Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A ViacomCBS anunciou uma nova série de Star Trek para a CBS All Access chamada Star Trek: Strange New Worlds .

O novo programa se concentra nos personagens Capitão Christopher Pike, Número Um e Oficial de Ciência Spock. É ambientado "na década anterior ao Capitão Kirk a bordo do USS Enterprise", quando os três personagens "exploram novos mundos ao redor da galáxia". Os atores que interpretam esses personagens estão reprisando seus papéis, como também foram apresentados na segunda temporada de Star Trek: Discovery.

"Os fãs se apaixonaram pelas interpretações de Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck desses personagens icônicos quando eles foram apresentados pela primeira vez em Star Trek: Discovery na última temporada", disse Julie McNamara, vice-presidente executiva e chefe de programação da CBS All Access. "Esta nova série será um complemento perfeito para a franquia, trazendo uma perspectiva totalmente nova e uma série de aventuras para Star Trek."

Aqui está o que você precisa saber sobre Star Trek: Strange New Worlds, incluindo algumas informações sobre o porquê disso.

Ainda não anunciado

A Viacom CBS não disse quando Star Trek: Strange New Worlds estreará no CBS All Access, mas os conjuntos de produção em todo o mundo são encerrados devido à pandemia de coronavírus, por isso, suspeitamos que levará um tempo até que a série abandone o desenvolvimento. palco e entra em filmagens e produção.

Estrelando Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck

O novo programa estrelará os atores Anson Mount como capitão Christopher Pike, Rebecca Romijn como número um e Ethan Peck como oficial de ciência Spock. Pike, Romijn e Peck estão na verdade reprisando seus papéis, pois foram apresentados pela primeira vez na segunda temporada de Star Trek: Discovery.

Alex Kurtzman - o cérebro por trás do universo em expansão de Star Trek da ViacomCBS como parte de seu contrato de cinco anos com a CBS - está liderando o novo programa com Akiva Goldsman e Jenny Lumeh, os três que servem como escritores e produtores de Star Trek: Discovery and Jornada nas Estrelas: Picard.

Muito cedo para reboques

Ainda não há trailers, pois o programa ainda não foi filmado. Marque este guia como favorito, porque o atualizaremos assim que o primeiro vídeo chegar.

CBS All Access (assinatura necessária)

Você precisará do CBS All Access para assistir Star Trek: Strange New Worlds quando estréia. O serviço de streaming de vídeo custa US $ 5,99 por mês. Não há contrato, portanto você pode cancelar a qualquer momento. Há também um nível sem anúncios por US $ 9,99 por mês.

Confira nosso melhor guia de serviços de streaming de vídeo nos EUA para obter mais informações sobre o CBS All Access e como ele funciona

Parte do crescente universo e franquia de Star Trek

Star Trek: Discovery estreou em 2017 como a primeira grande série Star Trek da CBS All Access, e foi seguido alguns anos depois por Star Trek: Picard. Além de Strange New Worlds, há ainda mais shows de Star Trek em desenvolvimento, incluindo uma série animada (Star Trek: Lower Decks) e uma "série baseada na Seção 31" com Michelle Yeoh, que interpretou Philippa Georgiou em Star Trek: Discovery.

Claramente, a ViacomCBS quer aumentar sua franquia Star Trek como um meio de aumentar o CBS All Access e competir melhor com empresas como a Disney, que usa as franquias Walt Disney, Star Wars e Marvel para atrair assinantes da Disney +. Mas não esqueça que a ViacomCBS tem uma infinidade de outras marcas, como Showtime, Paramount, MTV, VH1, Nickelodeon e Comedy Central.

Confira nosso guia de exibição de Star Trek , que lista todos os filmes e programas de Star Trek até o momento e a melhor ordem de exibição.