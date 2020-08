Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Diga olá para a Cello, uma fabricante britânica de TV que produz telões aqui mesmo no Reino Unido. A empresa lançou uma linha de smart TVs Android de 32 a 70 polegadas com Freeview Play integrado. Veja o que é.

A Cello divide sua nova linha de Android TV em três: há o lado HD Ready (720p), com modelos de 24 (número do modelo: C2420G) e 32 polegadas (C3220G) ; há a seleção Full HD (1080p), com modelos de 40 (C4020G) e 43 polegadas (C4320G) ; e há a seleção 4K (2160p), com 50 polegadas (C5020G) disponível agora, com os modelos maiores de 55 e 70 polegadas disponíveis no futuro.

Cada uma das séries inteligentes do Cello incorpora Google Chromecast, Google Assistant e Google Play Store - para que você possa conectar-se a todos os recursos do Google imediatamente após a instalação.

É bastante raro encontrar TVs com resolução mais baixa do que Full HD atualmente, mas nessas escalas menores essa quantidade de pixels pode realmente fazer sentido. Especialmente se você está procurando uma pequena TV para viver, digamos, no quarto dos seus filhos.

É ainda mais raro encontrar um fabricante britânico de TV montando no Reino Unido. Portanto, se você está atrasado em proteger sua casa crescida nesta época de recessão, não ignore o azarão e dê uma olhada no violoncelo.

Os preços começam em £ 179,99 para o de 24 polegadas, avançando para £ 329,99 para o de 50 polegadas.

squirrel_widget_339138

Escrito por Mike Lowe.