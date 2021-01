Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É muito legal que dois dos monstros mais icônicos do cinema compartilhem o mesmo universo cinematográfico.

Graças aos filmes Alien vs Predator, as franquias Alien e Predator convergiram para acontecer na mesma linha do tempo. Agora, existem 12 filmes no total para assistir - se você quiser revisitar o que é conhecido como Universo Alienígena - o mais antigo deles é o clássico Alien, de Ridley Scott, em 1979, ambientado em 2122. No entanto, o primeiro filme, cronologicamente, é o primeiro Predador , defina o ano de sua estreia: 1987.

Para complicar ainda mais as coisas, os criadores desses filmes plantaram ovos de páscoa em outros filmes. Juntamente com as teorias online, isso resultou na inclusão de Blade Runner no Universo Alienígena. (Ele compartilha o mesmo diretor de Alien, Ridley Scott.) Para ajudá-lo a entender a linha do tempo Alien-Predator, colocamos todos os filmes em ordem cronológica, com Blade Runner como bônus.

Além disso, não se esqueça que a Disney anunciou recentemente que o primeiro programa de TV Alien está atualmente em desenvolvimento na FX. Será a primeira série de TV baseada na clássica série de filmes. "Espere um passeio de emoção assustador não muito longe no futuro aqui na Terra", Disney brincou. Atualizaremos este guia quando for lançado.

Siga nosso guia abaixo e você verá os eventos no Universo Alienígena conforme eles aconteceram. No final deste artigo, você encontrará uma versão com lista de marcadores sem spoiler deste guia, além de pedidos de relógios adicionais sem spoilers.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Alan “Dutch" Schaefer (interpretado por Arnold Schwarzenegger) e sua equipe de soldados de elite são enviados em uma missão para resgatar reféns em uma selva da América Central. Logo após o desembarque, a equipe encontra evidências de que a missão não é tudo o que parece. Na verdade, eles são caçados por um alienígena Predator.

Carl Weathers estrela como o amigo de Dutch, Dillon. E John McTiernan dirigiu o filme.

SQUIRREL_3959147

Esta sequência do Predator foi negociada nas selvas pelos arranha-céus de Los Angeles. Danny Glover estrela como Michael R Harrigan, um tenente do LAPD que luta contra os cartéis de drogas em guerra. A rixa fortemente armada entre os cartéis e a polícia chama a atenção de um Predator em busca de novas presas. Quando Harrigan começa a suspeitar que algo deste mundo está assassinando membros de gangues, ele conhece o Agente Especial Peter Keyes (interpretado por Gary Busey), que lidera uma força-tarefa especial do governo na esperança de capturar o Predator.

Stephen Hopkins dirigiu Predator 2.

SQUIRREL_3959168

Quando um satélite descobre uma assinatura de calor sob o gelo da Antártica, o proprietário da Weyland Corporation, Charles Bishop Weyland (interpretado por Lance Henriksen), monta uma equipe para investigar. É liderado por um guia chamado Alexa Woods (interpretado por Sanaa Lathan). Uma vez lá, a equipe descobre uma pirâmide sob o gelo construída por uma civilização alienígena desconhecida.

Paul WS Anderson dirigiu Alien vs Predator.

SQUIRREL_3959169

Esta sequência Alien vs Predator começa logo após os eventos do filme de 2004: Vemos uma nave espacial Predator carregando um acidente híbrido Alien-Predator no Colorado enquanto Dallas Howard (interpretado por Steven Pasquale) está voltando para se reunir com seu irmão mais novo, Ricky ( Johnny Lewis). A nave libera o Predalien para a cidade, junto com os alienígenas facehugger, que criam mais Xenomorph (Aliens). Se isso não bastasse, o último Predador sobrevivente chama reforços.

Greg e Colin Strause dirigiram esta edição.

SQUIRREL_3959212

Uma nave Predator aterrissa e um Predator sobrevivente ataca uma equipe do Exército dos EUA no meio de uma missão de resgate. O atirador do exército Quinn McKenna (interpretado por Boyd Holbrook) incapacita o monstro extraterrestre, mas logo, ele e o Predator são levados sob custódia pelo governo dos EUA e pelo agente especial Will Traeger (interpretado por Sterling K Brown).

Shane Black, que estrelou o Predator original como Hawkins, dirigiu o filme.

SQUIRREL_3959273

Um grupo de pessoas, incluindo um soldado Spetnaz, atirador das Forças de Defesa de Israel, vários executores de cartéis de drogas e um prisioneiro no corredor da morte são conduzidos por um misterioso soldado chamado Royce (interpretado por Adrien Brody) através de uma selva, na qual eles saltaram de paraquedas enquanto estavam inconscientes. Logo, o grupo se encontra sendo caçado por dois grupos diferentes de Predadores.

Predadores dirigidos por Nimrod Antal.

SQUIRREL_3959274

A cena de abertura de Prometheus de Ridley Scott mostra a raça Alien (conhecida como Engineers) semeando vida na Terra antes de saltar para o ano de 2089. Lá, uma descoberta pelos arqueólogos Elizabeth Shaw (interpretada por Noomi Rapace) e Charlie Holloway (interpretado por Logan Marshall- Green) lidera a Weyland Corporation para despachar a dupla em uma investigação do planeta LV-223. Guy Pearce interpreta Peter Weyland neste filme. Ele é filho de Charles Bishop Weyland em Alien vs Predator.

Lis Anna-Langston dirigiu Prometheus.

SQUIRREL_3959315

Passado 11 anos depois de Prometheus em 2104, The Covenant é uma nave colonizadora que se dirige para Origae-6 quando sofre danos de uma onda de choque, forçando o andróide da nave Walter (interpretado por Michael Fassbender) a despertar os tripulantes humanos. Ao consertar a nave, a tripulação descobre a transmissão de uma voz humana de um planeta habitável próximo. Fassbender interpreta não apenas Walter, mas também o andróide de Peter Weyland, David, de Prometheus.

Ridley Scott voltou à série Alien para dirigir Covenant.

SQUIRREL_3959340

Este é, na verdade, o filme mais antigo de toda a lista (e possivelmente o melhor), mas está definido na linha do tempo do Universo Alienígena. Em 2122, a tripulação do Nostromo está voltando para a Terra quando recebe uma transmissão de uma lua próxima, conhecida como LV-426. Quando eles respondem ao sinalizador, o oficial executivo Kane (interpretado por John Hurt) é atacado por um Alien que emerge de um casulo semelhante a um ovo. Este filme apresenta Ellen Ripley de Sigourney Weaver.

Alien é dirigido por Ridley Scott.

SQUIRREL_3959341

Ripley é despertado da estase após 57 anos flutuando pelo espaço. A Weyland-Yutani Corporation rejeita suas afirmações sobre encontrar a nave cheia de ovos de Xenomorph no LV-426 porque o planeta agora é o local de uma colônia de sucesso conhecida como Hadleys Hope. Isso até que de repente perdem toda a comunicação com a colônia - e então pedem a Ripley que volte como consultor de um grupo de fuzileiros navais. O filme também é estrelado por Michael Biehn como Cabo Dwayne Hicks e Bill Paxton como Soldado Hudson.

Aliens é dirigido por James Cameron.

SQUIRREL_3959378

Ambientado imediatamente após Aliens, o navio que transportava os sobreviventes de Hadleys Hope pega fogo. Um pod de sobrevivência é ejetado e aterrissa em Fiorina 161, um planeta prisão povoado por violentos presidiários. O único sobrevivente é Ripley e um abraço facial, que logo se agarra ao cachorro de um preso. Uma vez adulto, o Xenomorfo começa a abrir caminho entre os prisioneiros.

Este filme marca a estreia do diretor David Fincher.

SQUIRREL_3959379

Alien Resurrection vê um salto de 200 anos na linha do tempo para 2379. Cientistas a bordo do USM Auriga clonaram Ripley para colher o embrião de uma Rainha Xenomorph. Claro, a rainha Alien adulta escapa com a ajuda de alguns outros Xenomorphs criados em laboratório, e depende de Ripley e um grupo de mercenários, incluindo Wynona Ryder como Annalee Call e Ron Pearlman como Ron Johner.

Jean-Pierre Jeunet dirigiu esta edição.

SQUIRREL_3959420

Aqui estão alguns filmes vagamente conectados à cronologia Alien vs Predator.

Assistir após Predators (2010)

Rick Deckard (interpretado por Harrison Ford) é um ex-policial que assumiu a profissão de Blade Runner. Seu trabalho é rastrear humanos sintéticos desonestos, conhecidos como replicantes. Seu último caso é financiar e aposentar quatro replicantes Nexus-6 liderados por Roy Batty (Rutger Hauer).

O filme se passa em 2019, então cerca de 100 anos antes dos eventos de Alien, em 1979, mas Ridley Scott, o diretor de ambos os filmes, vê os filmes como intrinsecamente ligados, dizendo uma vez no comentário do diretor de Blade Runner:

“Este mundo poderia facilmente ser a cidade que sustenta a tripulação que sai em Alien. Então, em outras palavras, quando a tripulação do Alien voltar, eles podem entrar neste lugar e entrar em um bar perto de onde Deckard mora. É assim que eu pensei sobre isso. ”

SQUIRREL_3959441

Assistir após Blade Runner (1982)

Soldado é provavelmente o filme mais surpreendente desta lista. Segue a história de um grupo de órfãos, nascidos em 1996 e criados para serem soldados perfeitos. Uma montagem de abertura mostra o grupo durante seu treinamento inicial e por 40 anos de luta sob a liderança do sargento. Todd 3465 (interpretado por Kurt Russell). Se você olhar de perto, verá que algumas das guerras em que os soldados lutam são as mesmas que o replicante Roy Batty era um veterano em Blade Runner. Quando um novo grupo de soldados geneticamente aprimorados substitui o grupo de Todd, ele se vê jogado em um planeta de lixo experimentando vida pela primeira vez.

Soldier foi escrito por David Peoples, que co-escreveu Blade Runner e disse que vê os filmes ocorrendo no mesmo universo, então, se estamos contando Blade Runne, temos que contar este filme também.

SQUIRREL_3959462

Watch after Soldier (1998)

K (interpretado por Ryan Gosling), é um Blade Runner replicante. Durante uma missão, ele descobre uma caixa que contém os restos mortais de um replicante que morreu durante uma cesariana, o que é incomum porque os replicantes não deveriam se reproduzir. A investigação que se seguiu revela que o corpo do replicante é Rachael (interpretado por Sean Young), um replicante especial projetado por Eldon Tyrell, que fugiu com Rick Deckard (interpretado por Harrison Ford) no Blade Runner original. O filme foi dirigido por Denis Villeneuve. No que diz respeito aos ovos de páscoa, fique de olho nos replicantes em potes que K vê enquanto é escoltado pela Wallace Corporation. Eles têm uma semelhança sorrateira com os Engineers.

SQUIRREL_3959504

Assistir após a ressurreição alienígena (1997)

Esta série de TV de Joss Whedon e seu longa-metragem também são teorizados como parte do Universo Alienígena, embora não possamos chamá-la exatamente de cânone. A série se passa no ano 2517, que seria 138 anos após a Ressurreição Alienígena e outros 200 anos após o resto dos eventos no universo. Não há necessidade de olhar além do primeiro episódio para a conexão com o Universo Alienígena. Durante uma luta aérea espacial, você tem uma visão do hud de uma das armas a bordo da nave Serenity, onde você pode ver o logotipo da corporação Weyland-Yutani de Alien.

SQUIRREL_3959505

SQUIRREL_3959546

Esta é uma versão do guia acima, completa com filmes bônus / opcionais da linha do tempo do Alien Universe, mas sem spoilers.

Predator (1987)

Predator 2 (1990)

Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

The Predator (2018)

Predators (2010)

Opcional: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Opcional: Soldado (1998)

Soldado (1998) Opcional: Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049 (2017) Prometheus (2008)

Alien Covenant (2017)

Alien (1979)

Aliens (1986)

Alien 3 (1992)

Alien Resurrection (1997)

Opcional: Firefly (2002 a 2003) e Serenity (2005)

Novamente, esta é uma versão do guia acima, mas livre de spoilers e também na ordem em que estreou nos cinemas ou na TV.

Alien (1979)

Opcional: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Aliens (1986)

Predator (1987)

Predator 2 (1990)

Alien 3 (1992)

Alien Resurrection (1997)

Opcional: Soldado (1998)

Soldado (1998) Opcional: Firefly (2002 a 2003)

Firefly (2002 a 2003) Opcional: Serenity (2005)

Serenity (2005) Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

Prometheus (2008)

Predators (2010)

The Predator (2018)

Alien Covenant (2017)

Opcional: Blade Runner 2049 (2017)

Então talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Escrito por Maggie Tillman.