Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Por alguma estranha razão, a WarnerMedia achou necessário oferecer três serviços de streaming da HBO - HBO Go, HBO Now e HBO Max - embora finalmente deva estar percebendo que isso é confuso para os consumidores, pois agora está confirmando para vários meios de comunicação que planeja consolidar serviços.

Dizem que está aposentando a HBO Go e renomeando a HBO Now para se concentrar na HBO Max, de acordo com a Variety .

O HBO Go, um serviço que permite aos assinantes a cabo transmitir gratuitamente todo o catálogo da HBO sob demanda, será descontinuado em 31 de julho. HBO Agora, um serviço de streaming separado que não requer cabo, mas ainda oferece acesso total à HBO por US $ 15 por mês, será renomeado como simplesmente HBO.

Quanto ao HBO Max, o mais novo serviço de streaming que oferece aos cortadores de cabos toda a biblioteca da HBO, além de conteúdo adicional das marcas WarnerMedia, ele continuará, é claro, a existir. Você pode se inscrever diretamente no HBO Max por US $ 15.

Se você já usou o HBO Go, alguns fornecedores de cabo permitem que você faça login no HBO Max (acesse aqui para ver a lista de suporte).

Lembre-se de que a WarnerMedia ainda não trouxe o HBO Max para os dispositivos de streaming Roku ou Amazon. Nessas plataformas, o aplicativo HBO Now se tornará simplesmente HBO. Vai custar US $ 15 à cortadora de cabos e não possui a biblioteca completa do HBO Max. Essa mudança de marca acontecerá neste verão.

Portanto, os usuários Roku e Amazon estão recebendo o aplicativo HBO apenas com conteúdo da HBO. Ele funciona com assinaturas a cabo ou pode ser comprado por uma taxa mensal. Todos os outros podem se inscrever no HBO Max por uma taxa mensal para assistir ao conteúdo da HBO e um catálogo expandido de outras marcas da WarnerMedia.

O HBO Max também é gratuito como parte de alguns planos da AT&T para redes sem fio, internet ou TV.

Sim, de alguma forma isso ainda é muito complicado. Mas, boa tentativa, WarnerMedia.