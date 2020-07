Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HBO está fazendo uma nova série de TV exclusivamente para o serviço de streaming HBO Max - e será um spin-off do próximo filme de Matt Reeves, The Batman .

O Batman está programado para ser lançado em outubro de 2021 e estrelará Robert Pattinson como Bruce Wayne / Batman. A série da HBO se passa no mesmo mundo que o filme de Reeves, mas será centrada no Departamento de Polícia de Gotham City e “se baseará no exame do filme sobre a anatomia da corrupção em Gotham City”. Ele também “explorará ainda mais a miríade de personagens atraentes e complexos de Gotham”, com a esperança de acender um “novo universo do Batman em várias plataformas”.

O programa Batman da HBO Max será produzido por Reeves e Dylan Clark, que também estão produzindo The Batman, enquanto Terence Winter, criadora do Boardwalk Empire da HBO, escreverá a série. Lembre-se de que a HBO é uma subsidiária da Warner Media, assim como a Warner Bros e sua franquia Batman. E esse novo programa do Batman é claramente parte de um esforço para alavancar os ativos da WarnerMedia em DC para rivalizar melhor com a Disney + e seu vasto catálogo de franquias da Marvel e da Guerra nas Estrelas.

Ah, sim, as guerras de streaming estão apenas começando. Ainda não há data de lançamento para a série da HBO Max, e um título oficial também não foi anunciado.