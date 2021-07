Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Viúva Negra está quase aqui.

Os fãs da Marvel têm clamado por um filme independente da Viúva Negra desde que Scarlett Johansson trouxe o superespião para a tela grande em 2010 com Homem de Ferro 2. Seu primeiro filme solo foi inicialmente definido para trazer o Universo Cinematográfico da Marvel para uma nova era, por dando início à Fase 4.

Embora ainda seja o primeiro filme da Fase 4 a estrear, três séries Disney + estrearam em 2021 - tudo antes de finalmente vermos a Viúva Negra. O filme chegará dias antes do final de Loki. A Disney anunciou que o filme estará disponível para transmissão de casa no Disney + e nos cinemas ao mesmo tempo.

Leia: em que ordem você deve assistir todos os filmes e programas de TV da Marvel

Temos algumas perguntas urgentes sobre este primeiro filme da Fase 4. Tipo, o que vem por aí para a Black Widow e seu papel no MCU? Tenha em mente que seu arco de história aparentemente terminou com Vingadores: Endgame. Além disso, por que a Marvel está escolhendo começar a próxima fase com um filme ambientado há quase 10 anos no passado do MCU? Para ajudá-lo a ter uma ideia melhor do novo filme da Viúva Negra que chegará aos cinemas em breve, incluindo como ele pode impactar o futuro do MCU, aqui está tudo o que sabemos sobre ele.

squirrel_widget_187869

NOTA: PODE HAVER SPOILERS ABAIXO.

Para os não iniciados, a Marvel planeja filmes em fases narrativamente conectadas.

Muitos títulos em cada fase são filmes autônomos de certos personagens, e geralmente são direcionados a todos os Vingadores se unindo para lidar com uma ameaça no filme final da fase. A Fase 3 contrariou ligeiramente essa tendência, adicionando Homem-Aranha: Far From Home como uma espécie de epílogo da saga impulsionada pela Infinity Stone das três primeiras fases. Isso posiciona a Viúva Negra em um local interessante.

A Black Widow deve iniciar uma fase inteiramente nova dos filmes da Marvel, a Fase 4, embora seja ambientada quase uma década antes na fase anterior do MCU. Também é estrelado por um personagem que morreu na Fase 3. Portanto, é um filme bastante semelhante à Fase 3 e, no entanto, deveria ser um filme da Fase 4.

A última vez que vimos Natasha Romanoff (também conhecida como Viúva Negra), ela estava lutando contra seu amigo de longa data, Hawkeye (interpretado por Jeremy Renner), por quem tem o direito de se jogar de um penhasco. Ela venceu e morreu. Daí porque o novo filme da Viúva Negra se passa após os eventos de Capitão América: Guerra Civil - quando ela está viva e deixando de ter que escolher entre seus amigos mais próximos, Tony Stark e Steve Rogers.

Os fanáticos por MCU notarão que as séries The Falcon e The Winter Soldier Disney + se passam por volta de 2024, graças ao salto no tempo de cinco anos no Endgame, o que significa que a Viúva Negra será definida oito anos no passado do MCU.

Scarlett Johannson deve retornar como Natasha Romanoff. Ela está investigando seu próprio passado, incluindo como ela foi treinada para se tornar uma assassina Viúva Negra por meio de um programa de treinamento soviético conhecido como Sala Vermelha. Como um de nossos outros super-heróis favoritos da Marvel , espera-se que Johannson passe o bastão da Viúva Negra para outra assassina, Yelena Belova (interpretada por Florence Pugh), que treinou ao lado de Romanoff.

Os trailers do filme mostram Romanoff se reunindo com algum tipo de unidade familiar que ela teve no passado, incluindo Yelena de Pugh. Também vemos Rachel Weisz como Melina Vostokoff e David Harbour de Stranger Things. Ele interpreta a resposta da União Soviética ao Capitão América, o Guardião Vermelho.

A Marvel parecia estar posicionando o Taskmaster dos quadrinhos como o vilão do novo filme da Viúva Negra. Ele é capaz de imitar os estilos de luta de qualquer um que observa em uma luta, e é por isso que os trailers o mostram usando garras semelhantes às da Pantera Negra, um arco e flecha como Hawkeye e um escudo como o Capitão América. O personagem está mascarado e não sabemos quase nada sobre suas motivações.

No verdadeiro estilo da Marvel, o último trailer mostra um homem que as legendas identificam como Dreykov (interpretado por Ray Winstone) dizendo ao Mestre para "trazê-la para casa".

No primeiro filme dos Vingadores de 2012, há uma cena descartável em que Hawkeye e a Viúva Negra comparam a invasão de Nova York por Loki a outra experiência que tiveram enquanto lutavam em Budapeste. O novo filme da Marvel se passa depois que aquele momento teria acontecido, mas os fãs adorariam saber o que realmente aconteceu em Budapeste que foi comparável a um exército alienígena invadindo Nova York. Talvez possamos aprender na Viúva Negra.

Os primeiros rumores sugeriam que Robert Downey Jr faria uma aparição como Homem de Ferro. Dado que Black Widow se passa antes dos eventos de Endgame, e Tony Stark ainda está vivo, faz sentido que ele possa ter um papel no filme. Não tenha muitas esperanças de nada mais do que uma participação especial, no entanto.

A mesma lógica pode ser aplicada a outros Vingadores baseados na Terra, como o Capitão América de Chris Evan ou o Falcão de Anthony Mackie.

Aqui está uma seleção do elenco e da equipe principal, todos confirmados pela Marvel Studios:

Scarlett Johansson - Viúva Negra, também conhecida como Natasha Romanoff

- Viúva Negra, também conhecida como Natasha Romanoff Florence Pugh - Yelena Belova

- Yelena Belova Rachel Weisz - Melina Vostokoff

- Melina Vostokoff David Harbor - Alexei Shostakov também conhecido como The Red Guardian

- Alexei Shostakov também conhecido como The Red Guardian Ray Winstone - Dreykov

Dreykov Robert Downey Jr. - Tony Stark também conhecido como Homem de Ferro (rumores)

- Tony Stark também conhecido como Homem de Ferro (rumores) William Hurt - Thaddeus Ross

- Thaddeus Ross Cate Shortland - Diretora

- Diretora Kevin Feige - Produtor

- Produtor Eric Pearson - Escritor

Aqui está o último trailer que vimos da Viúva Negra:

Existem vários outros trailers da Black Widow disponíveis no canal da Marvel no YouTube.

9 de julho de 2021: no Disney + Premier Access e nos cinemas

Como se os fãs ainda não tivessem esperado tempo suficiente pela Viúva Negra, a Marvel Studios anunciou no início da pandemia que adiou o lançamento do filme de 1 de maio de 2020 para 6 de novembro de 2020. A partir daí, foi adiado para 7 de maio 2021. A data de lançamento mais recente é 9 de julho de 2021.

O filme estará disponível no Disney + por meio do recurso Premier Access do serviço. Por uma taxa adicional ($ 30 / £ 20), você terá acesso ao filme durante sua estadia de três meses no Disney +. Você pode aprender mais sobre como funciona o Disney + Premier Access no guia do Pocket-lint aqui .

squirrel_widget_187869

Confira nosso guia sobre os próximos filmes da Marvel , cenas pós-crédito da Marvel e como assistir todos os filmes da Marvel em ordem cronológica.

Escrito por Maggie Tillman.