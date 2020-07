Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nestes tempos incomuns, a face do cinema já mudou: a Trolls World Tour da NBCUniversal foi forçada a pular seu lançamento teatral, indo direto para o Video Premium on Demand (PVOD). Foi, no entanto, um enorme sucesso - faturando mais de US $ 100 milhões nas primeiras três semanas .

No entanto, a AMC - que administra uma das maiores cadeias de teatro dos EUA - não gostou dos planos da Universal de prometer futuros lançamentos de PVOD diários no futuro, ameaçando boicotar a exibição de filmes da Universal em seus shows nos EUA, Europa e além.

Pareceu significar o começo da morte do cinema. Mas depois de estar em desacordo, um acordo foi alcançado: as fotos da Universal agora terão 17 dias de exclusividade nos cinemas.

Mas isso não é uma quantidade enorme de tempo - certamente uma redução significativa nos 90 dias ou mais de exclusividade que é a norma típica. Os freqüentadores de cinema em potencial teriam que estar mais interessados em participar de uma exibição nas primeiras duas semanas e meia de lançamento, caso contrário, uma compra de PVOD poderia fazer mais sentido para muitos clientes.

E, como a mídia física não estava no auge de sempre, fazer com que os espectadores pagassem o preço mais alto pelos lançamentos mais frescos é a maneira mais segura de obter a maior receita na data do lançamento.

Então, como esse acordo conseguiu a luz verde? Uma participação nos lucros, é claro. Após três fins de semana de teatro, pensa-se - embora não confirmado - que a receita de PVOD será compartilhada. Isso com certeza soa como outro argumento futuro, à medida que o mundo se adapta à crise atual.

Então é a morte do cinema? Ou isso é uma espinha dorsal para ajudar o cinema a permanecer? O tempo vai dizer...

Escrito por Mike Lowe.