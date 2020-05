O que é o HDMI eARC? Por que é diferente do HDMI ARC?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você pode ter visto o HDMI eARC listado como uma das especificações do seu novo sistema de TV, receptor AV ou alto-falante, mas o que isso significa?

Explicamos o que o HDMI eARC faz e como ele é diferente do HDMI ARC, que você também pode ter visto anteriormente como um logotipo no kit de entretenimento doméstico.

Antes de nos aprofundarmos no eARC especificamente, explicaremos um pouco sobre o HDMI ARC.

ARC significa canal de retorno de áudio, com dispositivos suportados capazes de usar uma conexão HDMI convencional para fornecer e receber canais de áudio juntamente com vídeo, em vez de depender de uma conexão de áudio digital óptica óptica dedicada e separada.

Um cabo de áudio óptico (TOSLINK) tem uma função - fornecer áudio da TV, digamos, para um receptor ou diretamente para um alto-falante. É bom, limpo e pode enviar vários canais de áudio para o seu dispositivo final.

No entanto, é efetivamente idiota e é limitado à quantidade de dados que pode transportar é limitada. De fato, ele não é capaz de transmitir áudio multicanal de alta qualidade - como Dolby TrueHD e DTS: X - nem pode carregar faixas Dolby Atmos.

O HDMI ARC, por outro lado, não apenas limpa o gerenciamento de cabos - é necessário apenas um cabo HDMI saindo da parte traseira da TV - mas também possui maior largura de banda para brincar. É certo que o HDMI ARC padrão ainda é limitado em sua saída, com um máximo de 5.1 canais de áudio compactado que podem ser transmitidos da TV para a barra de som, mas traz outros benefícios.

Para iniciantes, você pode usar o HDMI CEC, o que significa que você pode arquivar vários controles remotos em favor de apenas um - que pode ser usado para controlar automaticamente a TV e outros dispositivos. Além disso, o HDMI ARC possui correção automática de sincronização labial, que pode ser ativada ou desativada.

Agora no HDMI eARC (canal de retorno de áudio aprimorado), que vai um pouco mais longe ainda. Possui largura de banda ainda maior que o ARC convencional, e pode transmitir os formatos multicanal mais complexos, como Dolby TrueHD, DTS: X e, principalmente, Dolby Atmos.

Vale ressaltar que o HDMI ARC é capaz através das portas HDMI 1.4 e superiores, enquanto o HDMI eARC está disponível apenas através de portas com o mais recente padrão HDMI - HDMI 2.1.

A maioria das TVs lançadas nos últimos anos oferecerá pelo menos uma conexão HDMI ARC na parte traseira, muitas barras de som e receptores também. Você precisa verificar as especificações originais do seu dispositivo ou a parte traseira do seu aparelho.

Muitos dispositivos rotularão uma porta para indicar que ela é suportada - "HDMI IN-2 (ARC)" ou algo semelhante. Alguns conjuntos e dispositivos têm o ARC ativado em todas as portas.

Embora o HDMI eARC normalmente exija uma porta HDMI 2.1, é suportado principalmente por TVs e dispositivos lançados no último ano ou mais - a partir de meados de 2019.

Há uma exceção à regra. Algumas funcionalidades do eARC funcionam através do HDMI 2.0, se o fabricante enviou o firmware para seus aparelhos / receptores / alto-falantes para suportá-lo.

Você precisa verificar com o fabricante para ver se ele adicionou suporte. Mas, novamente, ele estará apenas em receptores e TVs a partir de 2019 e realmente.

Nem todos os cabos HDMI são compatíveis com a compatibilidade com eARC. Alguns simplesmente não têm a largura de banda capaz de transportar os canais de áudio extras e outros benefícios, juntamente com o vídeo HDR 4K até 120fps ou até 8K.

A maioria dos cabos de "alta velocidade" é boa, desde que eles tenham suporte a "Ethernet".

No entanto, se você estiver preocupado, agora existem muitos cabos no mercado que afirmam poder transportar 48Gbps e, portanto, recursos eARC. Eles também não precisam ser caros - com leads compatíveis com eARC Ultra High Speed a preços razoáveis disponíveis na Amazon, por exemplo.

squirrel_widget_237007