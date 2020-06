Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fãs de cinema ficarão felizes em saber que agora podem transmitir gratuitamente filmes com Critérios selecionados por cineastas negros de graça.

A Criterion Collection lançou um serviço autônomo, chamado The Criterion Channel, em 2019 para mostrar uma faixa de elite de longas-metragens, curtas-metragens e masterclasses. Agora, em resposta ao assassinato de George Floyd, bem como ao impacto do COVID-19 nas comunidades de cor, a Criterion está levantando o paywall do serviço para que você possa transmitir, gratuitamente, filmes focados em vidas negras.

A lista completa de títulos gratuitos inclui "obras de pioneiros do cinema afro-americano", de acordo com o Critério. Aqui estão alguns exemplos:

A lista também inclui "retratos de vidas negras" de cineastas brancos, como:

O Critério disse ainda que está empenhado em examinar o papel que desempenha na "idéia de formação de cânones, cujas vozes se elevam e quem decide as histórias contadas". Atualmente, a Criterion Collection inclui uma mistura de títulos contemporâneos, clássicos, sucessos de bilheteria e filmes independentes. Essas edições também geralmente apresentam transferências restauradas, faixas de comentários e outras mídias suplementares.

A Critério disse que trabalha em estreita colaboração com cineastas e estudiosos para garantir que "cada filme seja apresentado como seu realizador gostaria que fosse visto". Confira as 10 principais listas do Critério para ver alguns dos melhores filmes da coleção. Para mais informações sobre o Critério, consulte nosso guia aqui.

O aplicativo Criterion Channel está disponível para transmissão em várias plataformas, incluindo Apple TV, Amazon Fire, Roku, iOS e Android.