Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HBO estreou Watchmen há nove meses e agora está liberando a série limitada para assistir por alguns dias.

Watchmen é um drama de super-heróis aclamado pela crítica que recebeu elogios por retratar o racismo sistêmico e a supremacia branca nas forças policiais dos EUA. A HBO disse que o programa de nove episódios estará disponível para qualquer pessoa assistir gratuitamente neste fim de semana - a partir de 19 de junho, também conhecido como Juneteenth - como parte de seu esforço para destacar "experiências negras, vozes e contadores de histórias".

Watchmen é uma continuação da série Watchmen da DC Comics de 1987, mas se concentra principalmente nos verdadeiros eventos que envolvem a violência racista em Tulsa em 2019, quando um grupo supremacista branco, o Sétimo Kavalry, pegou em armas contra o Departamento de Polícia de Tulsa. A série começa, no entanto, em 1921, quando uma multidão de americanos brancos emboscou residentes e empresas negras em Tulsa.

Watchmen é estrelado por Regina King, Yahya Abdul-Mateen II e Jeremy Irons, além de muitos outros rostos novos e familiares. Ele tem uma classificação nova e certificada no Rotten Tomatoes e ganhou o 2020 Peabody Award for Entertainment, o prêmio de Melhor Nova Série no 2020 Writers Guild Awards. Também tem várias indicações, incluindo Melhor Drama, Atriz e Redação no NAACP Awards.

A HBO disse que se orgulha de oferecer esta "série oportuna e pungente que explora o legado do racismo sistêmico na América". Você pode assistir no HBO.com.