HBO Max vs HBO Now vs HBO Go: Qual a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Por alguma estranha razão, a HBO acha que precisa oferecer três serviços de streaming de TV. Eles são chamados de HBO Go, HBO Now e HBO Max, e são todos distintos e semelhantes ao mesmo tempo. Para ajudá-lo a descobrir o que é melhor para você, nós os confrontamos neste guia rápido, que mostra como eles diferem em termos de preço, dispositivos suportados e conteúdo disponível para assistir.

O HBO Go foi lançado em 2010. É um serviço de streaming de TV gratuito disponível para pessoas que compraram a HBO como um canal premium por meio de um provedor de cabo ou satélite. O HBO Go oferece conteúdo original do canal HBO, incluindo séries, documentários e especiais, além de uma seleção de filmes. Ele suporta transmissão simultânea e está disponível apenas nos EUA.

O que é o HBO Go e como você o assiste?

Você pode usar o HBO Go para assistir a toda a biblioteca da HBO , incluindo séries de sucesso como Game of Thrones, Sex in the City, Chernobyl, Westworld, etc.

Há também uma coleção rotativa de séries e filmes adquiridos. Nós o usamos para assistir a filmes de John Wick 3, Detetive Pikachu, Us e Die Hard. A maioria dos novos filmes e programas estão disponíveis no HBO Go, ao mesmo tempo em que estreiam na TV. Mas os programas em andamento que fazem parte de uma "série da HBO" - como Last Week Tonight com John Oliver - não estão disponíveis quando estréia. Em vez disso, eles são adicionados dentro de 24 horas.

O HBO Go não oferece conteúdo de TV ao vivo ou transmissões de eventos em tempo real.

O HBO Go está incluído na sua assinatura do canal HBO, que pode custar de US $ 5 a US $ 20 por mês, dependendo do seu provedor.

A HBO Now funciona nos seguintes dispositivos : iPhone (5S e posterior), iPad (quinta geração e posterior), Apple TV (segunda geração e posterior), tablets Amazon Fire (quarta geração ou posterior), dispositivos Fire TV, Android telefones e tablets (versão 5 e posterior), dispositivos Android TV (como o Nvidia Shield), Chromecast, TVs inteligentes da Sharp, Samsung e Sony Bravia, Roku (segunda geração e posterior), PlayStation 4, Xbox One, TiVo e Macs e Windows 10 com os navegadores Chrome, Firefox, Edge, IE 11 e Safari.

Primeiro, adquira uma assinatura HBO através do seu provedor de TV. Se você não possui uma assinatura, acesse HBO.com/ways-to-get. Ou, para verificar se o seu provedor de TV suporta o HBO Go, acesse play.HBOGO.com/login e verifique se o seu provedor de TV está listado. Quando estiver pronto, faça login no HBOGO.com ou no aplicativo HBO Go. Você precisará escolher seu provedor de TV e inserir as credenciais da sua conta.

HBO Now lançado em 2015. É o que é chamado de serviço de streaming de TV "autônomo" - principalmente. porque não requer uma assinatura de canal HBO através do seu provedor de cabo ou satélite. Como o HBO Go, ele oferece conteúdo original do canal HBO, além de uma seleção de filmes. Ele também suporta transmissão simultânea e está disponível apenas nos EUA.

HBO Now hands-on: Uma verdadeira experiência de corte de cabo

O HBO Now oferece exatamente o mesmo conteúdo que o HBO Go , mas sem a necessidade de uma assinatura a cabo. Você tem séries como Big Little Lies, True Detective e The Wire, além de documentários como McMillions e adquiriu filmes e programas como The Lego Movie e Apocalypse Now. A maioria dessas coisas está disponível ao mesmo tempo em que estréia na TV - novamente, com a exceção do "reality show da HBO". Também não há opção de TV ao vivo.

A HBO Now custa US $ 14,99 por mês e pode ser facilmente cancelada a qualquer momento.

A HBO Now funciona nos seguintes dispositivos : iPhone (5S e posterior), iPad (quinta geração e posterior), Apple TV (segunda geração e posterior), tablets Amazon Fire (quarta geração ou posterior), dispositivos Fire TV, Android telefones e tablets (versão 5 e posterior), dispositivos Android TV (como o Nvidia Shield), Chromecast, TVs inteligentes da Sharp, Samsung e Sony Bravia, Roku (segunda geração e posterior), PlayStation 4, Xbox One e Macs e PCs com Windows 10 executando os navegadores Chrome, Firefox, Edge, IE 11 e Safari.

Isso é simples: acesse HBONow.com/order e clique em Iniciar seu teste gratuito. Você também pode fazer isso no aplicativo HBO Now ou através de um provedor de assinatura digital, como o Prime Video Channels da Amazon ou o Hulu. Você precisará criar uma conta e fornecer uma forma de pagamento. Para obter mais informações sobre como obter o HBO Now, incluindo como fazer login no seu dispositivo, consulte esta página de suporte.

A HBO Max foi chamada de "plataforma" pela Warner Media, dona da HBO. Mas, como a HBO Now, é um serviço de transmissão de TV "autônomo" nos EUA que não requer cabo ou satélite. Ele contará com 10.000 horas de shows e filmes premium, incluindo conteúdo do canal HBO, além de originais chamados Max Originals e programação de outras marcas da WarnerMedia (como o DC Universe e o Cartoon Network).

A HBO Max incluirá toda a HBO, programação original (Max Originals), uma coleção de séries e filmes adquiridos e conteúdo das marcas e bibliotecas da WarnerMedia, incluindo Warner Bros., New Line Cinema, DC, CNN, Turner, Looney Tunes e mais . Alguns dos grandes títulos incluem Game of Thrones, Sex and the City, Amigos, The Big Bang Theory, Pretty Little Liars e The Fresh Prince.

O HBO Max custará US $ 14,99 por mês quando for lançado em maio. Os assinantes atuais do HBO Now terão acesso ao HBO Max gratuitamente.

A WarnerMedia afirmou que o HBO Max estará disponível "em muitos dispositivos populares", incluindo telefones, tablets, navegadores Mac e PC, players de mídia e consoles de jogos. Confira aqui a lista completa de compatibilidade quando o HBO Max for lançado.

O HBO Max estará disponível no HBOMax.com . Agora, os assinantes faturados diretamente pela HBO ou Apple e o Google terão acesso instantâneo ao HBO Max quando for lançado, sem nenhum custo extra. Para descobrir onde é cobrada sua assinatura do HBO Now, consulte esta página de suporte.

Os assinantes da HBO que obtiverem HBO pela AT&T TV, DirecTV, AT&T U-Verse ou Spectrum terão acesso ao HBO Max gratuitamente.

A WarnerMedia disse que você também poderá se inscrever através da AT&T, DirecTV, AT&T U-Verse, Spectrum, YouTube TV, Apple e Google Play.

Aqui está sua árvore de decisão: você assina a HBO através de um provedor de TV? Então use o HBO Go. Você é um cortador de cordão? Inscreva-se no HBO Max quando for lançado em maio; possui toda a HBO - como a HBO Go e a HBO Now, ambas oferecem - mas não requer assinatura por cabo ou satélite e possui conteúdo adicional do amplo portfólio de marcas da WarnerMedia. É sem dúvida o melhor negócio, se você ainda não possui o canal HBO.

Se você deseja transmitir conteúdo da HBO neste instante, mas não quiser esperar o HBO Max ou comprar o canal da HBO para usar o HBO Go, obtenha o HBO Now por enquanto. Quando o HBO Max estiver disponível, você terá acesso instantâneo de qualquer maneira e não custará um centavo a mais.