Todos os filmes de Indiana Jones estão agora disponíveis na Netflix, por isso é um ótimo momento para conversar com seu arqueólogo favorito, que usa chicotes e fedora.

A série de filmes Indiana Jones consiste em quatro filmes. Steven Spielberg dirigiu cada filme, com o criador de Star Wars George Lucas ao seu lado ajudando a escrevê-los. No entanto, uma escolha desses dois causou uma quebra na linha do tempo da história, para que os eventos nos filmes não se alinham cronologicamente se você os assistir por ordem de lançamento. O segundo filme da série é tecnicamente um prequel do primeiro filme.

Para ajudá-lo a entender o sentido de Indiana Jones, colocamos todos os filmes em ordem cronológica. Agora, você pode facilmente assistir as aventuras de Indiana como elas aconteceram. Inclusive incluímos a série de TV The Young Indiana Jones Jones Chronicles em nosso pedido e discutimos futuros filmes de Indiana Jones.

Uma versão com lista com marcadores e sem spoilers deste guia está na parte inferior. Há até um pedido de data de lançamento para os interessados.

NOTA: EXISTEM SPOILERS ABAIXO.

O diretor Steven Spielberg decidiu fazer uma sequência de Indiana Jones, de 1981, e Os Caçadores da Arca Perdida, mas ele não queria que os nazistas fossem os principais vilões novamente, então decidiu fazer o segundo filme antes dos eventos do primeiro filme. Em outras palavras, isso é um prequel.

Tudo começa em 1935, com Indiana Jones (Harrison Ford) em Xangai, antes que uma fuga rápida o veja sobrevoando o Himalaia com seu companheiro Short Round (Jonathan Ke Quan) e um cantor de boate chamado Willie Scott (Kate Capshaw). Quando o avião cai, o trio se encontra em uma pobre aldeia indiana que teve uma pedra sagrada roubada junto com todos os seus filhos.

Cabe a Indy descobrir o que realmente está acontecendo.

Originalmente lançado como Raiders of the Lost Ark, o primeiro filme de Indiana Jones foi posteriormente comercializado como Indiana Jones e The Raiders of the Lost Ark. Ele vê Indiana Jones, novamente interpretado por Harrison Ford, em uma corrida contra os nazistas para encontrar a Arca de o Pacto, um artefato religioso sagrado que os nazistas acreditam ter o poder de torná-los imparáveis.

Situado em 1936, Indiana Jones é informado de que os nazistas estão procurando seu ex-mentor, Abner Ravenwood, que tem as informações necessárias para encontrar a Arca. Indy começa sua busca encontrando a filha de Abner, Marion (Karen Allen), no Nepal - e, juntos, os dois iniciam uma busca mundial pela Arca da Aliança.

Situado em 1938, Indiana Jones (Harrison Ford) descobre que seu pai, Henry Jones (Sean Connery) desapareceu enquanto procurava o Santo Graal, do qual Jesus supostamente bebeu na última ceia. Indy recebe o diário de seu pai sobre a xícara pelo correio, postado em Veneza. Com seu colega Marcus Brody (Denholm Elliot), ele tenta encontrar seu pai e o Santo Graal.

Quase 20 anos após os eventos de The Last Crusade, Indiana Jones (Harrison Ford) é capturada por agentes soviéticos liderados por Irina Spalko (Cate Blanchett), que o força a procurar em um armazém secreto nos EUA por um cadáver mumificado.

Jones escapa, mas está preso no susto vermelho do final dos anos 50 e é suspenso de seu emprego no Marshall College. Ele é abordado por Mutt Williams (Shia LeBeouf), que conta como outro arqueólogo, Harold Oxley (John Hurt), descobriu um crânio de cristal no Peru e depois desapareceu. Está ligado aos soviéticos que o capturaram e, naturalmente, Jones investiga com Mutt.

Você imaginaria que essa série de TV baseada nas aventuras de um jovem Indiana Jones seria colocada em ordem cronológica, mas o programa realmente acontece nos anos 90, com um idoso Indiana (George Hall) iniciando cada episódio relembrando uma aventura de sua juventude .

O episódio então pisca de volta para contar a história.

O programa ricocheteia, dependendo do episódio, com alguns apresentando uma criança Indy (Corey Carrier) e outros apresentando uma adolescente Indy (Sean Patrick Flannery). A maioria dos episódios envolve Jones conhecendo uma figura histórica famosa, como Theodore Roosevelt, Leo Tolstoy ou Charles De Gaulle. A série consiste em 28 episódios em duas temporadas, além de quatro filmes feitos para a TV. Harrison Ford aparece em um episódio (Indiana Jones Jovem e o Mistério dos Blues) como Indiana Jones.

Aqui está uma lista de reprodução do YouTube com todos os episódios ordenados cronologicamente.

Um quinto filme de Indiana Jones, sem título, tem data de lançamento prevista para 29 de julho de 2022. No entanto, esta será a primeira parcela que não será dirigida por Steven Spielberg. O diretor da Ford v Ferrari, James Mangold, deve substituí-lo. Harrison Ford espanará seu fedora mais uma vez, no entanto. Os rumores apontam que o filme será ambientado nos anos 60, portanto Ford e Jones teriam a mesma idade.

Esta é uma versão do guia acima, mas sem spoilers.

Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)

Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)

Série de TV: The Young Indiana Jones Chronicles (1992 a 1996)

Aqui está uma lista sem spoilers, ordenada por quando os filmes estrearam:

Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)

Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)

Série de TV: The Young Indiana Jones Chronicles (1992 a 1996)

The Young Indiana Jones Chronicles (1992 a 1996) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)

