergulhando de volta nas origens de Nolan com este, seu primeiro lançamento completo. É um número preto e branco de micro-orçamento que é visivelmente mais britânico do que a maioria de seu trabalho.

Você será capaz de rastrear o início de suas predileções tortuosas e imprevisíveis quando se trata de batidas de história, tornando o Seguindo outra pausa realmente útil dos sucessos de bilheteria.

squirrel_widget_350611

A conclusão monumental de Nolan para sua trilogia Batman dá um passo para trás em relação à coragem implacável de O Cavaleiro das Trevas, mas ainda consegue uma dose e meia de espetáculo.

Ele faz um bom malabarismo com um novo vilão em Bane de Tom Hardy, a introdução bem administrada de Selina Kyle de Anne Hathaway, e uma conclusão que o satisfez emocionalmente.

squirrel_widget_350697

Diga baixinho, porque as pessoas ficam muito exaltadas com essas coisas, mas achamos que Dunquerque é a obra-prima de Nolan, e é por isso que a deixamos para um horário tardio. Ele tem sua cronologia de caixa de quebra-cabeça, mas de uma forma que atende a plotagem e edição magnificamente.

A ação de agarrar as unhas é implacável, mas todo o elenco é dirigido com sutileza para criar um tom atemporal e elegante que não nos cansa. É também nossa última peça de período no pedido, nos preparando para inscrições mais modernas.

squirrel_widget_350736

Inception pareceu uma virada de jogo - um filme massivo que provocou uma discussão massiva dada sua trama complicada e final pseudo-cliffhanger, este é um passeio selvagem que fecha a obra de Nolan por agora muito bem.

Tem todas as suas características - grande ação, uma trilha sonora de Hans Zimmer extremamente influente, um elenco impressionante e vermelho e uma sensação de impulso impossível de resistir. No entanto, não é exatamente nossa última escolha.

Depois de vê-lo pela primeira vez, você entenderá por que colocamos Tenet no início e no fim deste pedido - e quando você tiver trabalhado no catálogo anterior de Nolan, achamos que você estarei pronto para outra tentativa com as novidades.

É uma ótima continuação para Inception, também, dado que uma das principais teorias circulando sobre isso agora é que sua linha de abertura, que não estragaremos, pode significar que ele está situado no mesmo universo. Não estamos totalmente convencidos, mas com toda a filmografia de Nolan para contar, você estará bem posicionado para julgar por si mesmo na segunda vez. Para uma experiência verdadeiramente nova, assista ao retroceder, por que não?

Essa é a nossa ordem, então, mas se você quiser uma maneira diferente de abordá-la, pode escolher a alternativa mais prosaica abaixo.

A seguir (1998)

Memento (2000)

Insônia (2002)

Batman Begins (2005)

The Prestige (2006)

The Dark Knight (2008)

Início (2010)

The Dark Knight Rises (2012)

Interestelar (2014)

Dunquerque (2017)

Princípio (2020)

Então talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Stuart Miles.