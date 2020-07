Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O futuro da Marvel será revelado em breve.

Os fãs da Marvel clamam por um filme independente da Viúva Negra desde que Scarlett Johansson trouxe o super-espião para a telona em 2010 com Iron Man 2. Agora, não apenas a personagem cômica finalmente está fazendo sua estréia solo, mas ela está essencialmente chutando da nova Fase 4 da Marvel - desde que o COVID-19 não cause mais atrasos. O Universo Cinematográfico da Marvel está literalmente entrando em uma nova fase, com a Viúva Negra no comando.

No entanto, a Marvel Studios tem algumas perguntas prementes que precisará responder para os fãs neste primeiro filme da Fase 4. Tipo, o que vem pela Viúva Negra e seu papel no MCU? Lembre-se de que a história dela aparentemente terminou com Avengers: Endgame. Para ajudar você a ter uma idéia melhor do novo filme independente da Viúva Negra, que chegará aos cinemas no final deste ano, incluindo como isso pode impactar o futuro do MCU, aqui está tudo o que sabemos até agora.

NOTA: PODE EXISTIR SPOILERS ABAIXO.

Para os não iniciados, a Marvel planeja e lança filmes em fases narrativamente conectadas. Muitos dos títulos em cada fase são filmes independentes sobre certos personagens, e geralmente se desenvolvem em direção a todos os Vingadores se unindo para lidar com uma ameaça no filme final da fase. A Fase 3 resistiu levemente a essa tendência, adicionando Spider-Man: Far From Home como uma espécie de epílogo à saga dirigida pela Infinity Stone das três primeiras fases.

Isso posiciona a Viúva Negra em um local interessante. Ele começará uma fase totalmente nova dos filmes da Marvel, a Fase 4, embora esteja definida quase uma década antes, na fase anterior do MCU. Também está estrelando um personagem que morreu na Fase 3. Então, é um filme muito de Fase 3, e ainda assim é para ser um filme de Fase 4.

A última vez que vimos Natasha Romanoff (aka a Viúva Negra), ela estava lutando com sua amiga de longa data, Hawkeye (interpretada por Jeremy Renner), por quem tem o direito de se jogar de um penhasco. Ela ganhou e morreu. Por isso, o novo filme da Viúva Negra se passa após os eventos de Capitão América: Guerra Civil de 2016 - quando ela está viva e deixa de ter que escolher entre seus amigos mais próximos, Tony Stark e Steve Rogers.

O novo filme da Marvel verá Scarlett Johannson retornar como Natasha Romanoff. Ela está investigando seu próprio passado, incluindo como ela foi treinada para se tornar uma assassina da Viúva Negra através de um programa de treinamento soviético conhecido como Sala Vermelha. Como um de nossos outros super-heróis favoritos da Marvel , Johannson deve passar o bastão da Viúva Negra para outra assassina, Yelena Belova (interpretada por Florence Pugh), que treinou ao lado de Romanoff.

Os primeiros trailers do filme mostram Romanoff se reunindo com algum tipo de unidade familiar que ela já teve no passado, incluindo Yelena, de Pugh. Também vemos Rachel Weisz como Melina Vostokoff e David Harbour, de Stranger Things. Ele interpreta a resposta da União Soviética ao Capitão América, o Guardião Vermelho.

A Marvel parece estar posicionando o Taskmaster dos quadrinhos como o vilão do novo filme da Viúva Negra. Ele é capaz de imitar os estilos de luta de qualquer pessoa que ele observe em uma luta, e é por isso que os trailers o mostram usando garras semelhantes à Pantera Negra, um arco e flecha como Hawkeye e um escudo como o Capitão América. O personagem está mascarado e sabemos quase nada sobre suas motivações.

Não seria chocante descobrir que o Taskmaster é apenas o músculo de outro bandido com um plano maior.

No primeiro filme dos Vingadores de 2012, há uma cena descartável em que Hawkeye e Viúva Negra comparam a invasão de Loki a Nova York a outra experiência que tiveram enquanto lutavam em Budapeste. O novo filme da Marvel se passa após esse momento, mas os fãs adorariam saber o que realmente aconteceu em Budapeste, que é comparável a um exército alienígena que invade Nova York. Talvez nós aprendamos na Viúva Negra.

Rumores sugerem que Robert Downey Jr fará uma aparição como Homem de Ferro no novo filme. Dado que a Viúva Negra está definida antes dos eventos de Endgame, e Tony Stark ainda está vivo, faz sentido que ele possa participar do filme. Não tenha muitas esperanças em nada além de uma participação especial.

Aqui está uma seleção do elenco e da equipe principal, todos confirmados pela Marvel Studios:

Scarlett Johansson - Viúva Negra aka Natasha Romanoff

- Viúva Negra aka Natasha Romanoff Florence Pugh - Yelena Belova

- Yelena Belova Rachel Weisz - Melina Vostokoff

- Melina Vostokoff David Harbour - Alexei Shostakov, tcp The Red Guardian

- Alexei Shostakov, tcp The Red Guardian Robert Downey Jr. - Tony Stark aka Homem de Ferro

- Tony Stark aka Homem de Ferro William Hurt - Thaddeus Ross

- Thaddeus Ross Cate Shortland - Realização

- Realização Kevin Feige - Produtor

- Produtor Eric Pearson - Escritor

Aqui está o trailer mais recente que vimos para a Viúva Negra:

Como se os fãs já não tivessem esperado o suficiente pela Viúva Negra, a Marvel Studios anunciou no início da pandemia que atrasou o lançamento do filme de 1 de maio de 2020 a 6 de novembro de 2020. Outro filme da Marvel, The Eternals, foi originalmente programado para estrear essa data; foi adiado também.

Confira nosso guia sobre os próximos filmes da Marvel , Cenas pós-crédito da Marvel, além de como assistir a todos os filmes da Marvel em ordem cronológica.