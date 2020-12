Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Hulu lançou oficialmente um recurso Watch Party que permite que todos os assinantes assistam simultaneamente a um programa ou filme enquanto estão em uma sala de chat em grupo.

Embora serviços de terceiros ofereçam recursos Watch Party para serviços populares de streaming, não existe uma maneira integrada de fazer streaming do Hulu com um amigo. Agora, no entanto, está se juntando a muitos serviços de streaming que oferecem esse recurso. Tenha em mente que isso está chegando em um momento em que muitos ainda estão se distanciando socialmente e estão ansiosos para se conectar com amigos. Aqui está o que você precisa saber.

Para acessar o recurso, procure o ícone “Watch Party” na página de detalhes dos títulos suportados.

Você receberá um link para enviar a outras pessoas que podem querer participar e assistir junto com você. Todos que estiverem assistindo devem usar o site do Hulu . Está disponível para todos os assinantes - não apenas para aquelas pessoas que pagam pelo plano sem anúncios. Inicialmente, quando o Hulu testou o recurso pela primeira vez, ele não estava disponível para todos.

O recurso Watch Party do Hulu permite que os espectadores batam papo uns com os outros em um bate-papo em grupo compartilhado com um stream do vídeo que estão assistindo. Cada participante pode controlar sua própria reprodução. Eles podem pausar ou “clicar para acompanhar” para voltar para onde o grupo está assistindo.

Agora está disponível para que todos possam experimentar!

Watch Party trabalha em “milhares” de títulos da biblioteca sob demanda do Hulu.

Sim. Amazon Prime Video , Disney + , Movies Anywhere e Sling TV começaram a oferecer seus próprios recursos de Watch Party.

Verifique a página de perguntas frequentes da Watch Party do Hulu para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.