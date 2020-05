Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O conflito no Vietnã durou décadas de combates, desde a eclosão da guerra com a França em 1946, até a divisão política e ideológica do país no norte e no sul, que constituiu a base do envolvimento dos EUA no Vietnã. Esse envolvimento aumentou através de papéis consultivos no início dos anos 1960, até emergir como um conflito total por volta de 1965.

Para os EUA, a era da Guerra do Vietnã é cercada por eventos sociais e culturais significativos na pátria, a passagem de Kennedy, Johnson, Nixon pela presidência e uma rica representação em uma ampla variedade de filmes. Há um vasto número de produções que devem suas histórias ao Vietnã, da série Rambo, a Forrest Gump, a caracterização de Skinner Principal dos Simpson - "eu estava no Nam" - àqueles filmes que realmente contam as histórias do próprio Vietnã.

Aqui apresentamos muitos dos melhores filmes que abordam o Vietnã. Achamos que a melhor ordem é cronológica, com base nas datas dos eventos descritos. Mas também oferecemos várias abordagens diferentes, para as quais você pode pular na tabela abaixo, evitando spoilers, se desejar.

Esses são os filmes que consideramos essenciais para a visualização, não apenas das histórias que eles contam, mas também como eles são contados. Eles são ordenados a se ajustarem ao desenrolar dos acontecimentos da Guerra do Vietnã, embora em alguns casos nos desviem dessa linha do tempo quando a ênfase do filme estiver no retorno para casa, por exemplo. Onde não há nenhum evento claro sendo retratado - porque é uma obra de ficção -, colocamos o filme em sua posição com base em seu conteúdo e contexto na passagem do conflito.

Bom dia, o Vietnã conta a história de Adrian Cronauer (Robin Williams) e do DJ do Serviço de Rádio das Forças Armadas, ingressando no serviço em Saigon em 1965. Enquanto a história se concentra na transmissão cômica de rádio da Cronauer, com um desempenho forte e atrevido de Williams, isso define o cenário para o início da guerra terrestre dos EUA no Vietnã. A história evolui em um cenário de crescente número de tropas, com uma escalada de um Saigon razoavelmente seguro, para um que está passando por distúrbios civis e terrorismo. Reflete sobre a mudança de relacionamento entre as forças americanas e o povo vietnamita. Embora este não seja o começo mais emocionante de qualquer série da Guerra do Vietnã, é um alívio suave antes de chegar aos filmes que estão muito mais centrados na luta real. Cuidado com Forest Whitaker, que também estrela no pelotão.

We Were Soldiers é um dos filmes mais recentes do Vietnã da nossa lista, lançado em 2002, mas lida com a batalha de la Drang em novembro de 1965, uma das primeiras da Guerra do Vietnã nos EUA. A história está intrinsecamente ligada à validação do ataque do helicóptero do tenente-coronel Moore (Mel Gibson) à 7ª Cavalaria Aérea, algo que definiria o conflito; a história é baseada no relato de um jornalista incorporado Joe Galloway (Barry Pepper), com Galloway dizendo que o filme é 80% autêntico. We Were Soldiers conta uma história sangrenta em que não há vencedores reais, mas o faz sem desumanizar os dois lados, enquanto também reflete sobre o impacto na guerra sobre os que ficaram em casa. Seu momento mais chocante é o uso de napalm, um tema que percorre praticamente todos os filmes do Vietnã. Tecnicamente, a batalha de la Drang em We Were Soldiers acontece durante o serviço de Adrian Cronauer no Vietnã, retratado em Good Morning, Vietnam.

O número de vítimas da guerra nos leva a 1966, contando uma história verdadeira relatada por Daniel Lang no The New Yorker em 1969. Michael J Fox interpreta Max Eriksson, uma "cereja" no Vietnã que se junta a um esquadrão para ir a Hill 192. Sargento líder do esquadrão Meserve, interpretado por um poderoso Sean Penn, tem outras idéias para a missão, sequestrando uma garota vietnamita para levar com eles um pouco de "R&R". É uma história assustadora, retratando o colapso de qualquer tipo de padrão moral e o conflito entre camaradas que se segue. O filme de 1989 do diretor Brian De Palma aborda muitos dos tópicos que vemos nos filmes do Vietnã, particularmente a desumanização dos vietnamitas refletida nas IGs dos EUA. Fique atento à aparição de Dale Dye, que também estrela em Pelotão e Nascido em 4 de julho.

Rescue Dawn conta a história de Dieter Dengler (Christian Bale), um piloto da Marinha dos EUA abatido durante uma missão de operações negras sobre o Laos. Dirigido por Werner Herzog, o filme de 2006 é baseado na experiência da vida real de Dengler durante seu tempo em cativeiro, fuga e eventual resgate. Ambientado em 1966, Dengler é mantido em cativeiro com alguns outros prisioneiros de guerra e o filme aborda o desespero e a desenvoltura dos prisioneiros, refletindo sobre a selva sendo o inimigo real. O personagem de Bale se torna mais admirável com o filme, e os fãs de curiosidades apreciarão o fato de que os atores perderam peso antes de começar a filmar o visual emaciado, antes de voltar ao peso total para filmar as cenas de abertura.

O pelotão de Oliver Stone é a peça central do gênero de filmes do Vietnã. Lançado com elogios da crítica em 1986, é baseado nas próprias experiências de Stone no Vietnã. O soldado Chris Taylor, de Charlie Sheen, é atraído pelo conflito entre o sargento Barnes (Tom Berenger) e o sargento Elias Grodin (Willem Dafoe), que diferem em sua abordagem de como a guerra deve ser travada. O pelotão apreende a moralidade escorregadia da guerra, combatendo a libertação que os soldados buscam da tensão que estão sofrendo, culminando em uma batalha baseada na ofensiva do Ano Novo de 1968. A caracterização e as performances são uma masterclass, tornando-a uma das mais importantes Filmes do Vietnã por aí.

A Full Metal Jacket nos devolve ao campo de treinamento, com o sargento Hartman de R. Lee Ermy, instruindo os fuzileiros navais enquanto se preparam para a guerra no Vietnã. O filme, baseado no romance de Gustav Hasford, The Short-Timers, divide-se perfeitamente em duas partes, em Parris Island para o treinamento da USMC e no Vietnã para o segundo semestre, na época da Ofensiva Tet em 1968. O filme de Stanley Kubrick em 1986 é mais notável por seu roteiro, o alinhador institucionalizado de Ermy (grande parte improvisado de suas próprias experiências como sargento) contra a "normalidade" de Joker Davis (Matthew Modine), que se apresenta muito mais fundamentado; você não pode deixar de rir do diálogo. Full Metal Jacket leva você para um lugar escuro, mas deixa você com um sorriso no rosto.

Hamburger Hill vê a 101 Airborne assalto Hill 937, em uma onda onerosa e brutal de 11 assaltos contra o norte-vietnamita, em 1969. Os custos humanos de ambos os lados são severos, com a luta cada vez mais desesperada, ao mesmo tempo lidar com coisas como chuvas torrenciais transformando a encosta no que é efetivamente um deslizamento de terra. Hamburger Hill não tem os elogios dos filmes do Vietnã que seguiu - Pelotão e Full Metal Jacket - mas conta uma história importante: apesar do sacrifício, o Hill 937 não teve uma importância estratégica real e foi abandonado logo após a vitória dos EUA. Entre os combates brutais, o filme comenta a visão da guerra na pátria e a discriminação racial, novamente um tema comum desses filmes, enredados na revolução cultural do final dos anos 1960.

Apocalypse Now é um dos filmes seminais do Vietnã, mas é bastante difícil de colocar na linha do tempo, porque na verdade é baseado no Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Apocalypse Now segue Martin Sheen como o capitão Benjamin Willard enquanto ele rastreia o trapaceiro coronel Walter Kurtz, interpretado por Marlon Brando. O que é característico em Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, é o caos que Willard encontra em sua missão, que parece estar nos últimos estágios da guerra. Desde o icônico assalto aéreo Ride of the Valkyries até Kurtz, você não pode deixar de ser dominado por esta obra-prima de 1979. Acredita-se que o personagem de Kurtz se baseie na vida real de Tony Poe, um agente da CIA que comandou um exército secreto fora do Laos durante a Guerra do Vietnã.

Tigerland, de Joel Schumacher, é ambientado em 1971 e olha o Vietnã sob um ponto de vista posterior do que muitos outros do gênero. É baseado na própria experiência do roteirista - Ross Klavan - na Tigerland, usando personagens reais para criar aqueles no filme. Ela está centrada no treinamento de infantaria dos EUA em Fort Polk, preparando grunhidos para ir ao Vietnã. Um jovem Colin Farrell interpreta Private Bozz, que apresenta um problema específico para a equipe de treinamento. A negatividade em torno da guerra é abundante, com pessimismo real; Embora a camaradagem que vimos em outros filmes persista, ela também revisita a divisão e o bullying, puxando o estereótipo de treinamento visto em Full Metal Jacket.

Parte da trilogia de Oliver Stone no Vietnã, Nascido em 4 de julho é talvez o filme mais comovente dessa lista. Ele rastreia a vida de Ron Kovic, desde sonhos de infância All-American, até o Vietnã, lesões, experiências de um hospital veterano até campanhas contra a guerra. É facilmente a performance mais impactante de Tom Cruise, apoiada por alguns rostos familiares - Tom Berenger e Willem Dafoe - interpretando personagens muito diferentes de Platoon. Nascido em 4 de julho, aborda a noção de patriotismo, o sentimento anti-guerra da pátria e o movimento pelos direitos civis. É difícil não se deixar levar pela história, que cai naturalmente no final da lista de observação do Vietnã, embora o próprio combate do Vietnã ocorra em 1967.

O Deer Hunter segue a história de três amigos - interpretados por Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage - da siderurgia na Pensilvânia à luta no Vietnã. É uma adaptação de The Man Who Came to Play, uma história sobre Las Vegas e roleta russa, usando o Vietnã como cenário, em vez de estar relacionada a algo relatado como tendo acontecido no Vietnã. Nesse sentido, isso é menos um filme da guerra do Vietnã e mais a história desses três amigos; de fato, há mais de uma hora de história antes de você chegar ao Vietnã. Mas em termos de uma linha do tempo do Vietnã, o final do filme mostra Mike Vronsky (De Niro) retornando ao Vietnã durante a queda de Saigon, em 1975, para encontrar seu amigo desaparecido (Walken). Há performances poderosas de Walken e De Niro que realmente fazem o filme, embora alguns possam achar um pouco ponderado para os padrões modernos.

A lista completa não será do agrado de todos. De fato, alguns dos filmes mais antigos, como The Deer Hunter e Apocalypse Now, podem ser um pouco lentos. Esses filmes da década de 1970 levam muito mais tempo para chegar a algum lugar e, embora a recompensa seja algumas cenas realmente poderosas, para alguns espectadores, você pode querer apenas entrar em ação.

Então, cortamos a seleção e ignoramos a linha do tempo para apresentar um pedido de filmes do Vietnã que é apenas para o entretenimento de ação militar:

Nós somos soldados

Casaco Full Metal

Pelotão

Hamburger Hill

Baixas de guerra

Tigerland

Fora do cinema, há outras áreas que você pode querer explorar.

Embora existam muitos documentários, recomendamos que você mergulhe no documentário de Ken Burns e Lynn Novick, The War War, disponível na Netflix. Este documentário é épico por si só, com escopo e cobertura que poucos outros abordam. Existem 10 episódios, com duração superior a uma hora cada, seguindo a linha do tempo desde a derrota francesa até a Queda de Saigon - a totalidade do envolvimento dos EUA. Ele se passa no contexto da mudança do cenário político e cultural dos EUA nas décadas de 1960 e 1970 e merece os elogios que ganhou, é emocionante.

Tour of Duty era uma série de TV entre 1987-1990, emergindo da mesma época que muitos dos grandes filmes do Vietnã, como Platoon e Full Metal Jacket. Embora o Tour of Duty tenha durado apenas três anos, a sensação desta série de TV reflete muito do que você vê em outros lugares, mais memorável para o uso se Paint it Black, dos Rolling Stones, como sua música tema. A série CBS segue a vida do segundo pelotão, empresa Bravo, a partir de 1967. Os fãs de curiosidades ficarão felizes em saber que as filmagens da segunda e terceira séries usaram o antigo conjunto de M * A * S * H, a comédia médica da Guerra da Coréia Series.