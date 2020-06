Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O primeiro filme do Planeta dos Macacos lançado há 52 anos. Tem sido uma enorme influência na cultura popular e gerou oito sequências, algumas das quais conseguem rivalizar com o original em termos de sucesso na crítica e nas bilheterias .

Mas com nove filmes com o mesmo nome, pode ficar realmente confuso tentar descobrir a melhor ordem para assistir a todos. Você pode ir até a data de lançamento no cinema, mas achamos mais divertido assistir aos filmes cronologicamente, pois você pode assistir os eventos se desenrolarem em uma linha do tempo do início ao fim.

Há os cinco primeiros filmes do Planeta dos Macacos, lançados entre 1968 e 1973, e depois os três filmes modernos dos anos 2010 que estrelam Andy Serkis como Caeser. Os filmes de Serkis estão conectados aos cinco originais (e explicamos a seguir), mas, para complicar as coisas, existe um filme independente de Planeta dos Macacos, de 2001, estrelado por Mark Whalberg, que é basicamente um remake.

Confuso? Não se preocupe. Nós entendemos essa linha do tempo confusa, abaixo.

Siga o nosso guia abaixo e você assistirá aos eventos nos filmes Planeta dos Macacos como eles aconteceram. Na parte inferior, você encontrará uma versão sem lista de spoilers e com marcadores deste guia, além de pedidos adicionais de relógios sem absolutamente nenhum spoiler.

NOTA: EXISTEM SPOILERS ABAIXO.

O primeiro filme da nossa lista vê James Franco estrelar como Will Rodman, um cientista em um futuro próximo pesquisando uma cura para a doença de Alzheimer. O filme começa quando Rodman descobre um chimpanzé bebê que foi exposto a uma droga experimental. Quando a mãe do bebê morre, Rodman leva para casa a criação, chamando-o de César. Rupert Wyatt dirigiu este filme, e Andy Serkis interpreta Caesar por captura de movimento.

Fique de olho na reportagem sobre a nave espacial Ícaro entrando na atmosfera marciana - é um ovo de páscoa aludindo à nave espacial de Charlton Heston no filme original.

Amanhecer do Planeta dos Macacos começa 10 anos após os eventos de Ascensão do Planeta dos Macacos e vê Caesar, de Andy Serkis, liderando uma crescente civilização de macacos nas florestas de sequóias, perto de São Francisco. A maior parte da humanidade foi exterminada pela praga símia, mas os remanescentes liderados por um homem chamado Dreyfus (interpretado por Gary Oldman) encontram os macacos quando entram na floresta para reparar uma represa hidrelétrica.

Matt Reeves dirigiu Amanhecer do Planeta dos Macacos.

Matt Reeves voltou a dirigir este filme. Ele pega dois anos após o Amanhecer do Planeta dos Macacos e vê César ainda liderando seu povo. Ele está lidando com as consequências da insurreição de Koba, que faz com que um grupo de soldados de elite, liderado pelo coronel J. Wesley McCullough (interpretado por Woody Harrelson), comece a caçar os macacos de César. A única esperança de César de afastar sua família é atravessar um vasto deserto.

Perto do final do filme, vemos alguns amigos de César assegurarem que a crescente sociedade de macacos que ele ajudou a criar saberá tudo o que ele sacrificou por eles - um importante aceno que ajuda a explicar por que outro macaco será chamado de César mais tarde em nossa linha do tempo.

O quarto filme da nossa lista começou tudo. Dirigido por Franklin J Schaffner, segue três astronautas quando eles acordam de um pouso forçado em um planeta misterioso. Eventualmente, um dos astronautas, George Taylor (interpretado por Charlton Heston), é capturado por macacos avançados. Taylor une forças com um macaco simpático, chamado Zira (interpretado por Kim Hunter), que o estuda. Mais tarde, ele entra no deserto da Zona Proibida para tentar escapar dos macacos que o mantêm em cativeiro. É quando ele descobre a verdade sobre o mundo em que os macacos habitam.

Um astronauta chamado Brent (interpretado por James Franciscus) é o único sobrevivente de um navio enviado para encontrar os três astronautas do primeiro filme do Planeta dos Macacos. Logo após o desembarque na Zona Proibida, Brent conhece Nova, o interesse amoroso de Taylor no primeiro filme. Ela ainda está usando as placas de identificação dos astronautas. Ela traz Brent para a cidade dos macacos, onde ele conhece Zira. Ela conta a ele sobre seu tempo com Taylor.

Brent então volta para a Zona Proibida e encontra uma entrada para o metrô da cidade de Nova York e uma raça mutante de humanos adorando um dispositivo do dia do juízo final. Ted Post assumiu as funções de direção deste filme.

Dirigido por Don Taylor, este filme é onde nossa linha do tempo dos Macacos realmente começa a ficar estranha. Na conclusão de Sob o Planeta dos Macacos, vemos a destruição do planeta pelo dispositivo apocalíptico Alpha e Omega. No entanto, antes que isso aconteça, Zira e seu marido Cornelius (interpretado por Roddy McDowall) descobrem e começam a reparar a nave original que levou Taylor ao Planeta dos Macacos.

Os dois macacos a usam para viajar para 1973, ou quando o planeta é destruído. Eles se tornam celebridades e estão no centro de uma investigação do governo sobre o motivo pelo qual o navio de Taylor reapareceu repentinamente com macacos falantes, mas sem astronautas. Assim que o governo começa a suspeitar que Zira não foi sincera, é revelado que ela está grávida. Ela e Cornelius devem escapar da captura para salvar seu filho, Milo.

No ano de 1991, o filho de Zira está vivo e adulto. Ele é interpretado por Roddy McDowall, que também estrelou como Cornelius no filme anterior.

De qualquer forma, o filho de Zira, recém-nomeado César, cresceu escondido por Armando (interpretado por Ricardo Montalban), o dono do circo com quem ela o deixou na conclusão da Fuga do Planeta dos Macacos. O filme acompanha César através de um mundo sombrio no qual gatos e cães morreram, e os macacos se tornaram um animal de estimação comum e até uma fonte abusiva de trabalho escravo.

César é o único macaco que pode falar neste mundo. Quando ele se torna escravizado, isso leva a um levante. Existe uma teoria de que César, de Rise of the Planet of the Macacos, em 2011, foi o primeiro macaco inteligente, e que César neste filme é um de seus descendentes. Ele faria parte de uma nova cadeia de eventos iniciada por sua mãe no tempo. Embora seu novo nome, Caesar, possa ser uma coincidência, é provavelmente um aceno para o Caesar original, que é uma parte fundamental da cultura dos macacos, que Zira teria compartilhado com Armando ou seu filho antes de morrer.

Este filme mostra um César mais velho (interpretado por Roddy McDowall) liderando uma sociedade em que macacos e humanos coexistem após uma guerra nuclear. Mas a sociedade está sendo dilacerada pelas ameaças de uma facção militante de macacos, liderada por Aldo (interpretado por Claude Akins), que quer tornar os humanos subservientes. César descobre as fitas que existem na Zona Proibida que mostram sua mãe falando sobre como o conflito entre o macaco e o homem causou a destruição da Terra. Enquanto procura essas fitas, César também descobre um grupo de humanos mutantes, liderados pelo governador Kolp (interpretado por Severn Darden), que vê os macacos como uma ameaça e se propõe a destruí-los.

Entre as fitas e lições que aprendeu até esse ponto, César entende que a única maneira de impedir a destruição da Terra é ajudar os humanos e os macacos a viverem juntos em paz, cumprindo os desejos finais de César original.

J. Lee Thompson dirigiu Batalha pelo Planeta dos Macacos.

Como esse reboot de Tim Burton, muito difamado, não se encaixa em nenhum outro lugar da série Planet of the Apes, você deve assisti-lo por último como um bônus. Embora o filme não seja tão ruim quanto você se lembra, é um filme único que foi bombardeado quando estreou há 20 anos.

Situado em 2029, mostra Leo Davidson (interpretado por Mark Wahlberg), que trabalha a bordo da Estação Espacial Oberon, entrando em uma tempestade eletromagnética e sendo jogado para o ano de 5021. Ele aterrissa em um mundo governado por um macaco chamado General Thade (interpretado por Tim Roth), se une a uma símia chamada Ari (interpretada por Helena Bonham Carter), que está protestando pelos direitos humanos, e tenta encontrar o caminho de volta para sua própria casa e tempo.

Esta é uma versão do guia acima, mas sem spoilers.

Ascensão do Planeta dos Macacos (2011)

Amanhecer do Planeta dos Macacos (2014)

Guerra pelo Planeta dos Macacos (2017)

Planeta dos Macacos (1968)

Sob o Planeta dos Macacos (1970)

Fuga do Planeta dos Macacos (1971)

Conquista do Planeta dos Macacos (1972)

Batalha pelo Planeta dos Macacos (1973)

Bônus: Planeta dos Macacos (2001)

Aqui estão todos os filmes do Planeta dos Macacos, mas ordenados em que estreou nos cinemas e sem spoilers.

Planeta dos Macacos (1968)

Sob o Planeta dos Macacos (1970)

Fuga do Planeta dos Macacos (1971)

Conquista do Planeta dos Macacos (1972)

Batalha pelo Planeta dos Macacos (1973)

Bônus: Planeta dos Macacos (2001)

Ascensão do Planeta dos Macacos (2011)

Amanhecer do Planeta dos Macacos (2014)

Guerra pelo Planeta dos Macacos (2017)

