Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney prometeu aos assinantes que estava desenvolvendo uma nova série de TV com a Marvel Studios, incluindo um programa chamado The Falcon e o Winter Soldier, tudo para o serviço de streaming Disney +. No entanto, devido à pandemia de coronavírus, o cronograma de lançamento desses projetos foi alterado.

O Falcon e o Soldado Invernal chegariam à Disney + em agosto de 2020, mas de acordo com vários relatórios, incluindo um da Entertainment Weekly , a Disney anunciou que o show será adiado após uma longa pausa na produção que entrou em vigor em maio. Atualmente, a Disney não forneceu à mídia um novo cronograma de lançamento de seus projetos, muito menos uma nova data de estréia para The Falcon e o Winter Soldier.

O Falcon e o Soldado Invernal devem ser definidos logo após Avengers: Endgame, com o Capitão América de Steve Rogers passando seu escudo para Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie. Mas a Disney lançou apenas um teaser para o show; quando também deu uma olhada em outras duas séries de TV da Marvel Studios em obras para Disney +. Não está claro se esses outros shows também serão adiados, embora suspeitemos que esse seja o caso.

A segunda temporada do Mandalorian ainda está prestes a ser lançada em outubro no Dissney +, ou pelo menos a Disney ainda não disse nada em contrário. Mas a Marvel Studios, da Disney, adiou a data de estréia pretendida da Viúva Negra em maio passado para 6 de novembro de 2020, e The Eternals também se atrasou alguns meses para 12 de fevereiro de 2021. Essas interrupções devem-se ao fato de o estúdio não poder retomar com segurança a produção ou mesmo atirando.

O CEO da Disney, Bob Chapek, teria dito à equipe em uma recente reunião interna que a empresa deseja retomar a produção em breve, mas somente quando for seguro fazê-lo