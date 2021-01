Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Homem-Aranha não é um super-herói cômico típico; ele é um personagem do Verso-Aranha, uma teia complexa de Pessoas-Aranha em universos alternativos.

A franquia Homem-Aranha que todos nós conhecemos é apenas uma parte, e é complicada, abrangendo várias reinicializações ao longo de algumas décadas. O lançador de teias foi retratado por vários atores - mais recentemente por Tom Holland. E embora a Sony detenha os direitos do Homem-Aranha, ela emprestou o personagem à Marvel, de propriedade da Disney, para alguns filmes do Universo Cinematográfico da Marvel.

Enquanto isso, a Sony também está produzindo seus próprios filmes derivados do Verso-aranha, como Venom, de 2018. Há uma sequência de Venom e outro filme independente planejado para 2021 também. Eles não farão parte do MCU da Disney. Não temos certeza de como tudo isso vai se desenrolar, mas uma história em quadrinhos recente do Venom potencialmente estabelece a base para como o simbionte alienígena de Tom Hardy em Venom pode se juntar ao MCU.

Não vamos esquecer também que a Marvel escolheu Sam Raimi para dirigir Doctor Strange em Multiverse of Madness, um filme MCU que está por vir. Raimi, se você não sabia, dirigiu todos os três filmes do Homem-Aranha Tobey Macguire do início dos anos 2000. Isso está gerando especulações de que Peter Parker de Macguire poderia ressurgir por meio da sequência de Doctor Strange, que supostamente é sobre a quebra da realidade.

Então, este é um momento fantástico para assistir novamente o Homem-Aranha se você quiser saber tudo sobre o MCU ou simplesmente aprender mais sobre o Verso-Aranha - especificamente a franquia Homem-Aranha, que consiste em três filmes de Tobey Macguire, dois de Andrew Garfield filmes, dois filmes de Tom Holland (mais os três filmes MCU em que ele apareceu como Homem-Aranha), Venom e o sucesso de animação Homem-Aranha: Into the Spider-Verse.

No final deste guia, você encontrará uma versão de lista com marcadores sem spoiler.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Sucesso surpresa que arrecadou mais de US $ 375 milhões nas bilheterias dos EUA, o longa-metragem de animação é dirigido por Bob Persichetti. Ele mostra um personagem chamado Miles Morales (dublado por Shameik Moore) sendo mordido por uma aranha radioativa e desenvolvendo poderes semelhantes ao que Peter Parker faz na maioria dos filmes do Homem-Aranha. Morales então conhece outras pessoas que têm poderes de aranha.

Into the Spider-Verse ganhou o prêmio de Melhor Animação no 91º Oscar. Recomendamos que você comece com este filme porque ele revela várias versões do Homem-Aranha vindo de vários universos, também conhecido como Verso-Aranha.

squirrel_widget_237814

Muito antes de Marvel e The Avengers e o MCU, este filme de 2002 foi o que os filmes de super-heróis esperavam ser - sucessos com uma grande história. Dirigido por Sam Raimi, o filme segue o jovem Peter Parker (interpretado por Tobey Macguire) enquanto ele desenvolve super velocidade, força e a habilidade de produzir teias e grudar em paredes após ser picado por uma aranha geneticamente aprimorada. O filme também é estrelado por Kirsten Dunst como Mary Jane Watson e Willem Dafoe como o vilão Green Goblin.

squirrel_widget_237829

Uma das sequências de super-heróis mais amadas mostra Tobey MacGuire retornar para enfrentar seu mentor Otto Octavius, que se transformou no Doutor Octopus após um experimento que deu errado. Para tornar as coisas mais difíceis para Parker desta vez, seus poderes estão falhando e seu relacionamento com Mary Jane está em ruínas. Sam Raimi voltou a dirigir este filme também.

O último filme da trilogia Homem-Aranha de Sam Raimi é o mais decepcionante. Ele vê a maioria dos atores principais da série de volta, como Macguire como Peter Parker, Dunst como Mary Jane e James Franco como Harry Osborne. Mas, desta vez, o Homem-Aranha é forçado a enfrentar dois inimigos: O perigoso simbionte Venom, que se juntou ao colega jornalista Eddie Brock (Topher Grace); e Flint Marko, um bandido de pequeno porte que teve um papel na morte do tio de Peter, Ben.

A Sony reiniciou a franquia Homem-Aranha em 2012, mas com Andrew Garfield no papel principal como Peter Parker e Emma Stone como sua namorada Gwen Stacey. O filme mostra Parker descobrindo algumas das pesquisas de seu falecido pai sobre uma maneira de os humanos regenerarem membros perdidos. Peter passa essas notas para o ex-parceiro de seu pai, Curt Conners (interpretou Rhys Ifans), que usa as novas informações para tentar um experimento perigoso.

squirrel_widget_237828

Garfield retorna para interpretar Parker, enquanto Jamie Foxx estrela como o vilão Electro. Não apenas Peter luta contra o Electro neste filme, mas ele deve enfrentar seu amigo em estado terminal, Harry Osborne, que acredita que o sangue do Homem-Aranha pode ser a chave para curá-lo. Vindo do sucesso do primeiro filme, a Sony fez grandes planos para dar corpo ao universo do Homem-Aranha, incluindo spin-offs centrados em Venom e The Sinister Six. No entanto, The Amazing Spider-Man 2 foi uma bomba que muitos desses planos foram cancelados.

squirrel_widget_237853

Após o colapso de seu próprio universo do Homem-Aranha, a Sony concordou em permitir que o personagem do Homem-Aranha fosse usado pela Marvel no MCU. Isso levou à estreia de Tom Holland como Peter Parker na Guerra Civil. Quando o Capitão América (interpretado por Chris Evans) e Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr) caem em lados opostos de um debate sobre o controle governamental de super-humanos, eles recrutam suas próprias equipes para se enfrentarem, levando Tony a visitar o apartamento de Peter em Nova York Cidade.

squirrel_widget_157994

Após sua aventura com Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr), o holandês Peter Parker volta para casa para sua vida com sua tia May (interpretada por Marisa Tomei). No entanto, com aquele gostinho da vida dos Vingadores, Parker continua lutando contra o crime em seu bairro, o que o leva a enfrentar Adrian Toomes (interpretado por Michael Keaton), um ex-trabalhador da construção civil que está vendendo armas recuperadas da Batalha de Nova York em o primeiro filme dos Vingadores.

squirrel_widget_158010

Na terceira entrada do Homem-Aranha no MCU, Tom Holland nos deu um dos momentos mais comoventes na série de mais de 20 filmes, quando vemos o destino de Peter Parker após o estalo. Também veremos a luta do Homem-Aranha na armadura “Aranha de Ferro”, que é basicamente uma roupa do Homem de Ferro projetada para o Homem-Aranha.

squirrel_widget_158059

Embora o Homem-Aranha não seja apresentado em uma tonelada no Endgame, esta parcela dos Vingadores é importante para o futuro do MCU e do Homem-Aranha, pois configura Peter Parker como o potencial futuro líder dos Vingadores. Tom Holland também oferece outro arrancador de lágrimas, quando seu mentor, Tony Stark, faz o sacrifício final.

squirrel_widget_157764

O primeiro filme pós-Endgame MCU, Homem-Aranha: Longe de Casa, mostra Peter Parker da Holanda lidando com as consequências da morte de seu ídolo e mentor, Tony Stark. Quando em uma viagem de campo para a Europa, Parker é contatado por Nick Fury (interpretado por Samuel L Jackson), que quer que ele seja um dos líderes dos Vingadores. Enquanto Parker está inicialmente hesitante, ele encontra outro mentor para ajudá-lo no processo na forma de Mysterio (interpretado por Jake Gyllenhaal).

squirrel_widget_195594

A Sony finalmente começou a desenvolver o universo do Homem-Aranha com o Venom de 2018. Segue-se a história do jornalista investigativo Eddie Brock (interpretado por Tom Hardy) enquanto ele descobre julgamentos antiéticos - conduzidos pela corporação Life Foundation - em simbiotes alienígenas encontrados no espaço. Quando Brock invade o laboratório da Fundação, um dos simbiontes se liga a ele e se torna Venom.

Nota: Como não há aparição do Homem-Aranha em Venom, este filme é opcional. No entanto, eventualmente (e presumivelmente), Venom e o Homem-Aranha se encontrarão em um futuro filme do Verso-Aranha.

squirrel_widget_237866

Esta é uma versão do guia acima, completa com o filme Venom opcional, mas sem spoilers.

Homem-Aranha: Para o Verso-Aranha (2018)

Homem-Aranha (2002)

Homem-Aranha 2 (2004)

Homem-Aranha 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Homem-Aranha: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Vingadores: Endgame (2019)

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)

Opcional: Venom (2018)

Então talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Escrito por Maggie Tillman.