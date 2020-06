Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HBO anunciou que estava transformando The Last of Us em uma série de TV em março, com o criador de Chernobyl Craig Mazin assinando como produtor executivo e co-roteirista, juntamente com Neil Druckmann, da Naughty Dog.

Agora, outra das forças motrizes por trás do vencedor de vários prêmios e Chernobyl, indicado ao BAFTA, se juntou à equipe. Seu diretor, Johan Renck, comandará o episódio piloto.

Variety relata que ele também atuará como produtor executivo. Foi revelado anteriormente que Carolyn Strauss, da HBO, e Evan Wells, presidente da Naughty Dog, também serão produtores executivos.

Além de Chernobyl, Renck dirigiu episódios de Vikings, Breaking Bad e The Walking Dead. O último é certamente o mais próximo do tema de The Last of Us, embora os "infectados" não sejam exatamente zumbis - mas sim seres humanos tomados por um fungo parasitário.

A notícia chega algumas semanas antes de The Last of Us Part 2 chegar às lojas - talvez o jogo PlayStation mais ansiosamente esperado dessa geração.

Leva a história de Ellie e Joel mais além e é maior em escopo, ao mesmo tempo em que o tom do jogo é mais sombrio - como você pode ler em nossa extensa prévia .

Publicaremos nossa análise do jogo PS4 e PS4 Pro no final desta semana.

