A NBCUniversal revelou que o lançamento do Trolls World Tour foi um sucesso não qualificado. Ele faturou US $ 100 milhões nas suas primeiras três semanas apenas nos EUA - mais do que o filme original dos Trolls fez nos cinemas.

E isso levou o chefe do estúdio a prometer mais lançamentos em casa no dia a dia do Video Premium on Demand (PVOD) no futuro.

No entanto, seus comentários esfregaram pelo menos uma cadeia de teatro da maneira errada. A AMC declarou que, se tais planos forem levados adiante, banirá os filmes da Universal de seus mais de 1.000 cinemas em todo o mundo.

"Os resultados da Trolls World Tour excederam nossas expectativas e demonstraram a viabilidade do PVOD", explicou o chefe da NBCUniversal Jeff Shell ao Wall Street Journal. "Assim que os cinemas reabrirem, esperamos lançar filmes nos dois formatos".

O CEO da AMC, Adam Aron, respondeu com raiva em uma carta aberta ao estúdio: "É decepcionante para nós, mas os comentários de Jeff sobre as ações e intenções unilaterais da Universal não nos deixaram escolha", escreveu ele.

"A partir de imediatamente, a AMC não exibirá mais filmes da Universal em nenhum de nossos cinemas nos Estados Unidos, Europa ou Oriente Médio".

É um tiro na proa do estúdio que pode ter grandes ramificações para seus lançamentos de filmes no futuro.

Será interessante ver como ele se desenvolve nas próximas semanas e meses, especialmente quando chegamos ao fim do bloqueio e os cinemas começam a reabrir.

My Take por Stuart Miles Fundador e CEO de bolso

A caixa de Pandora se abriu e o mundo nunca mais será o mesmo. Ok, então isso provavelmente é um pouco dramático, mas acontece que quando você pede às pessoas que paguem mais por um filme para alugá-lo em casa mais cedo do que o normal, elas ficam mais do que felizes em fazê-lo. Especialmente quando eles não podem ir ao cinema porque está fechado.

Arrecadando cerca de US $ 100 milhões nas suas primeiras três semanas apenas nos EUA, o Trolls World Tour fez a Universal perceber que talvez não precisasse de cinemas tanto quanto pensava. Isso, como você pode imaginar, como cadeias de teatro enfurecidas nos EUA, especialmente na AMC. Ele afirmou que, se a NBCUinversal espera fazer o mesmo fora do bloqueio, pode esquecer de exibir seus filmes em qualquer cinema da AMC no futuro. Ai.

Mas essa é uma grande aposta, especialmente quando a Universal tem o próximo filme da franquia Velozes e Furiosos, Minions: The Rise of Gru, Sing 2 e Jurassic World: Dominion, que será lançado no próximo ano. No entanto, é claramente um aviso para outras pessoas que contemplam filmes semelhantes - a Disney está renunciando a um lançamento cinematográfico de Artemis Fowl em favor de colocá-lo diretamente no Disney +, por exemplo.

Isso pode resultar em uma mudança sísmica na maneira como a indústria cinematográfica funciona, mesmo após o fechamento dos bloqueios. O mundo está mudando e, para alguns, está mudando para sempre.

Além da turnê mundial dos Trolls, a Universal disponibilizou vários outros filmes em plataformas digitais durante esse confinamento, incluindo The Invisible Man, Emma, The Hunt e Military Wives.

Não é o único estúdio a lançar seus lançamentos cinematográficos mais cedo, a Sony Pictures também lançou Bloodshot em formato digital, estrelado por Vin Diesel, depois que os cinemas fecharam nos EUA e no Reino Unido.