Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

The Last Dance, a documentação da ESPN sobre Micheal Jordan e Chicago Bulls, é o documentário mais procurado para assistir no momento, superando até o sucesso de bilheteria Tiger King, da Netflix, de acordo com dados e tendências de pirataria nas mídias sociais.

Se você é como nós, não pode esperar pelos próximos episódios. Seja você um fã antigo revivendo as façanhas do GOAT ou um novo fã que queira aprender tudo o que puder sobre as lendas da NBA, este documentário se tornou uma TV obrigatória. Ele é exibido na ESPN nos EUA, enquanto a Netflix detém os direitos de The Last Dance no exterior (o programa será exibido nos EUA neste verão).

A ESPN está lançando dois episódios por semana, e toda a série limitada consiste em 10 episódios. Recomendamos assisti-lo com o Twitter aberto no seu telefone, porque, como o Tiger King, ele inspirou algum conteúdo de memes bastante hilário. Isso se deve em parte ao grande elenco de personagens (jogadores da NBA) e seus comentários coloridos através de uma mistura de imagens vintage e entrevistas recentes.

Você pode ver MJ nos bastidores chorando por seu primeiro troféu do campeonato da NBA em 1991, acompanhado de gostosas de seus contemporâneos, como Dennis Rodman e Scottie Pippen. De fato, muitos desses jogadores estrelam outros documentários e filmes incríveis que você deve conferir a seguir. Reunimos alguns deles para aqueles que amam The Last Dance e querem mais para assistir.

O período de 18 meses de Michael Jordan como jogador de beisebol da liga menor será inevitavelmente abordado em The Last Dance (estamos apenas a duas semanas da série neste momento). Este documentário de uma hora é preenchido com cenas dos bastidores da Jordânia no sistema da liga menor do Chicago White Sox. Também se concentra na morte do pai de Michael, que alguns diriam que o empurrou para jogar beisebol.

Talvez a coisa mais interessante de assistir em The Last Dance seja como Michael Jordan foi discutido e tratado bem antes de se tornar um dos maiores atletas de todos os tempos. Se você concorda, este documentário de 1990 - lançado antes de MJ ganhar um ringue - mostra como ele era respeitado e reverenciado entre seus pares. O melhor de tudo é que atualmente há uma cópia para assistir no YouTube.

Este episódio do documentário da ESPN Sportscentury narra a carreira de Michael Jordan imediatamente após sua aposentadoria final em 2003 e apresenta algumas entrevistas recicladas de The Last Dance. O episódio também está disponível online no YouTube.

O Los Angeles Lakers e o Boston Celtics têm uma das maiores rivalidades do esporte, e foi no auge da época em que Michael estava entrando no campeonato. Esta série de documentários mostra a ascensão de Larry Bird, do Celtic, e de Magic Johnson, do Laker - os dois jogadores com os quais Jordan se comparava enquanto trabalhava duro para se tornar o jogador mais dominante da NBA.

Na primeira viagem de Michael Jordan às finais da NBA, ele jogou o Lakers de Magic Johnson. Que as finais dos Bulls e Lakers poderiam ter sido uma prévia da versão dos anos 90 da rivalidade entre Celtics e Lakers. No entanto, foi descarrilado meses depois, quando Magic Johnson anunciou que era HIV positivo e posteriormente se aposentou da NBA após a temporada. Este documentário se concentra em toda essa saga.

O antagonista primário, pelo menos nos primeiros anos, da carreira de Michael Jordan está documentado nesses 30 a 30 da ESPN. Segue a construção do Detroit Pistons, campeão mundial de 1989 e 1990. Ambas as equipes estariam entre as últimas a vencer Michael Jordan nos playoffs.

Dennis Rodman tem muito tempo nas telas em The Last Dance, mas se você quiser ver a história completa do único membro dos Bulls dos anos 90 - e talvez americano - a fazer amizade com o ditador da Coréia do Norte, então este é o documentário para você . É basicamente a história de sua vida.

Pode surpreender os fãs mais jovens da NBA ao saber que Shaquille ONeal começou sua carreira no time Orlando Magic com outra jovem estrela, Penny Hardaway. Este documento mostra a construção de uma equipe jovem com lampejos de grandeza - como quando derrotaram Michael Jordan nos playoffs de 1995 - antes que os muros caíssem.

Este documentário conta uma época mítica em que o New York Knicks não era apenas uma franquia competente, mas também um eterno candidato ao campeonato. De 1970 a 1973, os Knicks foram para três das quatro finais e venceram dois campeonatos, com o futuro técnico do Chicago Bulls Phil Jackson como um dos principais jogadores da equipe.

Reggie Miller era um dos jogadores de basquete que Michael Jordan e o Chicago Bulls enfrentavam rotineiramente nos playoffs. Mas essa série de documentários segue a rivalidade entre Miller e os Knicks.

Nas finais de 1993, o Bulls enfrentou Charles Barkley e o Phoenix Suns. Este documentário de 30 para 30 conta a história do treinador do time de Phoenix, Paul Westphal, e como sua influência mudou o basquete e a maneira como ele é jogado.

Talvez tão importante quanto qualquer conquista que ele teve na NBA foi quando Michael Jordan (com a ajuda de Bill Murray) venceu o Mon Stars, ajudando os Looney Toons a evitar uma vida inteira de servidão em Moron Mountain e retornando os talentos roubados de outros superstars da NBA .

Então confira: Se você gosta de Tiger King, assista a esses programas a seguir.